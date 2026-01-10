Tether dan PBB Meluncurkan Inisiatif Keamanan Siber Afrika Melawan Penipuan Digital

TLDR:

Tether bermitra dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan untuk memerangi aliran kripto ilegal senilai $260 juta di seluruh Afrika

Inisiatif multi-negara mencakup Senegal, Nigeria, DRC, Malawi, Ethiopia, dan Uganda dengan program yang disesuaikan

Proyek Senegal menyediakan bootcamp keamanan siber untuk pemuda, bimbingan, dan hibah mikro melalui Plan B Foundation

Afrika muncul sebagai wilayah kripto dengan pertumbuhan tercepat ketiga sambil menghadapi kerentanan yang meningkat terhadap penipuan digital

Tether telah bergabung dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan untuk memperkuat keamanan siber di seluruh ekonomi digital Afrika yang berkembang.

Kolaborasi ini bertujuan untuk melindungi warga dari penipuan cryptocurrency sambil mempromosikan transparansi keuangan melalui teknologi blockchain dan program pendidikan yang menargetkan komunitas rentan.

Inisiatif Multi-Negara Mengatasi Ancaman Siber yang Meningkat

Afrika menempati peringkat sebagai wilayah cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat ketiga secara global. Namun, ekspansi cepat ini telah membuat benua tersebut terpapar pada penipuan aset digital yang meningkat.

Operasi Interpol baru-baru ini menemukan dana ilegal senilai $260 juta di seluruh negara Afrika. Temuan ini mengungkapkan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan siber yang kuat.

Kemitraan antara Tether dan UNODC mendukung Visi Strategis untuk Afrika 2030. Kerangka kerja ini berfokus pada peningkatan ketahanan ekonomi melalui teknologi yang sedang berkembang.

Inisiatif ini mencakup beberapa negara, termasuk Senegal, Nigeria, DRC, Malawi, Ethiopia, dan Uganda. Setiap lokasi menerima dukungan yang disesuaikan berdasarkan tantangan regional tertentu.

CEO Tether Paolo Ardoino menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi tantangan ini. "Mendukung korban perdagangan manusia dan membantu mencegah eksploitasi memerlukan tindakan terkoordinasi di seluruh sektor," kata Ardoino.

Dia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan UNODC mendukung inisiatif yang menggabungkan inovasi dan pendidikan. Alat-alat ini membantu menciptakan peluang yang lebih aman bagi populasi rentan sambil memberdayakan komunitas secara efektif.

Program Pendidikan Menargetkan Pemuda dan Inklusi Keuangan

Proyek Senegal mewakili landasan dari kolaborasi ini. Program ini menawarkan pendidikan keamanan siber melalui pendekatan multi-fase.

Peserta muda mendapatkan akses ke bootcamp virtual dan kesempatan belajar. Plan B Foundation, yang dibuat oleh Tether dan Kota Lugano, menyediakan sesi pelatihan khusus.

Siswa menerima pembinaan dan bimbingan berkelanjutan sepanjang program. Hibah mikro memungkinkan peserta untuk mengembangkan ide proyek mereka lebih lanjut.

Dukungan praktis ini membantu mengubah pendidikan menjadi solusi yang dapat ditindaklanjuti. Pendekatan ini memastikan pengetahuan diterjemahkan ke dalam aplikasi dunia nyata.

Perwakilan Regional UNODC Sylvie Bertrand menyoroti potensi transformatif aset digital bagi benua ini.

"Aset digital membentuk kembali bagaimana dunia terlibat dengan uang dan memainkan peran penting dalam membuka potensi pembangunan Afrika," kata Bertrand. Dia menyatakan antusiasme tentang kemitraan tripartit yang menyatukan PBB, sektor swasta, dan otoritas Senegal.

Kolaborasi ini memajukan inklusi digital sambil memperkuat kemampuan kerja pemuda dan mempromosikan ekosistem digital yang aman.

Sementara itu, proyek di Papua Nugini bekerja sama dengan universitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang inklusi keuangan. Kompetisi mahasiswa memberikan insentif untuk solusi blockchain dalam pencegahan kejahatan.

