Apa Aturan Kripto Baru di Eropa dan Inggris?

Aturan kripto baru muncul di Eropa, mendefinisikan era baru dalam industri blockchain dan cryptocurrency. Perubahan ini tidak mengejutkan, mengingat bagaimana hal ini merepresentasikan aktualisasi proses yang dimulai bertahun-tahun lalu dalam upaya menciptakan kerangka kerja regulasi substantif untuk industri yang sedang berkembang.

Aktualisasi Regulasi Kripto di Eropa

Perlu dicatat bahwa sebagian besar kerangka kerja yang diluncurkan di Eropa telah diselesaikan beberapa bulan lalu. Para praktisi kripto diberikan tenggat waktu, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan era baru, dengan sebagian besar tenggat waktu berakhir pada Desember 2025. Misalnya, regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) UE secara resmi diadopsi oleh Parlemen Eropa pada 20 April 2023, dan dipublikasikan di Official Journal pada 9 Juni 2023.

Meskipun UE menerapkan MiCA secara bertahap, otoritas telah mulai meluncurkan kerangka kerja di seluruh negara anggota, mengakhiri era zona abu-abu di sebagian besar Eropa. Dengan implementasi umum, seluruh Eropa akan beroperasi di bawah seperangkat aturan yang sama, mencakup spektrum aset kripto yang lebih luas, termasuk yang tidak diatur sebagai instrumen keuangan tradisional di bawah undang-undang seperti Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) UE.

Sementara beberapa aturan baru telah diluncurkan, regulator UE terus melanjutkan proses finalisasi aturan yang mengatur industri kripto dan blockchain. Pengamatan dekat mengungkapkan bahwa upaya lembaga-lembaga tersebut bersifat sistematis, dengan otoritas individu saling melengkapi tindakan satu sama lain. Misalnya, sementara MiFID II menangani token yang diklasifikasikan sebagai sekuritas, MiCA bertujuan untuk mencakup yang tidak terlihat atau berperilaku seperti itu.

FCA Bertujuan Menutup Lebih Banyak Celah Dengan Konsultasi Yang Sedang Berlangsung

Sementara itu, Financial Conduct Authority (FCA) belum menyelesaikan proses regulasi aset digitalnya. Lembaga tersebut membuka konsultasi pada 16 Desember 2025, mengundang pemangku kepentingan dalam industri untuk memberikan pendapat dan saran terhadap kerangka kerja regulasinya. Proses konsultasi akan ditutup pada 12 Februari 2026. Namun, FCA menargetkan Oktober 2027 untuk merilis kerangka kerja regulasi kripto yang final.

Sementara FCA melanjutkan proses pembuatan kerangka kerja regulasi substantif untuk industri kripto, mari kita soroti beberapa aturan Anti-Money Laundering (AML) dan pajak baru yang telah berlaku untuk bursa kripto di UE dan Inggris. Perlu dicatat bahwa aturan-aturan ini telah membawa aset digital ke dalam sistem global untuk berbagi informasi pajak secara otomatis.

Pelaporan Pajak Dimulai Sepenuhnya

Salah satu aturan pertama, yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), CARF mengharuskan platform kripto untuk secara otomatis melaporkan detail akun pengguna dan data transaksi kepada otoritas pajak.

Sebelumnya, aset kripto tidak termasuk dalam sistem pertukaran informasi untuk pelaporan pajak. Implementasi terbaru telah mengubah situasi ini, menutup celah dan mengharuskan Crypto Asset Service Providers (CASPs), termasuk bursa, untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara rutin.

Oleh karena itu, platform kripto harus mengumpulkan informasi identitas pengguna, detail akun, dan catatan transaksi, yang wajib mereka serahkan kepada otoritas pajak domestik. Kondisi baru ini berlaku di Inggris dan 75 negara lain yang telah berkomitmen untuk menerapkan CARF.

Perlu dicatat bahwa proses pengumpulan data untuk tujuan pajak juga termasuk dalam regulasi HM Revenue and Customs (HMRC). Juga dimulai dari 1 Januari 2026, HMRC mulai mengumpulkan data transaksi kripto lengkap dari bursa Inggris. Langkah ini telah memperketat penegakan pajak, terjalin dengan CARF sebagai bagian dari kerangka pelaporan global.

Mirip dengan CARF, semua bursa cryptocurrency yang beroperasi di Inggris tidak diwajibkan melaporkan catatan transaksi lengkap, termasuk berapa banyak pengguna membayar untuk aset kripto, berapa banyak mereka menjualnya, dan keuntungan yang diperoleh. Mereka juga akan menyerahkan domisili pajak dan detail pribadi setiap pengguna. Sebagai konteks, detail yang diperlukan dari platform mencakup nama lengkap pelanggan, alamat, tanggal lahir, dan nomor pajak Inggris, seperti nomor National Insurance.

Era Baru Untuk Industri Kripto

Dengan implementasi di atas dan lainnya yang akan menyusul di masa depan, industri kripto mungkin memasuki era baru, menghapus anonimitas, yang telah menjadi elemen inti dari aset digital. Pelaporan pajak wajib akan memiliki efek signifikan pada privasi pengguna, dan dapat menyebabkan perubahan dalam cara pengguna kripto bertransaksi di wilayah yang terdampak.

Sebagai pengguna cryptocurrency, penting untuk memahami implikasi dari sistem baru. Ini akan membantu seseorang untuk menyelaraskan proses transaksi mereka dengan cara yang memastikan kepatuhan. Namun, memahami ketiadaan privasi akan memungkinkan pengguna untuk mengelola transaksi mereka dengan cara yang memastikan keamanan data pribadi.

Untuk itu, pengguna kripto di Eropa dan Inggris perlu memahami bahwa data pribadi mereka akan dibagikan secara internasional, dan transaksi melalui bursa sepenuhnya terlihat oleh otoritas. Platform kripto diwajibkan untuk menerapkan KYC dan verifikasi domisili pajak yang ditingkatkan, berpotensi menyebabkan peningkatan biaya sambil membatasi layanan.

Sementara itu, banyak analis kripto menganggap aturan baru sebagai bentuk regulasi yang berlebihan, yang dapat memperlambat inovasi dan membatasi bagaimana platform kripto berkembang.