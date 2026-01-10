MES Menyelesaikan Transaksi untuk Melepaskan Secara Permanen Dugaan Kewajiban Terkait PFAS

MIAMI, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — MES Intermediate, Inc. ("MES" atau "Perusahaan"), pemasok terpercaya peralatan keselamatan kritis untuk pekerja berisiko, hari ini mengumumkan penyelesaian divestasi permanen dari anak perusahaan non-operasional tertentu, termasuk Municipal Emergency Services, LLC, yang memiliki klaim liabilitas produk lama. Anak perusahaan ini telah divestasi kepada Mustang ES Holdings, LLC ("Mustang"), afiliasi dari perusahaan manajemen liabilitas pihak ketiga. Transaksi ini tidak berdampak material terhadap operasi berkelanjutan, karyawan, pelanggan, vendor, atau hubungan komersial MES dan anak perusahaannya.

Sebagai hasil dari transaksi ini, yang telah disusun untuk memberikan solusi komprehensif untuk dugaan liabilitas terkait PFAS, Perusahaan telah secara permanen mendivestasi dugaan liabilitas lama dari neraca keuangannya terkait klaim per- dan polyfluoroalkyl substances ("PFAS") yang dimiliki oleh anak perusahaan yang divestasi. Sesuai dengan transaksi tersebut, Mustang telah mengambil alih tanggung jawab untuk pengelolaan dan penyelesaian ke depan atas dugaan masalah PFAS lama ini, termasuk administrasi aset asuransi terkait.

"Menangani dugaan masalah PFAS dengan cara yang bijaksana dan definitif adalah langkah maju yang kritis bagi organisasi kami," kata Marvin Riley, CEO dari bisnis operasional Perusahaan. "Transaksi ini memungkinkan Perusahaan untuk tetap fokus pada misi kami melindungi mereka yang bekerja di lingkungan yang menimbulkan bahaya langsung terhadap kehidupan atau kesehatan, sambil memastikan masalah lama ini dikelola oleh pihak yang berdedikasi dan berpengalaman."

Transaksi ditutup pada 2 Januari 2026.

Tentang MES

Sejak 2001, MES telah berdedikasi untuk melindungi mereka yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi dan taruhan tinggi: pemadam kebakaran, penegak hukum, personel keselamatan industri, dan petugas tanggap darurat. MES menyediakan perlengkapan, peralatan, instrumentasi, layanan pemeliharaan, dan sistem keselamatan jiwa dari produsen terkemuka, didukung oleh jaringan nasional pusat layanan dan profesional penjualan khusus.

Tentang Mustang

Mustang adalah entitas yang dibentuk untuk mengakuisisi dan mengelola liabilitas korporat lama dan aset asuransi terkait.

Penasihat

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Ducera Partners LLC bertindak sebagai penasihat keuangan Perusahaan dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum Perusahaan.

Quarles & Brady LLP bertindak sebagai penasihat hukum Mustang dan perusahaan manajemen liabilitas pihak ketiga.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mes-completes-transaction-to-permanently-divest-alleged-pfas-related-liabilities-302657675.html

SOURCE MES Life Safety