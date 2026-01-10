BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
MIAMI, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — MES Intermediate, Inc. ("MES" atau "Perusahaan"), pemasok terpercaya peralatan keselamatan kritis untuk pekerja berisiko, hari ini mengumumkanMIAMI, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — MES Intermediate, Inc. ("MES" atau "Perusahaan"), pemasok terpercaya peralatan keselamatan kritis untuk pekerja berisiko, hari ini mengumumkan

MES Menyelesaikan Transaksi untuk Melepaskan Secara Permanen Dugaan Kewajiban Terkait PFAS

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/10 06:00
WorldAssets
INC$0.8891+13.47%
Eclipse
ES$0.1459-0.96%

MIAMI, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — MES Intermediate, Inc. ("MES" atau "Perusahaan"), pemasok terpercaya peralatan keselamatan kritis untuk pekerja berisiko, hari ini mengumumkan penyelesaian divestasi permanen dari anak perusahaan non-operasional tertentu, termasuk Municipal Emergency Services, LLC, yang memiliki klaim liabilitas produk lama. Anak perusahaan ini telah divestasi kepada Mustang ES Holdings, LLC ("Mustang"), afiliasi dari perusahaan manajemen liabilitas pihak ketiga. Transaksi ini tidak berdampak material terhadap operasi berkelanjutan, karyawan, pelanggan, vendor, atau hubungan komersial MES dan anak perusahaannya.

Sebagai hasil dari transaksi ini, yang telah disusun untuk memberikan solusi komprehensif untuk dugaan liabilitas terkait PFAS, Perusahaan telah secara permanen mendivestasi dugaan liabilitas lama dari neraca keuangannya terkait klaim per- dan polyfluoroalkyl substances ("PFAS") yang dimiliki oleh anak perusahaan yang divestasi. Sesuai dengan transaksi tersebut, Mustang telah mengambil alih tanggung jawab untuk pengelolaan dan penyelesaian ke depan atas dugaan masalah PFAS lama ini, termasuk administrasi aset asuransi terkait. 

"Menangani dugaan masalah PFAS dengan cara yang bijaksana dan definitif adalah langkah maju yang kritis bagi organisasi kami," kata Marvin Riley, CEO dari bisnis operasional Perusahaan. "Transaksi ini memungkinkan Perusahaan untuk tetap fokus pada misi kami melindungi mereka yang bekerja di lingkungan yang menimbulkan bahaya langsung terhadap kehidupan atau kesehatan, sambil memastikan masalah lama ini dikelola oleh pihak yang berdedikasi dan berpengalaman."

Transaksi ditutup pada 2 Januari 2026.

Tentang MES

Sejak 2001, MES telah berdedikasi untuk melindungi mereka yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi dan taruhan tinggi: pemadam kebakaran, penegak hukum, personel keselamatan industri, dan petugas tanggap darurat. MES menyediakan perlengkapan, peralatan, instrumentasi, layanan pemeliharaan, dan sistem keselamatan jiwa dari produsen terkemuka, didukung oleh jaringan nasional pusat layanan dan profesional penjualan khusus.

Tentang Mustang

Mustang adalah entitas yang dibentuk untuk mengakuisisi dan mengelola liabilitas korporat lama dan aset asuransi terkait.

Penasihat

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Ducera Partners LLC bertindak sebagai penasihat keuangan Perusahaan dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum Perusahaan.

Quarles & Brady LLP bertindak sebagai penasihat hukum Mustang dan perusahaan manajemen liabilitas pihak ketiga.

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mes-completes-transaction-to-permanently-divest-alleged-pfas-related-liabilities-302657675.html

SOURCE MES Life Safety

Peluang Pasar
Logo WorldAssets
Harga WorldAssets(INC)
$0.8899
$0.8899$0.8899
+9.16%
USD
Grafik Harga Live WorldAssets (INC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45