ETF XRP Raup $1 miliar tapi beberapa analis mengambil pandangan berlawanan: 'Harapkan pertumbuhan minimal'

Dana yang diperdagangkan di bursa XRP telah mengumpulkan lebih dari $1 miliar sejak diluncurkan pada November 2025. Namun beberapa analis memperkirakan kesenangan ini tidak akan bertahan lama.

"Investasi adalah tentang potensi pertumbuhan dan siapa yang membangun di atas blockchain," kata Brian Huang, co-founder platform investasi Glider, kepada DL News.

"Ketika kami melihat builder mindshare a16z, XRP bahkan tidak muncul."

Tetapi muncul di daftar builder Andreessen Horowitz mungkin tidak penting karena ETF XRP telah menghancurkannya.

Setelah diluncurkan pada pertengahan November, ETF XRP — yang telah mengumpulkan $1,2 miliar — telah mencatat arus masuk setiap hari kecuali satu hari, menurut data SoSoValue.

Kinerja tersebut jauh melampaui ETF Bitcoin, yang mengalami arus keluar $2,4 miliar selama periode yang sama, dan ETF Ethereum, yang kehilangan $898 juta, menurut data dari DefiLlama.

Sebagian besar arus masuk XRP berasal dari institusi yang menyukai pendekatan Ripple terhadap kepatuhan.

XRP "memiliki keuntungan paling besar" dari keberhasilan pengesahan Clarity Act, "yang tampaknya kemungkinan besar," kata Katherine Dowling, presiden Bitcoin Standard Treasury Company sebelumnya kepada DL News.

Ripple "telah mencatat sejumlah kesuksesan bisnis baru-baru ini dan penggalangan dana tambahan ditambah ETF XRP baru juga membantu," katanya.

Pada November, Ripple melipatgandakan valuasinya menjadi $40 miliar setelah putaran pendanaan $500 juta yang melibatkan Citadel Securities, Fortress, Pantera Capital, dan Galaxy Digital. Pada hari yang sama, Ripple mengumumkan kemitraan dengan Mastercard dan Gemini untuk pembayaran stablecoin.

Tanpa builder, tanpa pertumbuhan

Skeptisisme Huang berasal dari siapa yang membangun, atau tidak, di XRP.

Dia menunjuk pada data builder mindshare Andreessen Horowitz, yang melacak aktivitas pengembang di berbagai blockchain. XRP hampir tidak muncul.

"Builder menciptakan infrastruktur dan aplikasi yang menumbuhkan ekosistem dan nilai token yang mendasarinya," kata Huang kepada DL News. "Tanpa builder, harapkan pertumbuhan minimal untuk XRP."

Dia juga mengatakan bahwa sebagian besar pemain besar bahkan tidak menganggap XRP yang terkait dengan Ripple sebagai proyek serius.

"Investor institusional, yang memegang sebagian besar ETF kripto, kemungkinan tidak akan ingin memegang XRP," katanya. "Mereka menganggapnya sebagai meme coin."

Meremehkan XRP

Yang pasti, ETF mungkin tidak memerlukan builder untuk sukses.

Sebaliknya, yang dibutuhkan hanyalah keberadaan komunitas yang erat yang percaya pada jaringan — dan bersedia membeli apa pun yang menawarkan eksposur ke token asli.

Dan XRP tidak kekurangan pendukung seperti itu.

Yang disebut "XRP Army" — komunitas investor XRP yang loyal — tetap setia dengan gigih selama bertahun-tahun keraguan regulasi, termasuk pertempuran hukum Ripple yang berlangsung lama dengan SEC.

"Orang-orang meremehkan [XRP] karena opini median di kripto cukup bearish terhadap XRP," kata Matt Hougan, CIO Bitwise, sebelumnya kepada DL News.

"Tetapi apa yang mendorong arus? Sekelompok orang yang membeli aset — dan XRP Army sangat bullish dan menyukai XRP."

Pedro Solimano adalah koresponden pasar DL News. Punya tip? Email dia di [email protected].