Batas Waktu SKYE: Firma Hukum Rosen Mendesak Pemegang Saham Skye Bioscience, Inc. (NASDAQ: SKYE) untuk Menghubungi Firma untuk Informasi Tentang Hak-Hak Mereka

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Rosen Law Firm, sebuah firma hukum hak investor global, mengingatkan pembeli sekuritas Skye Bioscience, Inc. (NASDAQ: SKYE) antara 4 November 2024 dan 3 Oktober 2025. Skye adalah perusahaan biofarmasi tahap klinis.

Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan formulir, email pengacara Phillip Kim, atau hubungi kami di 866-767-3653.

Dugaan: Rosen Law Firm Menyelidiki Dugaan bahwa Skye Bioscience, Inc. (NASDAQ: SKYE) Menyesatkan Investor Mengenai Operasi Bisnisnya.

Menurut gugatan, sepanjang Periode Kelas, tergugat membuat pernyataan yang secara material salah dan menyesatkan mengenai bisnis, operasi, dan prospek Skye. Secara khusus, tergugat membuat pernyataan yang salah dan/atau menyesatkan dan/atau gagal mengungkapkan bahwa: (1) nimacimab kurang efektif daripada yang telah diyakinkan tergugat kepada investor; (2) dengan demikian, prospek klinis, regulasi, dan komersial nimacimab dilebih-lebihkan; dan (3) sebagai akibatnya, pernyataan publik tergugat secara material salah dan menyesatkan di semua waktu yang relevan. Ketika detail sebenarnya masuk ke pasar, gugatan mengklaim bahwa investor menderita kerugian.

Apa Sekarang: Anda mungkin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam gugatan kelompok terhadap Skye Bioscience, Inc. Pemegang saham yang ingin menjadi penggugat utama untuk kelas harus mengajukan mosi mereka ke pengadilan pada 16 Januari 2026. Penggugat utama adalah pihak perwakilan yang bertindak atas nama anggota kelas lainnya dalam mengarahkan litigasi. Anda tidak harus berpartisipasi dalam kasus ini untuk memenuhi syarat pemulihan. Jika Anda memilih untuk tidak mengambil tindakan, Anda dapat tetap menjadi anggota kelas yang tidak hadir. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.

Semua representasi berdasarkan biaya kontingensi. Pemegang saham tidak membayar biaya atau pengeluaran.

Tentang Rosen Law Firm: Beberapa firma hukum yang mengeluarkan rilis tentang masalah ini sebenarnya tidak melakukan litigasi gugatan kelompok sekuritas. Rosen Law Firm melakukannya. Rosen Law Firm adalah pemimpin yang diakui dalam litigasi hak pemegang saham, yang didedikasikan untuk membantu pemegang saham memulihkan kerugian, meningkatkan struktur tata kelola perusahaan, dan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas kesalahan mereka. Sejak pendiriannya, Rosen Law Firm telah memperoleh lebih dari $1 miliar untuk pemegang saham.

