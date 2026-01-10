BursaDEX+
Co-founder Pump.fun: Akan menyesuaikan mekanisme biaya kreator

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 08:33
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa salah satu pendiri Pump.fun, Alon Cohen, menyatakan bahwa mekanisme Creator Fees perlu disesuaikan. Ia menjelaskan bahwa Dynamic Fee V1 yang diluncurkan beberapa bulan lalu dirancang untuk memberi insentif kepada pendiri proyek dan tim untuk meluncurkan token di Pump.fun, dan efeknya signifikan. Banyak kreator baru mulai meluncurkan token di platform dan melakukan live-streaming, menciptakan lingkungan on-chain terbaik di tahun 2025, dengan volume transaksi meningkat dua kali lipat.

Namun, model ini tidak berkelanjutan dan mengekspos masalah kunci dalam platform. Ini memberi insentif pada aktivitas berisiko rendah (seperti pembuatan token) daripada aktivitas berisiko tinggi (seperti perdagangan). Untuk deployer meme coin biasa, mekanisme biaya gagal mengubah perilaku secara signifikan, mengakibatkan kurangnya utilitas untuk creator fees (seperti mengirim biaya kepada selebriti terkait untuk meningkatkan komunitas). Alon Cohen mengklaim bahwa perubahan besar akan segera datang, dengan lebih banyak konten pembangunan yang akan dirilis.

