Dogecoin Melonjak saat Paus Membeli 218 Juta DOGE

Harga Dogecoin naik setelah pembelian whale 218M DOGE, menargetkan $0,20+. Indikator teknikal menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut.

Dogecoin telah mendapatkan momentum setelah pembelian besar-besaran oleh whale. Lebih dari 218 juta DOGE dibeli hanya dalam 12 jam.

Akumulasi besar ini menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap cryptocurrency. Banyak analis kini percaya lonjakan ini dapat mendorong harga Dogecoin menuju $0,20.

Investor memantau dengan cermat aksi harga untuk melihat apakah tren akan berlanjut.

Aktivitas Whale Mendorong Momentum Harga

Aktivitas whale di Dogecoin cukup signifikan dalam beberapa jam terakhir. Pemegang besar mengakumulasi lebih dari 218 juta DOGE, yang merupakan peningkatan substansial.

Ini menunjukkan bahwa whale bertaruh pada pertumbuhan harga di masa depan, indikator kuat dari sentimen pasar.

Transaksi besar seperti ini sering menunjukkan potensi volatilitas dan dapat menyebabkan pergerakan harga yang signifikan.

Meningkatnya minat dari whale menunjukkan potensi lonjakan harga, dengan banyak yang mengantisipasi pergerakan naik lebih lanjut.

Peningkatan aktivitas whale cenderung membawa aktivitas pasar yang meningkat, yang sering diikuti oleh kenaikan harga.

Pemegang besar ini cenderung mengakumulasi ketika mereka percaya harga akan naik, menyiapkan panggung untuk potensi tren bullish.

Pasar Dogecoin dapat terus melihat minat dari whale maupun investor kecil saat harga mulai bergerak.

Trader memantau dengan cermat perkembangan ini untuk mengukur arah pasar.

Analisis Teknikal Menunjukkan Potensi Bullish

Secara teknikal, Dogecoin tampaknya sedang mempersiapkan potensi kenaikan harga. Setelah bertahan kuat di level support $0,14, DOGE menunjukkan rebound yang signifikan.

Level resistance berikutnya berada di $0,15, dan penembusan di atas level ini dapat memicu rally.

Analis menyarankan lonjakan harga 40% menuju $0,20 dapat terjadi jika momentum berlanjut.

Indikator teknikal menunjukkan tanda-tanda kemungkinan tren naik, mendorong trader untuk melihat lebih dekat.

Dogecoin menargetkan $0,20 setelah breakout, RSI menunjukkan momentum bullish. Sumber: TradingView

Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di 39, menunjukkan masih ada ruang untuk pertumbuhan tanpa overbought.

Sementara itu, MACD menunjukkan konvergensi positif, mengindikasikan momentum beli mungkin meningkat.

Sinyal teknikal ini menunjukkan bahwa Dogecoin dapat terus meningkat nilainya jika pasar tetap menguntungkan.

Investor mengamati breakout di atas level resistance kunci untuk mengkonfirmasi prospek bullish.

Pola Head and Shoulders Memberi Sinyal Risiko Potensial

Meskipun ada momentum bullish, ada risiko potensial berdasarkan pola chart teknikal. Dogecoin membentuk pola head and shoulders pada chart 4 jam.

Pola ini sering menunjukkan pembalikan jika harga turun di bawah garis leher.

Sementara harga tetap di atas garis leher, pasar menyaksikan pertarungan antara pembeli dan penjual. Jika support di $0,13 gagal, Dogecoin dapat menghadapi tekanan turun lebih lanjut.

Saat ini, harga bertahan stabil di atas support kunci, tetapi pola menunjukkan kehati-hatian. Penembusan di bawah $0,13 dapat memicu penjualan lebih lanjut, memberi sinyal potensi penurunan.

Namun, jika Dogecoin berhasil bertahan di atas level ini dan mendorong lebih tinggi, tren bullish dapat berlanjut.

Investor mengamati pasar dengan cermat untuk tanda-tanda pembalikan atau kelanjutan.