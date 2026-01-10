Prediksi Harga Emas Akhir Januari 2026

Setelah kehilangan lebih dari 4% pada minggu terakhir tahun ini, Emas (XAU/USD) mengumpulkan momentum bullish seiring kondisi perdagangan kembali normal.

Meskipun XAU/USD memasuki fase konsolidasi setelah reli yang terlihat di awal minggu, ia berhasil mencatatkan keuntungan mingguan. Data inflasi Desember dari AS dan perkembangan geopolitik dapat mendorong pergerakan emas dalam jangka pendek.

Bersponsor

Bersponsor

Harga Emas Rebound Setelah Akhir Bearish di 2025

Emas mencatatkan kerugian besar antara liburan Natal dan Tahun Baru. Tanpa adanya pendorong fundamental, profit-taking tampaknya memicu pergerakan ini, yang diperkuat oleh volume perdagangan yang tipis.

Saat kondisi pasar mulai kembali normal, XAU/USD mendapat traksi dan naik lebih dari 2,5% pada hari Senin.

Grafik Harga Emas Selama Sebulan Terakhir. Sumber: TradingView

Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik atas berita militer AS memasuki Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya pada akhir pekan, memungkinkan Emas mendapat manfaat dari arus safe-haven.

Setelah memperpanjang relinya dan mendapatkan tambahan 1% pada hari Selasa, kekuatan US Dollar (USD) yang baru dan keputusan CME Group untuk menaikkan margin pada futures Emas dan Perak menyebabkan XAU/USD kehilangan traksi.

Data yang dipublikasikan oleh Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan pada hari Rabu bahwa penggajian sektor swasta AS naik sebesar 41.000 pada bulan Desember setelah penurunan 29.000 yang tercatat pada bulan November.

Dalam catatan positif lainnya, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan bahwa Services Purchasing Managers' Index (PMI) membaik menjadi 54,4 pada bulan Desember dari 52,6 pada bulan November.

Selain itu, Employment Index dari survei PMI naik ke wilayah ekspansi di atas 50 untuk pertama kalinya sejak Juni.

Dengan data ini meyakinkan kebijakan bertahan Federal Reserve (Fed) pada bulan Januari, Emas turun sedikit di pertengahan minggu sebelum memasuki fase konsolidasi.

Bersponsor

Bersponsor

Sementara itu, China mengumumkan kontrol ekspor pada Perak (XAG/USD). Dengan perkembangan ini, harga Perak naik tajam untuk memulai minggu, mendapatkan lebih dari 10% dalam rentang dua hari.

Meskipun kenaikan margin CME menyebabkan XAG/USD terkoreksi tajam, rasio Emas/Perak, yang mewakili jumlah ons Perak yang diperlukan untuk membeli satu ons Emas, turun hampir 4% untuk minggu ini.

Pada sekitar 57, rasio Emas/Perak saat ini berada pada level terendah sejak Agustus 2013.

Pada hari Jumat, US Bureau of Labor Statistics (BLS) melaporkan bahwa Nonfarm Payrolls naik sebesar 50.000 pada bulan Desember, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 60.000.

Dalam catatan positif, Tingkat Pengangguran turun sedikit menjadi 4,4% dari 4,6% pada bulan November. Reaksi pasar terhadap data ketenagakerjaan tetap berumur pendek, dan Emas bertahan di separuh atas kisaran mingguannya menuju akhir pekan.

Bersponsor

Bersponsor

Trader Emas Fokus pada Geopolitik dan Data Inflasi AS

Peristiwa Ekonomi AS Utama di Minggu Kedua Januari 2026

Kalender ekonomi akan relatif ringan dalam hal rilis data. Pada hari Selasa, BLS akan mempublikasikan data Consumer Price Index (CPI) untuk bulan Desember.

Penjualan Ritel dan Producer Price Index untuk November juga akan ditampilkan dalam daftar ekonomi AS, yang kemungkinan akan sebagian besar diabaikan oleh pelaku pasar.

Data inflasi Desember tidak mungkin mempengaruhi keputusan Fed bulan Januari secara signifikan tetapi kejutan yang signifikan, terutama dalam pencetakan core CPI bulanan, dapat memicu reaksi pasar.

Pembacaan 0,3%, atau lebih tinggi, dapat menghidupkan kembali kekhawatiran tentang inflasi yang tetap lengket dan mendorong USD dalam jangka pendek.

Sebaliknya, pembacaan di bawah 0,2% dapat memiliki dampak sebaliknya pada kinerja mata uang dan membantu XAU/USD naik sedikit lebih tinggi.

Bersponsor

Bersponsor

Investor akan memperhatikan dengan seksama berita utama geopolitik sepanjang minggu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berencana untuk bertemu dengan pejabat dari Denmark dan Greenland.

Dalam wawancara dengan NY Times, Presiden AS Donald Trump mengulangi niatnya untuk mengambil alih Greenland. "Kepemilikan sangat penting," kata Trump kepada surat kabar tersebut.

Sulit untuk mengatakan apa perkembangan selanjutnya dalam masalah ini, tetapi eskalasi ketegangan antara UE dan AS dapat menyebabkan investor mencari perlindungan.

Dalam skenario ini, Emas dapat mengumpulkan kekuatan.

Analisis Harga Emas

Kerusuhan di Iran, yang dipimpin oleh demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negeri, termasuk di ibu kota Tehran, dapat mempengaruhi sentimen risiko dalam waktu dekat juga.

Presiden AS Trump mengatakan bahwa AS dapat mengambil tindakan militer terhadap Iran jika pihak berwenang menggunakan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa.

Konflik yang semakin dalam di Iran dan keterlibatan aktif AS dapat memungkinkan Emas untuk terus mendapat manfaat dari arus safe-haven.