Korea Selatan Bergabung dalam Dorongan Global ETF Spot Bitcoin, Targetkan Peluncuran 2026

Korea Selatan telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan Bitcoin spot exchange-traded funds (ETF) pada tahun 2026 sebagai bagian dari reformasi aset digital yang lebih luas.

Korea Selatan Menggunakan ETF Spot Kripto AS & Hong Kong Sebagai Referensi

Korea Selatan mengungkapkan dalam Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026 rencana untuk mengizinkan ETF aset digital spot tahun ini, menurut Wu Blockchain, mengutip media lokal News1.

ETF spot adalah instrumen investasi yang memungkinkan trader mendapatkan eksposur terhadap aset dasar tanpa harus memilikinya secara langsung. Instrumen semacam itu diperdagangkan di pasar tradisional, sehingga investor ETF spot yang terkait dengan cryptocurrency tidak perlu berinteraksi dengan komponen blockchain seperti wallet dan exchange.

Sebaliknya, dana membeli dan menyimpan aset atas nama investor. Dalam beberapa tahun terakhir, ETF spot yang terkait dengan cryptocurrency seperti Bitcoin telah mendapatkan adopsi di berbagai wilayah di dunia seiring DeFi dan TradFi bersinggungan.

US Securities and Exchange Commission (SEC) menyetujui ETF spot untuk Bitcoin pada Januari 2024 dan Ethereum pada Juli 2024, sementara Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) mengizinkan keduanya pada April 2024. Persetujuan terkait altcoin seperti Solana menyusul pada tahun 2025.

Kini, tampaknya Korea Selatan juga ingin bergabung dalam persaingan ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah negara tersebut secara eksplisit menyebutkan pasar ETF spot aset digital yang aktif di AS dan Hong Kong sebagai acuan utama. Rencana terkait ETF spot bukan satu-satunya yang diumumkan Korea Selatan. Financial Services Commission (FSC) negara tersebut juga mempercepat fase berikutnya dari legislasi aset digitalnya, yang akan menetapkan kerangka kerja untuk stablecoin.

Di blok Asia Timur, pemerintah lain telah membuat kemajuan dalam stablecoin. Hong Kong memberlakukan legislasi stablecoin-nya pada bulan Agustus, sementara Jepang melihat peluncuran token pertamanya yang didukung yen pada bulan Oktober. Meskipun Korea Selatan telah menetapkan kerangka waktu tahun 2026, belum diketahui kapan tepatnya ETF spot dapat diperkenalkan. Dengan demikian, tinggal menunggu rencana apa yang akan diungkapkan pemerintah selanjutnya dan aset apa selain Bitcoin yang akan dicakup.

Berbicara tentang ETF spot Bitcoin, dana-dana ini telah menghadapi arus keluar di AS baru-baru ini, seperti yang ditunjukkan data dari SoSoValue.

Dari grafik, terlihat bahwa arus bersih mingguan ETF spot Bitcoin sebagian besar negatif sejak penurunan cryptocurrency dimulai pada bulan Oktober. Ada beberapa minggu yang menunjukkan nilai positif, tetapi skala arus masuk bersih tetap terbatas.

Arus bersih untuk minggu terbaru telah mencapai negatif $431 juta, yang berarti dana AS terus mengalami penurunan.

Harga BTC

Bitcoin telah menghapus sebagian keuntungan terbarunya karena harganya telah kembali ke $90.500.