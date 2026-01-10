Mata Uang Kripto Baru di Bawah $0,1 Ini Cepat Terjual Habis saat Investor Berbondong-bondong Masuk

Cryptocurrency memiliki kecenderungan untuk membuat kemajuan terkuat, yang bahkan dapat terjadi sebelum komunitas umum dapat mendeteksi perkembangan ini. Permintaan awal mendapatkan momentum, kerumunan bergerak lebih cepat dan biaya diubah secara bertahap.

Menurut komentator pasar, ini biasanya merupakan indikasi bahwa investor sedang mempersiapkan pergerakan yang lebih besar. Tanda-tanda tersebut sekarang ditunjukkan oleh salah satu cryptocurrency baru dengan harga kurang dari $0,1. Penumpukannya jelas, keterlibatannya meningkat, dan analis berpikir bahwa ini berada di tahap di mana permintaan mulai melampaui penawaran.

Apa yang Sedang Dipersiapkan Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance adalah platform pinjaman dan peminjaman terdesentralisasi. Protokol ini mengadopsi dua model serupa yang dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi nyata.

Dalam model peer to contract, aset disediakan ke dalam pool likuiditas umum oleh pengguna. Mereka kemudian diterbitkan dengan mtTokens yang menandakan deposit mereka. mtTokens ini meningkatkan nilainya saat akumulasi bunga terjadi. Sebagai ilustrasi, penambahan otomatis $2.000 dolar USDC ke dalam pool dengan APY 6% menunjukkan penambahan otomatis hasil tersebut ke saldo mtToken seiring waktu.

Dalam model peer-to-peer, peminjam dapat mengambil pinjaman langsung dari pemberi pinjaman. Jaminan didepositkan dan pinjaman dipinjam dengan batas loan to value yang telah ditentukan. Posisi dapat dipinjam hingga 75% jaminan.

Likuidasi dilakukan jika jaminan kurang dari tingkat keamanan. Sebagian utang dilunasi oleh likuidator yang juga diberikan jaminan dengan diskon. Ini untuk menjaga keseimbangan dalam sistem.

Ini telah terjadi dengan permintaan presale. Presale dimulai pada awal 2025 dan telah melalui berbagai fase. Telah didanai sekitar $19,6 juta, dengan lebih dari 18.800 holder. Sekitar 825 juta koin telah terjual.

Token memasuki presale dengan harga awal $0,01 dan sekarang dihargai $0,04 di Fase 7. Ini mencerminkan pertumbuhan sekitar 300% sejak fase pertama. Total pasokan token dibatasi pada 4 miliar, dengan 45,5% atau sekitar 1,82 miliar token dialokasikan untuk presale. Menurut struktur proyek, harga peluncuran resmi ditetapkan pada $0,06, yang menempatkan harga saat ini jauh di bawah tingkat masuk pasar yang direncanakan.

Peluncuran Protokol dan Perspektif Harga

Analis sangat memperhatikan kemajuan pengembangan. Pernyataan resmi X adalah bahwa Mutuum Finance sedang dalam proses membuat rilis Protokol V1 dari protokol pinjaman dan peminjamannya. Implementasi awal akan menjadi testnet Sepolia pada Q1 2026. Aset pertama akan didukung dengan ETH dan USDT. Elemen utamanya adalah pool likuiditas, mtTokens, token utang, dan bot likuidator otomatis.

Menurut komentator tertentu, ini membuat risiko eksekusi jauh lebih rendah. Dalam kasus bullish, penetapan harga pertama akan keluar dari level saat ini $0,04 ke harga peluncuran $0,06, yang logis. Menurut komentator pasar, ini bisa menjadi jenis pergerakan umum ketika produk tertentu menjadi terlihat alih-alih pada tahap awal pengembangan.

Beberapa analis menambahkan bahwa penetapan harga pasca peluncuran dapat meluas lebih jauh jika adopsi mengikuti roadmap yang diuraikan. Dalam skenario pasar positif, proyeksi menunjukkan bahwa pergerakan dari $0,04 menuju kisaran $0,20–$0,25 akan mewakili peningkatan sekitar 400% hingga 525% dari level saat ini, didorong oleh penggunaan yang meningkat daripada antisipasi tahap awal.

Alasan Mengapa Analis Menyamakan MUTM Dengan Tahap Awal XRP

Perbandingan sering dikurangi menjadi waktu dan fungsionalitas. XRP awal tidak diadopsi secara mainstream karena memiliki aplikasi keuangan yang terdefinisi. Mutuum Finance juga memiliki fokus infrastruktur terlebih dahulu yang sama.

Daripada menciptakan cerita, ini menciptakan platform pinjaman yang dimaksudkan untuk mengelola modal riil. Partisipasi telah meningkat secara stabil dibandingkan secara eksplosif. Penyesuaian harga telah menjadi tahapan dibandingkan lonjakan.

Menurut komentator di pasar, inilah yang membuat MUTM lebih sering dirujuk ketika investor menanyakan apa crypto-to-buy berikutnya mereka. Ini masih di bawah $0,1. Tahap-tahap menjadi lebih ketat dalam pasokan. Infrastruktur hampir menuju pengujian publik. Aspek-aspek ini cenderung sejalan sebelum penerimaan yang lebih luas.

Menurut beberapa pengamat, pengaturan ini adalah alasan mengapa MUTM terjual lebih cepat saat melewati tahap-tahap berikutnya. Dengan pendekatan V1 dan awal penggunaan, perhatian masih dapat berkonsentrasi pada infrastruktur yang sudah ada.

