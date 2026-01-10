Gedung Putih telah menyiapkan rencana cadangan jika pengadilan memblokir tarif Trump

Pejabat tinggi Gedung Putih menghabiskan malam Kamis dalam panggilan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan jika Mahkamah Agung menolak kewenangan tarif darurat Presiden Trump.

Kevin Hassett, yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan Jumat bahwa pemerintahan tidak hanya duduk menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka sudah menemukan cara lain untuk mempertahankan tarif.

"Ada banyak otoritas hukum lain yang dapat mereproduksi kesepakatan yang telah kami buat dengan negara lain, dan dapat melakukannya secara langsung," kata Hassett kepada "Squawk on the Street" CNBC. Dia mengatakan mereka berharap menang, tetapi jika tidak, mereka sudah menyiapkan alat lain.

Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer sangat terlibat dalam menyusun opsi Rencana B ini, kata Hassett.

Hari Jumat datang dan berlalu tanpa putusan tarif yang diharapkan semua orang. Pengadilan mengeluarkan satu keputusan, tetapi tidak ada hubungannya dengan tarif. Kesempatan berikutnya untuk putusan adalah hari Rabu.

Kasus ini bermuara pada dua pertanyaan besar

Bisakah Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act untuk memberlakukan tarif ini? Dan jika tidak, apakah pemerintah harus mengembalikan uang kepada importir yang sudah membayar?

Tetapi pengadilan mungkin tidak memilih salah satu ekstrem. Mereka bisa mengatakan Trump dapat menggunakan kekuasaan darurat secara terbatas dan hanya beberapa importir yang mendapat pengembalian dana. Ada banyak cara ini bisa terjadi, dan Wall Street telah mengawasinya dengan cermat.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Kamis dia mengharapkan apa yang dia sebut putusan "campur aduk" ketika akhirnya keluar.

"Yang tidak diragukan adalah kemampuan kami untuk terus mengumpulkan tarif pada tingkat yang kira-kira sama, dalam hal pendapatan keseluruhan," kata Bessent kepada orang-orang di Minneapolis. "Yang diragukan, dan ini sangat disayangkan bagi rakyat Amerika, adalah presiden kehilangan fleksibilitas untuk menggunakan tarif baik untuk keamanan nasional maupun untuk daya tawar negosiasi."

Trump menggunakan undang-undang darurat sebagian untuk menindak fentanyl yang masuk ke negara ini.

Jose Torres, ekonom senior di Interactive Brokers, mengatakan kekalahan di pengadilan akan mengguncang segalanya dengan beberapa cara.

"Jika pengadilan memblokir tarif, pemerintahan akan menemukan solusi alternatif," kata Torres. "Presiden Trump sangat ambisius dalam mewujudkan agenda ini meskipun ada kontroversi potensial yang bisa mengelilingi keputusan semacam itu."

Memblokir tarif akan mengacaukan upaya untuk membawa pabrik kembali ke Amerika dan memperburuk defisit anggaran, mendorong suku bunga naik, kata Torres. Sisi baiknya? Perusahaan akan melihat biaya mereka turun dan perdagangan akan mengalir lebih mudah.

Pasar taruhan tidak optimis untuk Trump.

Kalshi menunjukkan hanya 31% kemungkinan pengadilan berpihak pada pemerintahan. Torres mengatakan klien perusahaannya berpikir hal yang sama.

Bessent telah berbicara tentang memiliki setidaknya tiga rute lain melalui Trade Act 1962 yang akan mempertahankan sebagian besar tarif. Tetapi dia khawatir harus membayar kembali importir—itu bisa benar-benar menekan anggaran dan membuat pengurangan defisit lebih sulit.

Tarif menghasilkan $195 miliar dalam tahun fiskal 2025 dan $62 miliar lagi di 2026 sejauh ini, angka Departemen Keuangan menunjukkan.

Analis Morgan Stanley berpikir ada "ruang signifikan untuk nuansa" dalam keputusan apa pun yang turun. Pengadilan dapat memangkas tarif mana yang tetap ada tanpa membunuh semuanya, atau membatasi bagaimana mereka digunakan ke depan.

Analis Ariana Salvatore dan Bradley Tian mengatakan pemerintahan mungkin melonggarkan tarif, mengingat betapa banyak politisi berbicara tentang menjaga harga tetap terjangkau saat ini.

Tarif tidak berjalan seperti yang diperkirakan para ahli. Inflasi tidak melonjak sebanyak yang diprediksi, dan defisit perdagangan telah anjlok. Beberapa orang mengira tarif akan merusak reputasi Amerika dalam perdagangan dunia. Sebaliknya, kesenjangan perdagangan Oktober mencapai titik terendah sejak krisis keuangan 2009.

Hassett adalah salah satu nama yang beredar untuk ketua Fed ketika masa jabatan Jerome Powell berakhir pada bulan Mei. Dia mengatakan Jumat bahwa dia senang di posisinya sekarang tetapi akan pergi ke mana pun Trump menginginkannya.

