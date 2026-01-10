Sekelompok investor smart money telah kembali memasuki pasar ETH setelah jeda dua minggu, menarik sekitar $3,5 juta senilai ETH dari Binance.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, trader smart money 0x69b...0e37 telah membuka posisi kembali di ETH setelah jeda dua minggu. Sepuluh jam yang lalu, mereka menarik 1139 ETH dari Binance senilai $3,5 juta pada harga $3071,68. Smart money ini memperdagangkan ETH antara 28 Desember 2024 dan 6 Januari 2025, menghasilkan keuntungan sebesar $807.000.

