PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, trader smart money 0x69b...0e37 telah membuka kembali posisi di ETH setelah dua minggu

Sekelompok investor smart money telah kembali memasuki pasar ETH setelah jeda dua minggu, menarik sekitar $3,5 juta senilai ETH dari Binance.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 08:54
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, trader smart money 0x69b...0e37 telah membuka posisi kembali di ETH setelah jeda dua minggu. Sepuluh jam yang lalu, mereka menarik 1139 ETH dari Binance senilai $3,5 juta pada harga $3071,68. Smart money ini memperdagangkan ETH antara 28 Desember 2024 dan 6 Januari 2025, menghasilkan keuntungan sebesar $807.000.

