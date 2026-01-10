Aplikasi keuangan Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan yang menjanjikan untuk "melipatgandakan investasi cryptocurrency Anda tiga kali lipat," namun aplikasi tersebut telah mengklarifikasi bahwa pesan-pesan ini tidak sah.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut The Verge, sebuah postingan Reddit menunjukkan bahwa aplikasi keuangan bernama Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan kepada pengguna yang meminta mereka mengirim $10.000 ke dompet cryptocurrency Bitcoin dan Ethereum mereka, dengan janji akan "melipatgandakan cryptocurrency Anda tiga kali lipat." Pihak Betterment menyatakan bahwa ini adalah "pesan tidak sah" yang dikirim melalui "sistem pihak ketiga," menekankan bahwa tidak ada aktivitas semacam itu dan menyarankan pengguna untuk mengabaikan notifikasi tersebut.

