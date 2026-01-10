BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut The Verge, sebuah postingan Reddit menunjukkan bahwa aplikasi keuangan bernama Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan kepada pengguna yang memintaPANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut The Verge, sebuah postingan Reddit menunjukkan bahwa aplikasi keuangan bernama Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan kepada pengguna yang meminta

Aplikasi keuangan Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan yang menjanjikan untuk "melipatgandakan investasi cryptocurrency Anda tiga kali lipat," namun aplikasi tersebut telah mengklarifikasi bahwa pesan-pesan ini tidak sah.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 09:54
RWAX
APP$0.0002131-15.03%
Suilend
SEND$0.1844-4.10%

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut The Verge, sebuah postingan Reddit menunjukkan bahwa aplikasi keuangan bernama Betterment mengirimkan notifikasi mencurigakan kepada pengguna yang meminta mereka mengirim $10.000 ke dompet cryptocurrency Bitcoin dan Ethereum mereka, dengan janji akan "melipatgandakan cryptocurrency Anda tiga kali lipat." Pihak Betterment menyatakan bahwa ini adalah "pesan tidak sah" yang dikirim melalui "sistem pihak ketiga," menekankan bahwa tidak ada aktivitas semacam itu dan menyarankan pengguna untuk mengabaikan notifikasi tersebut.

Peluang Pasar
Logo RWAX
Harga RWAX(APP)
$0.0002131
$0.0002131$0.0002131
-8.22%
USD
Grafik Harga Live RWAX (APP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45