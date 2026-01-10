Token Meme Tiongkok Mencapai Rekor Kapitalisasi Pasar Sebelum Turun

Poin Utama: Token meme China melonjak ke kapitalisasi pasar $27 juta kemudian menurun.

Token mengalami peningkatan 62% dalam periode 24 jam.

Reaksi pasar mencerminkan spekulasi intens dan volatilitas.

Token kripto China "I Just Stepped on the Deer" mencapai kapitalisasi pasar $27 juta, baru-baru ini diperdagangkan pada $24,13 juta, didorong oleh aktivitas pasar yang substansial.

Kenaikan tajam 62% token tersebut menyoroti dinamika meme coin yang volatil di pasar berkembang, meskipun tidak memiliki validasi resmi dari sumber data on-chain atau bursa utama.

Token Meme Melonjak $27 Juta Kemudian Turun ke $24,13 Juta

Reaksi pasar terhadap lonjakan tersebut beragam, dengan beberapa investor mengekspresikan optimisme sementara yang lain mendesak kehati-hatian karena rekam jejak token yang terbatas. Bursa besar, termasuk Binance dan OKX, belum mendaftarkan token tersebut, memperkuat kebutuhan akan strategi investasi yang bijaksana sebagaimana ditekankan oleh para ahli industri. Sementara itu, pasar kripto secara keseluruhan telah mengalami lonjakan dan penurunan serupa.

Volatilitas Meme Coins: Tren dan Peringatan Ahli

Tahukah Anda?

Meme coin sebelumnya seperti DOGE dan SHIB juga telah mengalami kapitalisasi pasar yang volatil, mencapai keuntungan harian yang signifikan terutama didorong oleh dukungan media sosial.

Meme coin seperti DOGE dan SHIB sebelumnya telah mengalami lonjakan harga yang volatil, terutama dipengaruhi oleh aktivitas media sosial. DOGE mencapai perhatian signifikan selama awal 2020-an karena tweet dari tokoh-tokoh terkenal, sementara kenaikan SHIB terkait dengan pertumbuhan yang didorong komunitasnya. Dalam konteks yang lebih luas, sikap regulasi China terhadap mata uang kripto terus memainkan peran dalam dinamika pasar.

Hasil finansial untuk meme coin sering bergantung pada minat media sosial yang berkelanjutan dan aktivitas perdagangan selanjutnya. Sementara beberapa investor mendapat untung dari keuntungan jangka pendek, yang lain menghadapi risiko yang terkait dengan volatilitas tinggi dan potensi kerugian. Para ahli merekomendasikan pendekatan yang hati-hati terhadap investasi meme coin, menekankan uji tuntas dalam memahami dinamika pasar. Persepsi dampak regulasi potensial, seperti tindakan Federal Reserve, semakin menggarisbawahi ketidakpastian di bidang ini.