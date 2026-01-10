BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Token Meme China Mencapai Kapitalisasi Pasar Rekor Sebelum Menurun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Token meme China melonjak ke pasar $27 jutaPostingan Token Meme China Mencapai Kapitalisasi Pasar Rekor Sebelum Menurun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Token meme China melonjak ke pasar $27 juta

Token Meme Tiongkok Mencapai Rekor Kapitalisasi Pasar Sebelum Turun

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 10:17
Memecoin
MEME$0,0011629-3,54%
TokenFi
TOKEN$0,004929-5,50%
Capverse
CAP$0,13081-0,87%
Griffin AI
GAIN$0,003421-1,12%
SURGE
SURGE$0,0369-1,78%
Poin Utama:
  • Token meme China melonjak ke kapitalisasi pasar $27 juta kemudian menurun.
  • Token mengalami peningkatan 62% dalam periode 24 jam.
  • Reaksi pasar mencerminkan spekulasi intens dan volatilitas.

Token kripto China "I Just Stepped on the Deer" mencapai kapitalisasi pasar $27 juta, baru-baru ini diperdagangkan pada $24,13 juta, didorong oleh aktivitas pasar yang substansial.

Kenaikan tajam 62% token tersebut menyoroti dinamika meme coin yang volatil di pasar berkembang, meskipun tidak memiliki validasi resmi dari sumber data on-chain atau bursa utama.

Token Meme Melonjak $27 Juta Kemudian Turun ke $24,13 Juta

Reaksi pasar terhadap lonjakan tersebut beragam, dengan beberapa investor mengekspresikan optimisme sementara yang lain mendesak kehati-hatian karena rekam jejak token yang terbatas. Bursa besar, termasuk Binance dan OKX, belum mendaftarkan token tersebut, memperkuat kebutuhan akan strategi investasi yang bijaksana sebagaimana ditekankan oleh para ahli industri. Sementara itu, pasar kripto secara keseluruhan telah mengalami lonjakan dan penurunan serupa.

Volatilitas Meme Coins: Tren dan Peringatan Ahli

Tahukah Anda?
Meme coin sebelumnya seperti DOGE dan SHIB juga telah mengalami kapitalisasi pasar yang volatil, mencapai keuntungan harian yang signifikan terutama didorong oleh dukungan media sosial.

Meme coin seperti DOGE dan SHIB sebelumnya telah mengalami lonjakan harga yang volatil, terutama dipengaruhi oleh aktivitas media sosial. DOGE mencapai perhatian signifikan selama awal 2020-an karena tweet dari tokoh-tokoh terkenal, sementara kenaikan SHIB terkait dengan pertumbuhan yang didorong komunitasnya. Dalam konteks yang lebih luas, sikap regulasi China terhadap mata uang kripto terus memainkan peran dalam dinamika pasar.

Hasil finansial untuk meme coin sering bergantung pada minat media sosial yang berkelanjutan dan aktivitas perdagangan selanjutnya. Sementara beberapa investor mendapat untung dari keuntungan jangka pendek, yang lain menghadapi risiko yang terkait dengan volatilitas tinggi dan potensi kerugian. Para ahli merekomendasikan pendekatan yang hati-hati terhadap investasi meme coin, menekankan uji tuntas dalam memahami dinamika pasar. Persepsi dampak regulasi potensial, seperti tindakan Federal Reserve, semakin menggarisbawahi ketidakpastian di bidang ini.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/chinese-meme-token-market-cap/

Peluang Pasar
Logo Memecoin
Harga Memecoin(MEME)
$0,0011629
$0,0011629$0,0011629
-3,78%
USD
Grafik Harga Live Memecoin (MEME)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45