Kolombia Memperketat Pelaporan Pajak Kripto saat Aturan Baru yang Selaras dengan OECD Mulai Berlaku

Kolombia telah secara resmi memasukkan kripto ke dalam kerangka pengawasan pajaknya.

Privasi kripto bagi penduduk Kolombia secara efektif berakhir.

DIAN, badan pajak nasional Kolombia, telah memerintahkan bursa dan platform Kripto untuk mulai mengumpulkan dan melaporkan data pengguna untuk Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan mata uang kripto lainnya. Pada 24 Desember 2025, peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Resolusi 000240, dan pelaporan akan berlaku mulai tahun 2026.

Bursa Diwajibkan Mengungkapkan Identitas Pengguna dan Data Transaksi Lengkap

Bursa Kripto, broker, dan perantara kini harus mengirimkan informasi rinci kepada otoritas pajak, termasuk detail identitas pengguna, volume transaksi, jumlah Kripto yang ditransfer, nilai pasar setiap transaksi, dan saldo Kripto bersih yang dimiliki pengguna. Ini berlaku untuk individu maupun bisnis. Aturan ini berlaku untuk platform Kripto Kolombia, bursa asing yang melayani penduduk Kolombia. Jadi bahkan bursa luar negeri harus mematuhi jika mereka memiliki pengguna Kolombia.

Pelaporan akan dimulai dengan transaksi tahun 2026, dan laporan lengkap pertama harus diserahkan pada Mei 2027. Mulai sekarang, pengguna harus berasumsi setiap transaksi dicatat. Sebelum ini, pengguna diharapkan untuk melaporkan secara sukarela. Platform yang gagal mematuhi dapat menghadapi denda hingga 1% dari nilai transaksi yang tidak dilaporkan.

Tujuan dari aturan kripto ini adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi. Ini membuat aktivitas Kripto dapat dilacak, mirip dengan rekening bank. Aturan ini menyelaraskan Kolombia dengan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD, standar global untuk pelaporan pajak Kripto.

Privasi Kripto Menyempit saat Kolombia Memperlakukan Aset Digital seperti Keuangan Tradisional

Kolombia adalah salah satu pasar kripto terbesar di Amerika Latin, dan ini menandai pergeseran dari tanggung jawab pengguna ke tanggung jawab platform. Privasi kripto secara efektif berakhir di Kolombia. Pemerintah dapat memeriksa silang pengajuan pajak pengguna dengan data bursa. Ini menunjukkan kripto diperlakukan seperti aset keuangan tradisional untuk tujuan pajak.

Aturan Kripto ini menunjukkan bahwa Kolombia sepenuhnya melacak aktivitas kripto. Transfer besar memicu peringatan, dan pengguna kripto harus menyimpan catatan dan tetap patuh. Orang dapat menggunakan Kripto, tetapi menggunakannya tanpa diidentifikasi menjadi semakin sulit, terutama ketika Anda memindahkan dana melalui platform yang diatur.

