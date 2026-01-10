BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Kolombia Memperketat Pelaporan Pajak Kripto saat Aturan Baru yang Selaras dengan OECD Mulai Berlaku muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kolombia telah secara resmi memasukkan kriptoPostingan Kolombia Memperketat Pelaporan Pajak Kripto saat Aturan Baru yang Selaras dengan OECD Mulai Berlaku muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kolombia telah secara resmi memasukkan kripto

Kolombia Memperketat Pelaporan Pajak Kripto saat Aturan Baru yang Selaras dengan OECD Mulai Berlaku

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 11:14
Overtake
TAKE$0.06774-3.35%
Effect AI
EFFECT$0.005405+4.60%
Nowchain
NOW$0.00082-11.82%
Suilend
SEND$0.1844-4.05%
MAY
MAY$0.01361-1.73%
  • Kolombia telah secara resmi memasukkan kripto ke dalam kerangka pengawasan pajaknya.
  • Privasi kripto bagi penduduk Kolombia secara efektif berakhir.

DIAN, badan pajak nasional Kolombia, telah memerintahkan bursa dan platform Kripto untuk mulai mengumpulkan dan melaporkan data pengguna untuk Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan mata uang kripto lainnya. Pada 24 Desember 2025, peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Resolusi 000240, dan pelaporan akan berlaku mulai tahun 2026. 

Bursa Diwajibkan Mengungkapkan Identitas Pengguna dan Data Transaksi Lengkap

Bursa Kripto, broker, dan perantara kini harus mengirimkan informasi rinci kepada otoritas pajak, termasuk detail identitas pengguna, volume transaksi, jumlah Kripto yang ditransfer, nilai pasar setiap transaksi, dan saldo Kripto bersih yang dimiliki pengguna. Ini berlaku untuk individu maupun bisnis. Aturan ini berlaku untuk platform Kripto Kolombia, bursa asing yang melayani penduduk Kolombia. Jadi bahkan bursa luar negeri harus mematuhi jika mereka memiliki pengguna Kolombia. 

Pelaporan akan dimulai dengan transaksi tahun 2026, dan laporan lengkap pertama harus diserahkan pada Mei 2027. Mulai sekarang, pengguna harus berasumsi setiap transaksi dicatat. Sebelum ini, pengguna diharapkan untuk melaporkan secara sukarela. Platform yang gagal mematuhi dapat menghadapi denda hingga 1% dari nilai transaksi yang tidak dilaporkan. 

Tujuan dari aturan kripto ini adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi. Ini membuat aktivitas Kripto dapat dilacak, mirip dengan rekening bank. Aturan ini menyelaraskan Kolombia dengan Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD, standar global untuk pelaporan pajak Kripto. 

Privasi Kripto Menyempit saat Kolombia Memperlakukan Aset Digital seperti Keuangan Tradisional

Kolombia adalah salah satu pasar kripto terbesar di Amerika Latin, dan ini menandai pergeseran dari tanggung jawab pengguna ke tanggung jawab platform. Privasi kripto secara efektif berakhir di Kolombia. Pemerintah dapat memeriksa silang pengajuan pajak pengguna dengan data bursa. Ini menunjukkan kripto diperlakukan seperti aset keuangan tradisional untuk tujuan pajak.  

Aturan Kripto ini menunjukkan bahwa Kolombia sepenuhnya melacak aktivitas kripto. Transfer besar memicu peringatan, dan pengguna kripto harus menyimpan catatan dan tetap patuh. Orang dapat menggunakan Kripto, tetapi menggunakannya tanpa diidentifikasi menjadi semakin sulit, terutama ketika Anda memindahkan dana melalui platform yang diatur. 

Berita Kripto yang Disorot:

‌MUBARAK Menemukan Iramanya: Apa Batas Tertinggi untuk Gerakan Ini?

Sumber: https://thenewscrypto.com/colombia-tightens-crypto-tax-reporting-as-new-oecd-aligned-rules-take-effect/

Peluang Pasar
Logo Overtake
Harga Overtake(TAKE)
$0.06774
$0.06774$0.06774
-1.36%
USD
Grafik Harga Live Overtake (TAKE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45