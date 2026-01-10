[Pemikiran Teknologi] ChatGPT Health memberikan jaminan soal privasi, dukungan dokter namun tetap ada kehati-hatian

OpenAI mengumumkan pada Rabu, 7 Januari, bahwa mereka akan meluncurkan versi ChatGPT yang berfokus pada kesehatan bernama ChatGPT Health. Disebut sebagai "pengalaman khusus dalam ChatGPT yang dirancang untuk kesehatan dan kebugaran," pengalaman baru ini akan memungkinkan calon pengguna untuk memasukkan informasi kesehatan pribadi mereka ke ChatGPT.

Perusahaan mengatakan tujuan ChatGPT Health adalah untuk membantu memahami informasi kesehatan yang tersebar yang dimiliki orang dari dokter, tes, dan aplikasi pemantauan kesehatan, serta untuk "memahami hasil tes terkini, mempersiapkan janji dengan dokter Anda, mendapatkan saran tentang cara mengatur pola makan dan rutinitas olahraga Anda, atau memahami pertukaran dari berbagai pilihan asuransi berdasarkan pola perawatan kesehatan Anda."

Saya dapat melihat inisiatif ini bermaksud baik, tetapi sebagai seseorang yang memiliki skeptisisme yang sehat terhadap inisiatif AI, saya harus bertanya pada diri sendiri, "Bisakah ChatGPT menawarkan dukungan nyata bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan medis yang sebenarnya?"

Saya menggali dokumentasi mereka untuk menyelesaikan beberapa kekhawatiran saya sendiri tentang peluncuran ChatGPT Health yang akan datang.

Batasan penggunaan, pengumpulan data

Meskipun ditujukan untuk membantu pengguna dalam membela diri lebih baik saat tiba waktunya menemui dokter, pengumuman tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa ini dirancang untuk "mendukung, bukan menggantikan perawatan medis." Saya melihat batasan apa yang tercantum yang akan membuatnya memenuhi syarat sebagai pembantu, tetapi bukan pengganti untuk instruksi dokter yang sebenarnya.

Menurut halaman dukungan OpenAI untuk ChatGPT Health, pengguna AS di atas usia 18 tahun dapat menghubungkan catatan medis atau kesehatan elektronik mereka sehingga ChatGPT dapat berbicara kepada mereka secara khusus tentang hal-hal terkait kesehatan di subbagian ChatGPT Health dari aplikasi. Pengguna harus masuk ke penyedia untuk melakukan ini, yang mengacu pada beberapa hambatan yang diperlukan untuk menjaga data kesehatan Anda tetap pribadi.

Data Apple Health juga dapat dihubungkan ke ChatGPT Health. Ini juga memungkinkan data dari sejumlah aplikasi pihak ketiga — yaitu Peloton, MyFitnessPal, Function, Instacart, AllTrails, dan Weight Watchers — untuk ditambahkan juga.

Menurut halaman dukungannya, informasi yang diperoleh ChatGPT Health diisolasi dan digunakan khusus untuk ChatGPT Health dan tidak ada fungsi lain.

Privasi dan perlindungan data

Dalam hal privasi data, saya merasa mereka sangat berhati-hati untuk menenangkan pengawas yang mengawasi perilaku yang berlebihan.

Orang-orang harus ikut serta dengan mengizinkan data mereka digunakan oleh ChatGPT untuk membantu mereka. Lebih khusus lagi, OpenAI telah menyatakan apa yang dapat Anda harapkan untuk dilihat dalam catatan medis, dari "hasil laboratorium, ringkasan kunjungan, dan riwayat klinis." Ini juga menyarankan fitur ini hanya digunakan "jika Anda merasa nyaman dengan informasi ini berada di ChatGPT."

Meskipun demikian, OpenAI mengatakan data yang Anda tempatkan di ChatGPT Health tidak digunakan untuk melatih model dasarnya, dan dapat dihapus atau dihilangkan kapan pun Anda menginginkannya. Lebih lanjut, percakapan ChatGPT Health, aplikasi yang terhubung, memori, dan file hanya tersedia dalam layanan tersebut.

Meskipun percakapan ChatGPT dapat tiba-tiba menjadi percakapan ChatGPT Health jika diperlukan, percakapan ChatGPT Health itu tidak menjadi bagian dari ChatGPT yang sebenarnya, meskipun Anda dapat membagikan percakapan Anda dengan orang lain jika Anda mau. Tanggung jawabnya ada pada tindakan Anda, tampaknya.

Mengedepankan bantuan dari dokter

Mungkin satu daya tarik besar potensial dari ChatGPT Health bagi mereka yang tertarik menggunakannya adalah fokusnya untuk mendapatkan bantuan dari dokter untuk menyempurnakan layanan selama periode dua tahun. Menurut pengumuman pers, OpenAI mengatakan telah bekerja dengan "lebih dari 260 dokter yang telah berpraktik di 60 negara dan puluhan spesialisasi untuk memahami apa yang membuat jawaban atas pertanyaan kesehatan bermanfaat atau berpotensi berbahaya — kelompok ini sekarang telah memberikan umpan balik tentang output model lebih dari 600.000 kali di 30 area fokus."

Tujuannya, tampaknya, adalah untuk mendorong orang mendapatkan bantuan medis dan mengkonsolidasikan informasi sebelumnya, memudahkan pasien untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tanpa penyederhanaan berlebihan dari gejala apa pun, untuk membantu melihat pola yang mungkin tidak diperhatikan pasien terjadi dari waktu ke waktu, dan untuk memprioritaskan keselamatan pengguna terlebih dahulu.

OpenAI menambahkan, "Pendekatan yang dipimpin dokter ini dibangun langsung ke dalam model yang mendukung Health, yang dievaluasi terhadap standar klinis menggunakan HealthBench⁠, kerangka penilaian yang kami buat dengan masukan dari jaringan dokter praktik kami." HealthBench dikatakan mengevaluasi respons ChatGPT Health berdasarkan rubrik oleh dokter untuk mencerminkan kualitas dalam praktik, untuk memprioritaskan keselamatan pengguna, untuk jelas dan menggunakan eskalasi perawatan yang tepat serta menghormati konteks orang yang menggunakan chatbot.

Kekhawatiran pribadi saya mengenai ChatGPT Health

Untuk diri saya sendiri, sebagai orang Filipina yang tahu perawatan kesehatan itu mahal dan yang memiliki diabetes tipe 2, kemungkinan akan bijaksana bagi saya untuk mengambil keuntungan apa pun yang bisa saya dapatkan jika saya memiliki masalah kesehatan yang memerlukan diagnosis.

Meskipun saya tidak ingin data saya selamanya berada di ChatGPT Health — syukurlah saya dapat menghapus data saya tanpa pertanyaan — kemampuannya untuk melacak kebugaran saya dan mendorong saya untuk menemui dokter untuk menambah regimen olahraga atau setidaknya mendorong janji dokter jika ada yang tidak beres mungkin berguna.

Meskipun demikian, saya khawatir apakah ChatGPT mempertimbangkan ras atau tidak, karena ada cukup literatur untuk mencatat perbedaan rasial dalam perawatan kesehatan, meskipun untuk berbagai alasan. Jika ChatGPT Health dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam perawatan medis dengan memungkinkan pasien untuk lebih membela atau mengkomunikasikan kekhawatiran mereka, saya akan mendukungnya.

Sementara itu, saya akan membiarkan AS memimpin dan melihat bagaimana hasilnya sebagai layanan yang sebenarnya. – Rappler.com