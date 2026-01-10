Bitcoin Bertahan Kuat di Tengah Ketidakpastian Makro, $100K Kembali Menjadi Fokus

Saat Januari mendekati penghujung, volatilitas perlahan kembali ke pasar global. Dua perkembangan makro menarik perhatian trader, keputusan tarif Mahkamah Agung yang tertunda dan data ketenagakerjaan AS yang baru. Bersama-sama, peristiwa ini dapat menyuntikkan turbulensi jangka pendek di seluruh aset berisiko. Namun untuk Bitcoin, timingnya mungkin sangat menguntungkan daripada mengancam. Bitcoin's […]

