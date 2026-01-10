Amazon mengajukan rencana untuk lokasi ritel seluas 229.000 kaki persegi di Illinois

Amazon melanjutkan rencana untuk membuka superstore di pinggiran kota Illinois yang akan lebih besar dari lokasi Walmart pada umumnya, para pejabat mengkonfirmasi pada akhir pekan.

Raksasa ritel online ini telah mengajukan dokumen untuk membangun tempat ritel seluas 229.000 kaki persegi di Orland Park, sebuah komunitas di barat daya Chicago. Bangunan satu lantai tersebut akan menyimpan produk makanan, produk rumah tangga sehari-hari, dan berbagai barang lainnya, menurut informasi yang dirilis kota pada hari Sabtu. Sebagai perbandingan, Walmart Supercenter standar berukuran sekitar 179.000 kaki persegi.

Fasilitas ini akan memiliki ruang gudang untuk membantu menjalankan operasi harian dan area di mana pekerja pengiriman dapat mengambil pesanan pelanggan, dokumen perencanaan kota menunjukkan.

Perwakilan perusahaan mengkonfirmasi proyek tersebut dalam pernyataan kepada CNBC, mengatakan Amazon sering mencoba ide-ide segar yang dimaksudkan untuk meningkatkan cara orang berbelanja. Lokasi Orland Park adalah format toko baru yang menurut mereka akan disukai orang.

Perusahaan yang berbasis di Seattle ini telah bekerja untuk memperluas kehadiran toko fisiknya setelah merebut pangsa dari pengecer tradisional. Pembelian terbesarnya terjadi pada tahun 2017 ketika membeli rantai toko kelontong premium Whole Foods Market seharga $13,7 miliar.

Amazon telah membuka lokasi yang menjual buku, mendirikan kios di pusat perbelanjaan, mencoba butik pakaian, meluncurkan toko cepat, dan memulai merek supermarket sendiri selama bertahun-tahun. Banyak dari upaya ini telah ditutup atau dijeda sejak saat itu.

Pejabat perencanaan lokal menyetujui aplikasi Amazon selama sesi hari Selasa. Proposal tersebut sekarang diajukan ke dewan desa untuk keputusan akhir pada pertemuan yang dijadwalkan pada 19 Januari.

Bangunan baru tersebut akan menggantikan Petey's II, sebuah restoran lingkungan yang ditutup pada Januari 2024. Properti tersebut terletak di mana dua jalan utama bertemu di Orland Park, dekat Target, Costco, dan Trader Joe's, bersama dengan toko-toko terkenal lainnya.

Beberapa anggota komunitas telah menyuarakan kekhawatiran lalu lintas, mengkhawatirkan kemacetan yang meningkat di dekat lokasi, stasiun televisi lokal NBC 5 Chicago melaporkan.

Meminjam dari playbook ritel tradisional

Juru bicara mengatakan kepada Business Insider bahwa proyek tersebut mewakili cara lain perusahaan menguji metode untuk membuat belanja lebih mudah bagi pelanggan.

Konsep ini tidak sepenuhnya baru. Jenis toko big-box ini telah ada di Amerika Serikat sejak 1988, ketika Walmart memperkenalkan format Supercenter pertamanya di dekat St. Louis. Saat ini, Walmart menjalankan sekitar 4.600 lokasi di seluruh negara.

Amazon sudah memiliki berbagai jenis toko fisik, meskipun umumnya lebih kecil. Operasi saat ini mencakup 58 supermarket Amazon Fresh, 14 lokasi layanan cepat Go, dan lebih dari 500 Whole Foods Market secara nasional.

Angka perusahaan menunjukkan lebih dari 150 juta konsumen Amerika membeli bahan makanan melalui Amazon pada tahun 2024, menghasilkan penjualan melebihi $100 miliar.

Sementara toko Amazon yang ada sangat fokus pada makanan, rencana Orland Park yang baru membutuhkan campuran produk yang lebih luas. Itu berarti menambahkan barang-barang seperti perlengkapan rumah dan pakaian yang mungkin ingin diambil oleh pembeli bahan makanan.

Langkah ini datang saat pengecer konvensional seperti Walmart dan Target memperkuat operasi online mereka, sementara Amazon meminjam strategi dari penjualan berbasis toko tradisional.

Layanan pickup cepat dalam pengembangan

Di front terpisah, perusahaan sedang mengerjakan layanan pengambilan "rush" yang akan memungkinkan pembeli mengambil pembelian mereka di toko yang dioperasikan Amazon dalam waktu 60 menit, menurut dokumen internal dan seseorang yang mengetahui rencana tersebut.

Layanan ini akan memungkinkan pelanggan memesan dari inventaris situs web Amazon dan barang yang tersedia di dalam lokasi fisik Amazon, dokumen menunjukkan. Uji coba direncanakan untuk setidaknya satu area metro pada awal 2026, meskipun jadwalnya bisa berubah, menurut sumber yang meminta untuk tidak diidentifikasi.

Program ini akan dibangun di atas dorongan Amazon untuk waktu pengiriman yang sangat cepat. Baru minggu lalu, perusahaan meluncurkan Amazon Now, menawarkan pengiriman 30 menit di bagian Seattle dan Philadelphia. Uji pengiriman cepat serupa terjadi di Inggris, India, dan Meksiko.

Saat ini, opsi pickup di Amazon mencakup pengambilan hari berikutnya untuk beberapa pesanan web. Anggota program bahan makanan dapat mengambil produk tertentu dalam waktu sesingkat 30 menit.

Pasar click-and-collect berkembang pesat

Layanan pickup toko, yang orang sebut "click-and-collect," berkembang dengan cepat. Penjualan Amerika melalui layanan ini harus mencapai $112,96 miliar tahun ini, lompatan 17% dari 2023, dan naik menjadi $129,33 miliar pada 2027, firma riset eMarketer memproyeksikan. Firma tersebut memperkirakan sekitar 152,9 juta orang Amerika, atau 68% pembeli online, akan menggunakan click-and-collect pada 2025.

Amazon mendominasi total penjualan online, tetapi Walmart mungkin memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengiriman. Dengan lebih dari 4.600 toko Amerika, Walmart dapat menjangkau sekitar 95% rumah tangga dalam waktu tiga jam. Walmart memimpin click-and-collect dengan proyeksi penjualan $38,50 miliar tahun ini, data eMarketer menunjukkan.

Dokumen internal yang dilihat oleh Business Insider menunjukkan Amazon melihat layanan pickup cepat sebagai solusi atas keinginan pelanggan, akses lebih cepat ke produk, sambil membuat penggunaan yang lebih baik dari toko dan jaringan pengiriman. Program percontohan akan membantu mengetahui apakah orang benar-benar menginginkan pickup cepat dan bagaimana memadukan belanja online dan di dalam toko, dokumen menyatakan.

