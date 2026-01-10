Mobil-mobil mewah senilai jutaan yang terkait dengan Zaldy Co disita

MANILA, Filipina – Pihak berwenang menyita delapan kendaraan mewah ilegal senilai P145 juta yang terkait dengan mantan anggota kongres Zaldy Co saat penggeledahan di sebuah kondominium di Kota Taguig pada Kamis, 8 Januari.
Mobil-mobil ini terdaftar atas nama perusahaan yang terkait dengan Co, termasuk Sunwest Inc., salah satu kontraktor pengendalian banjir terkemuka di bawah pemerintahan Marcos Jr.
Jenis mobil mewah apa saja yang disita? Patrick Cruz dari Rappler melaporkan. – Rappler.com
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.