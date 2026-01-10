Mobil-mobil mewah senilai jutaan yang terkait dengan Zaldy Co disita

MANILA, Filipina – Pihak berwenang menyita delapan kendaraan mewah ilegal senilai P145 juta yang terkait dengan mantan anggota kongres Zaldy Co saat penggeledahan di sebuah kondominium di Kota Taguig pada Kamis, 8 Januari.

Mobil-mobil ini terdaftar atas nama perusahaan yang terkait dengan Co, termasuk Sunwest Inc., salah satu kontraktor pengendalian banjir terkemuka di bawah pemerintahan Marcos Jr.

Jenis mobil mewah apa saja yang disita? Patrick Cruz dari Rappler melaporkan. – Rappler.com