Kelompok Anti-DeFi Menjalankan Iklan yang Bertujuan Menghapus DeFi dari RUU Kripto

Sebuah kelompok anti-keuangan terdesentralisasi dilaporkan menayangkan iklan di Fox News yang mendorong publik untuk menekan Senator mereka agar mengesahkan undang-undang struktur pasar kripto yang mengecualikan ketentuan DeFi yang dianggap mengancam industri perbankan.

Menurut dua tangkapan layar yang dibagikan pada hari Jumat di X oleh pembawa acara Crypto in America Eleanor Terrett, anggota Investors For Transparency menulis: "Beritahu Senator Anda: Sahkan Undang-undang Kripto Tanpa Ketentuan DeFi," sambil membagikan nomor hotline untuk menghubungi Senator lokal mereka.

"Jangan Biarkan DeFi Menghambat Inovasi," cuplikan iklan lainnya mengatakan, yang tampaknya menggemakan kekhawatiran dari pelobi perbankan atas CLARITY Act yang mengizinkan penerbit stablecoin untuk menawarkan produk berbunga yang dapat disamarkan sebagai simpanan mirip bank dan berpotensi menarik triliunan dolar dari sistem perbankan tradisional.

Iklan dari kelompok Investors For Transparency.Sumber: Eleanor Terrett

Departemen Keuangan AS memperkirakan pada bulan April bahwa simpanan perbankan tradisional senilai $6,6 triliun dapat mengalir keluar dari sistem perbankan jika stablecoin mengalami adopsi yang meluas.

Hal ini terjadi ketika Komite Perbankan Senat menerbitkan pemberitahuan resmi untuk markup CLARITY Act yang dijadwalkan pada hari Kamis, 15 Januari ini, pukul 10:00 pagi Waktu Timur.

Industri kripto kesal dengan upaya anti-DeFi

Upaya lobi perbankan telah membuat frustasi beberapa anggota komunitas kripto, termasuk CEO Uniswap Labs Hayden Adams, yang mengatakan bahwa "ironis dan tidak mengejutkan" bahwa organisasi Investors For Transparency berkampanye menentang DeFi sambil tidak mengungkapkan siapa mereka dan siapa yang mendanai mereka.

Kekhawatiran undang-undang struktur pasar kripto mungkin tidak akan disahkan tahun ini

Beberapa anggota parlemen Demokrat juga dilaporkan mendorong perlindungan konflik kepentingan dalam RUU struktur pasar kripto.

Ada juga kekhawatiran bahwa pemilihan paruh waktu AS 2026 dapat memperlambat momentum RUU CLARITY Act, dengan Washington Research Group TD Cowen melaporkan RUU tersebut mungkin tidak akan disahkan Kongres hingga 2027, dengan implementasi akhir berpotensi tertunda hingga 2029.

Terkait: A16z mengumpulkan $15 miliar, mengatakan kripto adalah 'kunci' bagi Amerika untuk menang 100 tahun ke depan

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott, bagaimanapun, tampak yakin bahwa ini dapat disahkan lebih cepat dan "memberikan hasil nyata bagi rakyat Amerika."

Sumber: Komite Perbankan Senat AS

