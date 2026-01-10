BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Anti-DeFi Group Runs Ads Aimed At Stripping DeFi From Crypto Bill muncul di BitcoinEthereumNews.com. Serangkaian iklan dilaporkan ditayangkan di Fox News, menyerukanPostingan Anti-DeFi Group Runs Ads Aimed At Stripping DeFi From Crypto Bill muncul di BitcoinEthereumNews.com. Serangkaian iklan dilaporkan ditayangkan di Fox News, menyerukan

Kelompok Anti-DeFi Menjalankan Iklan yang Bertujuan Menghapus DeFi dari RUU Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 15:34
DeFi
DEFI$0.000557+2.20%
FOX Token
FOX$0.01234+2.40%
PUBLIC
PUBLIC$0.01909-0.52%
The AI Prophecy
ACT$0.0271+7.15%
Salamanca
DON$0.0003046--%

Serangkaian iklan dilaporkan ditayangkan di Fox News, menyerukan publik untuk menghubungi senator mereka agar menghapus ketentuan DeFi dari RUU CLARITY Act.

Sebuah kelompok anti-keuangan terdesentralisasi dilaporkan menayangkan iklan di Fox News yang mendorong publik untuk menekan Senator mereka agar mengesahkan undang-undang struktur pasar kripto yang mengecualikan ketentuan DeFi yang dianggap mengancam industri perbankan.

Menurut dua tangkapan layar yang dibagikan pada hari Jumat di X oleh pembawa acara Crypto in America Eleanor Terrett, anggota Investors For Transparency menulis: "Beritahu Senator Anda: Sahkan Undang-undang Kripto Tanpa Ketentuan DeFi," sambil membagikan nomor hotline untuk menghubungi Senator lokal mereka.

"Jangan Biarkan DeFi Menghambat Inovasi," cuplikan iklan lainnya mengatakan, yang tampaknya menggemakan kekhawatiran dari pelobi perbankan atas CLARITY Act yang mengizinkan penerbit stablecoin untuk menawarkan produk berbunga yang dapat disamarkan sebagai simpanan mirip bank dan berpotensi menarik triliunan dolar dari sistem perbankan tradisional.

Iklan dari kelompok Investors For Transparency. Sumber: Eleanor Terrett

Departemen Keuangan AS memperkirakan pada bulan April bahwa simpanan perbankan tradisional senilai $6,6 triliun dapat mengalir keluar dari sistem perbankan jika stablecoin mengalami adopsi yang meluas.

Hal ini terjadi ketika Komite Perbankan Senat menerbitkan pemberitahuan resmi untuk markup CLARITY Act yang dijadwalkan pada hari Kamis, 15 Januari ini, pukul 10:00 pagi Waktu Timur.

Industri kripto kesal dengan upaya anti-DeFi

Upaya lobi perbankan telah membuat frustasi beberapa anggota komunitas kripto, termasuk CEO Uniswap Labs Hayden Adams, yang mengatakan bahwa "ironis dan tidak mengejutkan" bahwa organisasi Investors For Transparency berkampanye menentang DeFi sambil tidak mengungkapkan siapa mereka dan siapa yang mendanai mereka.

Iklan dari kelompok Investors For Transparency. Sumber: Eleanor Terrett

Kekhawatiran undang-undang struktur pasar kripto mungkin tidak akan disahkan tahun ini 

Beberapa anggota parlemen Demokrat juga dilaporkan mendorong perlindungan konflik kepentingan dalam RUU struktur pasar kripto.

Ada juga kekhawatiran bahwa pemilihan paruh waktu AS 2026 dapat memperlambat momentum RUU CLARITY Act, dengan Washington Research Group TD Cowen melaporkan RUU tersebut mungkin tidak akan disahkan Kongres hingga 2027, dengan implementasi akhir berpotensi tertunda hingga 2029. 

Terkait: A16z mengumpulkan $15 miliar, mengatakan kripto adalah 'kunci' bagi Amerika untuk menang 100 tahun ke depan

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott, bagaimanapun, tampak yakin bahwa ini dapat disahkan lebih cepat dan "memberikan hasil nyata bagi rakyat Amerika."

Sumber: Komite Perbankan Senat AS

Majalah: Davinci Jeremie membeli Bitcoin seharga $1… tetapi BTC $100 ribu tidak membuatnya bersemangat

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/anti-defi-group-runs-ads-to-strip-defi-from-crypto-bill?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo DeFi
Harga DeFi(DEFI)
$0.000557
$0.000557$0.000557
+2.38%
USD
Grafik Harga Live DeFi (DEFI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45