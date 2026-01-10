Berita XRP Hari Ini: Langkah Ripple di Inggris Menargetkan Bank, Bukan Pasar

Postingan XRP News Today: Langkah Ripple di Inggris Menargetkan Bank, Bukan Pasar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Ripple telah mendapatkan persetujuan baru dari Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, yang memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan sistem pembayaran aset digital yang sepenuhnya diatur di Inggris. Persetujuan ini memungkinkan Ripple mengelola aliran pembayaran kripto dan fiat di bawah kerangka kerja yang patuh, menempatkan infrastrukturnya di dalam salah satu pasar keuangan yang paling diatur ketat di dunia.

Persetujuan ini tidak memicu lonjakan harga XRP, tetapi memberikan Ripple peran yang lebih kuat dalam pembayaran bank dan membuka lebih banyak penggunaan dunia nyata untuk XRP.

Persetujuan FCA Inggris Memperkuat Kerangka Pembayaran Kripto Teratur Ripple

Persetujuan FCA Ripple melampaui registrasi dasar. Ini memberikan perusahaan wewenang hukum untuk menjalankan tumpukan pembayaran lintas batas teratur yang mendukung aset digital bersama mata uang tradisional.

Menurut pengungkapan Ripple sendiri, lembaga keuangan berbasis di Inggris sekarang dapat mengirim pembayaran internasional "menggunakan aset digital" melalui platform berlisensi Ripple. Karena infrastruktur pembayaran Ripple dibangun di atas XRP Ledger, ini menciptakan jalur yang jelas bagi XRP untuk digunakan sebagai aset penyelesaian dalam aliran pembayaran yang patuh, daripada tetap terbatas pada perdagangan bursa.

Analis hukum John E. Deaton mencatat bahwa bahkan para kritikus lama Ripple harus mengakui daya tahannya. Meskipun bertahun-tahun menghadapi tekanan regulasi di Amerika Serikat, Ripple terus berkembang secara global dan sekarang memegang lisensi di seluruh yurisdiksi keuangan utama, bersama dengan valuasi yang diperkirakan sekitar $40 miliar.

Mengapa Lembaga Keuangan Teratur Lebih Peduli Daripada Trader Ritel

Bank dan penyedia pembayaran tidak beroperasi berdasarkan spekulasi. Fokus mereka adalah pada kejelasan regulasi, kontrol risiko, dan keandalan operasional. Hingga saat ini, salah satu hambatan utama untuk adopsi XRP adalah kurangnya jalur perbankan teratur yang dapat digunakan institusi dengan percaya diri.

Dengan lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan registrasi kripto di Inggris, Ripple sekarang dapat mengelola sisi fiat teratur dari pembayaran lintas batas sendiri. Ini menghilangkan titik gesekan utama. Setelah dana masuk ke sistem berlisensi Ripple, institusi tidak perlu berinteraksi langsung dengan infrastruktur blockchain.

Peran Penyelesaian XRP Berkembang di Dalam Pembayaran Lintas Batas Institusional

Sebagian besar bank lebih suka bekerja melalui perantara tepercaya daripada terlibat langsung dengan blockchain. Di Inggris, Ripple Payments sekarang mengisi peran perantara tersebut.

Baca Juga :

Senat AS akan Memilih CLARITY Act pada 15 Januari: Apa Artinya untuk Kripto

,

Dalam kerangka kerja teraturnya, Ripple dapat memilih metode penyelesaian paling efisien untuk setiap koridor pembayaran. Dalam beberapa kasus, ini mungkin melibatkan jalur fiat atau stablecoin. Di koridor di mana kecepatan, likuiditas, dan efisiensi biaya penting, XRP menjadi aset jembatan praktis untuk penyelesaian.

Lisensi FCA juga memberikan Ripple kontrol lebih besar atas proses pembayaran end-to-end, mengurangi ketergantungan pada penyedia pihak ketiga dan menyederhanakan kepatuhan untuk klien institusional.

Adopsi Institusional Membutuhkan Waktu, Menjelaskan Reaksi Pasar XRP yang Diredam

Persetujuan FCA Inggris tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan lonjakan langsung pada harga XRP atau aktivitas perdagangan. Permintaan nyata berkembang hanya ketika institusi mengadopsi sistem, koridor pembayaran mulai beroperasi, dan volume penyelesaian meningkat.

Data on-chain mencerminkan pola ini. Analis Ali Martinez mengamati bahwa transaksi XRP besar sempat naik menjadi 433 pada 6 Januari sebelum turun tajam menjadi 33, menunjukkan bahwa aktivitas jangka pendek memudar dengan cepat.

Lisensi FCA adalah tentang infrastruktur jangka panjang dan adopsi institusional, bukan spekulasi jangka pendek. Permintaan XRP tumbuh melalui kebutuhan penyelesaian pembayaran nyata, bukan berita utama, dan proses itu berkembang secara bertahap.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto! Tetap selangkah lebih maju dengan berita terkini, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru dalam Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

FAQ