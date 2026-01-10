Consensus Hong Kong Mengungkapkan Jajaran Pembicara 2026 yang Menampilkan Binance, Solana Foundation, Grayscale, J.P. Morgan

Postingan Consensus Hong Kong Mengumumkan Daftar Pembicara 2026 Menampilkan Binance, Solana Foundation, Grayscale, J.P. Morgan pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Setelah debut yang sold-out pada tahun 2025, Consensus oleh CoinDesk telah mengumumkan kembalinya acara ke Hong Kong pada tanggal 10–12 Februari 2026. Membangun kesuksesan acara perdana yang menarik hampir 10.000 peserta dari lebih dari 100 negara dan berkontribusi sekitar HK$275 juta terhadap ekonomi lokal, edisi 2026 diproyeksikan akan menjadi tuan rumah bagi 15.000 pembuat keputusan industri.

Dikurasi oleh CoinDesk, agenda 2026 menampilkan lebih dari 100 pembicara berkaliber tinggi di enam panggung. Topik akan mencakup adopsi institusional, DeFi, stablecoin, robotika, dan persinggungan antara agen AI dan eksekusi on-chain.

Sesi Unggulan Meliputi:

● Tokenizing the Planet: Menampilkan Carlos Domingo (Securitize), Ian De Bode (Ondo), dan Naveen Mallela (J.P. Morgan).

● Securing the Multi-Chain Future: Melihat bagaimana Bitcoin Restaking mendefinisikan ulang arsitektur L1 dan L2 dengan David Tse (Babylon) dan Evan Cheng (Mysten Labs).

● AI is Unseating Mining in the US: Diskusi tentang alokasi hashrate menampilkan Asher Genoot dan Mike Ho (American Bitcoin), dan Irene Gao (Bitmain).

● Ethereum Next Steps: Wawasan tentang Scaling & UX dengan Hsiao-Wei Wang (Ethereum Foundation) dan Sandy Peng (Scroll).

Pemimpin industri seperti Lily Liu (Solana Foundation), Richard Teng (Binance), Justin Sun (TRON), Ella Zhang (YZI Labs), Joseph Chalom (Sharplink), Mo Shaikh (Maximum Frequency Ventures), Peter Mintzberg (Grayscale Investments), Austin Federa (DoubleZero), dan Annabelle Huang (Altius Labs) telah dikonfirmasi untuk Consensus Hong Kong 2026. Anda dapat mengakses agenda lengkap di sini.

Kota yang dinamis ini, dengan ekosistem yang dinamis dan semangat kewirausahaan, telah membuktikan permintaan untuk konferensi kelas dunia. Kami sangat antusias untuk kembali dengan platform yang lebih besar untuk menjadi tuan rumah bagi suara-suara paling berpengaruh dalam blockchain, Web3, dan AI, serta menciptakan peluang networking yang tak tertandingi.

Consensus Hong Kong 2026 akan melampaui panggung dengan kompetisi startup dan developer, peluang networking, dan acara khusus besar di berbagai venue ikonik Hong Kong. Ini termasuk:

● EasyA Hackathon & PitchFest: Consensus Hackathon dan CoinDesk PitchFest akan menghubungkan developer dan startup secara langsung dengan VC terkemuka.

● Cultural Immersion: Peserta dapat mengakses pesta pembukaan dan penutupan resmi di Hong Kong Central, kunjungan terpandu ke ekosistem teknologi Shenzhen, dan akses premium ke Happy Valley Racecourse untuk 'The Consensus Cup.'

● City-Wide Takeover: Mengikuti kesuksesan tahun debut, acara ini diharapkan akan mendorong lebih dari 350 acara sampingan di seluruh kota.

Solana Accelerate APAC juga akan diselenggarakan di Consensus, membawa tambahan 2.000+ builder, eksekutif, dan pembuat kebijakan ke Hong Kong. Acara ini akan menampilkan 100+ perusahaan fintech dan 50+ startup kripto, dengan fokus pada pasar modal internet dan infrastruktur blockchain.

Tiket untuk Consensus Hong Kong 2026 sudah tersedia sekarang. Untuk mendaftar, kunjungi https://consensus-hongkong.coindesk.com/register/

