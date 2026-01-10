Prediksi Harga PEPE dan Kripto 1000x Berikutnya

Pepe (PEPE) baru-baru ini muncul sebagai salah satu cryptocurrency yang bergerak lebih cepat di pasar, menghasilkan keuntungan lebih dari 60% dalam waktu singkat.

Meskipun lonjakan ini telah menarik perhatian baru, analis kini memperdebatkan apakah reli tersebut mendekati kelelahan dan dapat menjadi panggung untuk koreksi dan pengujian ulang posisi terendah baru-baru ini.

Saat token PEPE menghadapi resistensi, Maxi Doge (MAXI) muncul sebagai meme coin terbaik untuk dibeli bagi investor yang ingin mengungguli pemimpin pasar tradisional.

Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins

Prediksi Harga Pepe

Pepe (PEPE) telah merebut kembali posisinya sebagai cryptocurrency 40 teratas dan berada di peringkat ke-35 berdasarkan kapitalisasi pasar pada saat penulisan. Setelah stagnan di akhir 2025, token ini kini diperdagangkan mendekati level $0,0000060, zona yang dipantau secara ketat oleh pelaku pasar.

Secara historis, trader memandang periode ketika Pepe menambahkan nol kelima dan turun di bawah $0,00001 sebagai peluang akumulasi yang menarik. Pandangan ini telah memicu spekulasi bahwa level saat ini mungkin menandai titik terendah lokal yang signifikan.

Meskipun terjadi lonjakan mengesankan 63% selama seminggu terakhir, pertanyaan tetap ada tentang keberlanjutan reli tersebut. Token ini sempat mencapai $0,0000072 sebelum mengalami koreksi sedang.

Meski demikian, kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan meme coin utama lainnya seperti Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB), yang mengalami kenaikan mendekati 20% dalam periode yang sama.

Namun, indikator teknis menunjukkan potensi kelelahan. Analis seperti Ali Martinez menunjuk pada pola head-and-shoulders yang berkembang pada chart 12 jam dan memperingatkan bahwa kegagalan mempertahankan garis leher $0,0000059 dapat memicu breakdown bearish.

Dalam kerangka waktu yang lebih luas, pasar mencerminkan tarik-menarik antara pengambilan keuntungan dan kelanjutan tren. Beberapa trader mengunci keuntungan setelah pergerakan 60%, sementara yang lain menginterpretasikan reli baru-baru ini sebagai rebound sehat dari fase korektif yang berkepanjangan.

Jika momentum bertahan, PEPE dapat menantang zona resistensi $0,0000082 akhir bulan ini. Sebaliknya, penurunan di bawah level support $0,0000050 akan melemahkan pengaturan bullish.

Seiring berlanjutnya Januari, minggu-minggu mendatang akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah "kebangkitan meme" ini menandakan awal pemulihan berkelanjutan di 2026 atau hanya jeda singkat sebelum koreksi yang lebih dalam.

Sementara meme coin lama seperti Pepe berjuang melawan resistensi teknis, Maxi Doge (MAXI) muncul sebagai kandidat potensial untuk crypto 1000x berikutnya di 2026.

PEPE Memimpin Kebangkitan Meme, Maxi Doge Mengikuti sebagai Crypto 1000x Berikutnya

Maxi Doge memiliki semua ciri kunci dari meme coin yang breakout. Proyek ini secara terbuka merangkul perannya sebagai pengganggu pasar yang berisik dan kacau serta dengan jelas menjauhkan diri dari aset kaku dan tradisional yang disukai investor lama.

Dalam banyak hal, Maxi Doge terasa seperti Dogecoin di hari-hari awalnya, ketika pup asli mengolok-olok Bitcoin dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendukung terserius mereka. Namun kali ini, Maxi Doge tidak mengarahkan humornya pada Bitcoin atau koin lama lainnya.

Sebaliknya, ia mendorong warisan Dogecoin ke depan dan mengadaptasinya untuk budaya crypto berkecepatan tinggi dan berisiko tinggi saat ini.

Anggap Maxi Doge sebagai peningkatan terlepas dari Dogecoin yang terlalu lama tertidur. DOGE tetap menjadi klasik, tetapi $MAXI mencerminkan pola pikir trader modern yang mengejar momentum, didorong oleh malam yang panjang, minuman energi, dan keyakinan tanpa henti.

Energi bersama itu telah membentuk versi dari meme coin asli yang secara terbuka menargetkan kenaikan besar dan berbicara langsung kepada trader yang mencari crypto 1000x berikutnya.

Pasar telah merespons. Meme coin hidup dan mati berdasarkan kekuatan komunitas, dan Maxi Doge telah menarik dukungan kuat, dengan investor berkomitmen lebih dari $4,4 juta untuk presale-nya sejauh ini.

Investor dapat bergabung dalam presale dengan mengunjungi situs presale resmi. Pembeli dapat membeli $MAXI menggunakan ETH, BNB, USDT, atau kartu bank seperti kartu kredit atau debit.

Maxi Doge merekomendasikan Best Wallet, salah satu crypto wallet terbaik yang tersedia. Pemegang $MAXI baru juga dapat memperoleh hingga 70% APY melalui staking dinamis.

Kunjungi Maxi Doge

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan opini Cryptonomist. Harap perhatikan bahwa mitra komersial kami dapat menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.