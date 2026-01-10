Zona Support Utama di $331–$328 Menjadi Fokus

Wawasan Utama:

ZEC menembus support kunci di $380, mengalihkan fokus ke $331–$328 sebagai zona permintaan berikutnya.

Pola double-top terbentuk dengan neckline $301; menargetkan $164 dan $117 jika breakdown berlanjut.

Tingkat pendanaan tetap negatif, mengkonfirmasi sentimen bearish yang kuat di antara trader posisi short.

ZEC Anjlok 9%: Zona Support Kunci di $331–$328 Menjadi Fokus

Zcash (ZEC) turun 9%, menembus di bawah level $380 yang sebelumnya bertindak sebagai support. Pergerakan ini datang dengan tekanan jual yang kuat dan momentum turun yang jelas pada grafik 4 jam. Saat ini, ZEC diperdagangkan sekitar $381,98, turun 13,2% dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 24% dalam seminggu terakhir.

Price action mengkonfirmasi perubahan struktur, dengan $380 kini bertindak sebagai resistance. Volume meningkat selama penurunan, dan indikator seperti MACD dan RSI terus cenderung bearish. MACD menunjukkan crossover ke bawah, sementara RSI telah turun ke sekitar 25. Ini menempatkan ZEC di wilayah oversold, tetapi belum ada sinyal pembalikan.

Fokus Beralih ke Zona Support $331–$328

Trader sekarang memperhatikan rentang $331–$328. Zona ini dipandang sebagai support berikutnya yang mungkin, di mana order beli mungkin mulai muncul. Jika harga bertahan di sini, jeda singkat atau rebound bisa terjadi. Respons di area ini akan penting untuk dilacak selama beberapa sesi berikutnya.

Jika support ini tidak bertahan, perhatian kemungkinan akan bergerak menuju level $300. Ini selaras dengan neckline dari pola double-top yang mungkin terlihat pada grafik harian. Pergerakan bersih di bawah $328 akan semakin melemahkan struktur dan meningkatkan risiko penurunan lebih lanjut.

Pola Lebih Besar Berkembang pada Grafik Harian

Pada time frame yang lebih tinggi, pola double-top mulai terbentuk. Puncak pertama sekitar $775, diikuti oleh puncak kedua mendekati $555. Neckline berada di dekat $301, yang merupakan titik terendah dari November. Breakdown di bawah level ini bisa mendorong ZEC ke dalam penurunan yang lebih dalam.

Berdasarkan pola tersebut, dua target yang mungkin telah diuraikan. Yang pertama berada di dekat $164, sementara yang kedua sekitar $117. Area ini selaras dengan moving average 1 tahun dan 5 tahun, saat ini di $143 dan $90. Ini dilacak oleh banyak trader untuk kemungkinan reaksi.

Data Pendanaan Mengkonfirmasi Bias Bearish

Data tingkat pendanaan dari Coinglass menunjukkan bahwa posisi short tetap menguasai. Tingkat pendanaan OI-weighted tetap negatif sejak awal November, dengan trader membayar untuk mempertahankan short. Ini mendukung tren bearish keseluruhan yang terlihat pada harga.

Sumber: Zcash OI-Weighted Funding Rate/Coinglass

ZEC mencapai tertinggi mendekati $770 pada November tetapi telah cenderung lebih rendah sejak saat itu. Meskipun beberapa lonjakan pendanaan positif jangka pendek tercatat, mereka dengan cepat berbalik. Seperti yang dicatat seorang pengamat pasar,

"Kita bisa mencoba memperdagangkan support, tetapi sulit untuk memperkirakan volatilitas atau pergerakan berikutnya."

Sumber: Enri.hl/X

Kesenjangan harga sekitar level $95–$97 tetap terbuka dari pergerakan sebelumnya. Jika tren saat ini berlanjut, area ini mungkin akan dikunjungi kembali, terutama jika tertinggi baru tidak tercapai selama siklus ini.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.