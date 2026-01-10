Mengapa Bitcoin tidak perlu menyelesaikan "Trilema" desentralisasi, skalabilitas, dan keamanan tetapi Ethereum perlu

Beberapa tahun lalu, cara termudah untuk menjelaskan Bitcoin kepada pendatang baru adalah dengan membuatnya tetap sederhana, lambat, dan kokoh.

Blok sepuluh menit. Ruang terbatas. Semua orang memeriksa segalanya. Tidak ada yang mendapat perlakuan khusus.

Desain itu adalah fitur. Itulah yang membuat Bitcoin terasa seperti fondasi.

Ini juga mengapa setiap pasar bullish berakhir dengan mengulangi argumen yang sama. Ruang blok menjadi ketat, biaya melonjak, pengguna mengeluh, dan pengembang menjanjikan solusi yang berada di suatu tempat di atas lapisan dasar.

Minggu ini, Vitalik Buterin muncul dengan klaim yang sangat berbeda tentang masa depan Ethereum, yang langsung menyasar wilayah Bitcoin.

Dalam sebuah postingan di X, ia berargumen bahwa "trilemma" blockchain telah terpecahkan dengan memasangkan PeerDAS di mainnet dengan zkEVM mencapai kinerja "alpha", sementara pekerjaan keamanan terus berlanjut.

Ia menggambarkan jalur 2026–2030 di mana bukti semakin menggantikan eksekusi ulang sebagai cara Ethereum memvalidasi blok.

Ia juga menunjuk pada pilar ketiga: pembangunan blok yang lebih terdistribusi dari waktu ke waktu, sehingga inklusi transaksi lebih sulit untuk ditangkap oleh sekelompok kecil pengembang.

Jika Anda sebagian besar hidup di dunia Bitcoin, sangat menggoda untuk mengangkat bahu. Ethereum selalu memiliki peta jalan, selalu memiliki akronim baru, dan Bitcoin terus melakukan apa yang dilakukannya.

Yang satu ini layak untuk dilihat lebih dekat. Ini bukan tentang peningkatan lain dan lebih tentang menggeser apa yang dapat dilakukan "jaringan terdesentralisasi", setidaknya secara teori, dengan kode yang sudah dikirimkan.

Bagian yang nyata hari ini

Peningkatan Fusaka Ethereum diaktifkan pada 3 Des 2025, di slot mainnet tertentu. Ethereum Foundation menerbitkan waktu slot yang tepat, dan fitur utamanya adalah PeerDAS.

PeerDAS adalah salah satu ide yang terdengar abstrak sampai Anda mereduksinya menjadi satu pertanyaan.

Ketika sebuah rollup memposting data ke Ethereum, bagaimana kita tahu bahwa data itu benar-benar tersedia untuk jaringan tanpa memerlukan setiap node untuk mengunduh setiap byte?

PeerDAS menjawab dengan pengambilan sampel.

Node berlangganan sebagian kecil dari data blob. Mereka memeriksa cukup banyak bagian acak sehingga jaringan mendapatkan jaminan kepercayaan tinggi bahwa seluruh data ada di sana.

Matematika di baliknya menggunakan pengkodean penghapusan, sehingga bagian yang hilang dapat direkonstruksi jika cukup dari set lengkap ada.

Intinya dalam bahasa sederhana adalah bahwa Ethereum mencoba meningkatkan throughput sambil menjaga beban kerja "node reguler" agar tidak meledak.

Penjelasan Ethereum.org sendiri mengatakan node default menerima sekitar seperdelapan dari data blob asli di bawah PeerDAS, karena mendengarkan delapan dari 128 subnet, dan blob diperluas untuk pengambilan sampel.

Itu penting karena bandwidth adalah salah satu pembunuh diam desentralisasi.

Ketika biaya untuk tetap tersinkronisasi naik, operator rumahan berhenti. Jaringan dapat terlihat terdistribusi sambil berperilaku seperti segelintir operator profesional.

Fusaka juga memperkenalkan sesuatu yang terasa kecil tetapi dapat menjadi besar dari waktu ke waktu: fork khusus parameter blob.

Ini adalah peningkatan mini yang telah diprogram sebelumnya yang menyesuaikan target dan maksimum blob tanpa drama penuh dari hard fork tradisional.

Idenya adalah membiarkan Ethereum meningkatkan kapasitas blob secara bertahap saat jaringan membuktikan dapat menanganinya.

Ethereum Foundation menerbitkan jadwal di mana BPO1 menaikkan target dan maksimum blob menjadi 10 dan 15 pada 9 Des 2025. BPO2 diatur untuk menaikkan target dan maksimum lagi menjadi 14 dan 21 pada 7 Jan 2026.

Coin Metrics membingkai ini sebagai awal Ethereum memperlakukan throughput blob seperti dial yang dapat diputar.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa blob telah berjalan mendekati target enam blob sebelumnya dan bahwa biaya blob sering berada di 1 wei, cara sopan untuk mengatakan pasar hampir tidak mengenakan biaya untuk sumber daya tersebut.

Masalah "hampir tidak mengenakan biaya" itu adalah mengapa EIP lain terus muncul di latar belakang.

Ini menetapkan harga cadangan sehingga biaya dasar blob tidak jatuh ke hampir nol relatif terhadap biaya eksekusi.

Jika Anda seorang Bitcoiner, ini seharusnya sudah terdengar familiar.

Ruang blok di Bitcoin mahal karena langka, dan kelangkaan adalah intinya. Ethereum mencoba mengembangkan ruang blob untuk rollup tanpa mengubahnya menjadi makan siang gratis yang mengundang spam dan memusatkan validasi.

Bagian zkEVM: cukup cepat sekarang, cukup aman nanti

PeerDAS sudah aktif hari ini. Klaim zkEVM adalah tentang apa yang terjadi selanjutnya.

Pada bulan Desember, Ethereum Foundation menerbitkan pembaruan kedua "Shipping an L1 zkEVM" yang blak-blakan tentang pergeseran prioritas: kecepatan bukan lagi pertanyaan utama. Keamanan yang dapat dibuktikan adalah.

Foundation menetapkan tonggak pencapaian hingga 2026. Itu termasuk target keamanan yang dapat dibuktikan 100-bit pada akhir Mei 2026 dan 128-bit pada akhir 2026, bersama dengan batas ukuran bukti.

Inilah mengapa itu penting untuk Bitcoin.

Cerita keamanan lapisan dasar Bitcoin cukup sederhana untuk dijelaskan di meja makan. Penambang melakukan hash, node memverifikasi, blok tidak valid ditolak, dan jaringan bergerak maju.

Cerita Ethereum menuju ke dunia di mana jaringan dapat menerima lebih banyak aktivitas karena validator memverifikasi bukti ringkas alih-alih memutar ulang setiap langkah eksekusi sendiri.

Itu adalah jenis kepercayaan yang berbeda. Ini masih terdesentralisasi dalam arti bahwa siapa pun dapat memverifikasi, tetapi lebih bergantung pada kriptografi, kebenaran implementasi, dan ekonomi dari siapa yang menghasilkan bukti.

Dan itu datang dengan garis waktu.

Postingan Vitalik menggambarkan 2026 sebagai tahun peningkatan batas gas besar yang didorong oleh peningkatan lain, dan peluang nyata pertama untuk menjalankan node zkEVM.

Ia membingkai 2027–2030 sebagai jendela di mana validasi zkEVM menjadi jalur utama untuk validasi blok.

Mengapa Bitcoin harus peduli, bahkan jika tidak ada yang berubah pada Bitcoin

Bitcoin tidak perlu "memenangkan" throughput. Ini perlu terus memenangkan kredibilitas.

Untuk waktu yang lama, keunggulan kompetitif terkuat Bitcoin adalah desentralisasi ditambah lapisan dasar yang tetap dapat dipahami, konservatif, dan sangat sulit untuk diubah.

Keunggulan Ethereum adalah fleksibilitas dan kemauan untuk menskalakan melalui primitif baru, kemudian mengandalkan rollup untuk membawa sebagian besar aktivitas pengguna.

Jalan-jalan itu sekarang bertabrakan.

Jika Ethereum dapat menskalakan ketersediaan data sambil menjaga persyaratan node terikat, dan mendorong validasi berbasis bukti tanpa melanggar asumsi kepercayaan, pasar mendapatkan jaringan "gaya penyelesaian" kedua yang kredibel.

Ini akan dapat menangani aktivitas bandwidth tinggi tanpa terlihat seperti pusat data yang memerlukan izin.

Itu berdampak pada Bitcoin dalam tiga cara.

Pertama, premi naratif pada ruang blok.

Biaya Bitcoin melonjak ketika permintaan melonjak. Itu normal, dan itu adalah sinyal pasar.

Ethereum mencoba membuat pengalaman biaya rollup terasa lebih seperti internet: stabil, murah, dan membosankan, dengan memperluas kapasitas blob dan meratakan pasar biaya.

Jika Ethereum berhasil, ruang blok Bitcoin tetap premium. Tetapi kasus penggunaan yang memerlukan penyelesaian premium mungkin menyempit ke arah transfer bernilai tinggi, perpindahan custody jangka panjang, dan penyelesaian sistem berlapis.

Kedua, pertarungan atas rel terdesentralisasi untuk segala hal lainnya.

Banyak promosi "dunia nyata" kripto, dolar yang ditokenisasi, ekuitas on-chain, penyelesaian rantai pasokan, hidup atau mati pada biaya dan throughput.

Tulisan penskalaan Base mengatakan biaya median-nya turun dari sekitar $0,30 menjadi pecahan sen selama peningkatan kapasitas yang sering. Ini juga menunjuk pada peta jalan ketersediaan data Ethereum, termasuk PeerDAS dan peningkatan blob lebih lanjut, sebagai pembuka berikutnya.

Ketika jenis pengalaman pengguna itu ada dalam skala, modal dan pengembang mengikuti. Peran Bitcoin menjadi lebih jelas moneter dan kurang serbaguna.

Beberapa Bitcoiner akan menyebut itu kemenangan. Yang lain akan melihatnya sebagai Ethereum menyerap bagian kripto yang menarik pengguna mainstream.

Ketiga, medan pertempuran sentralisasi baru yang sudah dipahami Bitcoin.

Risiko Bitcoin terkonsentrasi di kolam penambangan, rantai pasokan ASIC, dan regulasi yang menyentuh kustodian dan perantara besar.

Risiko berikutnya Ethereum terkonsentrasi di pasar pembuktian dan pembangunan blok, yang diakui Vitalik dengan berbicara tentang pembangunan blok terdistribusi dan mekanisme seperti daftar inklusi.

Pada peta jalan Ethereum, alat yang muncul di sini termasuk pemisahan proposer-pembangun yang diabadikan, daftar inklusi yang dipaksakan pilihan-fork, dan daftar akses tingkat blok. Tujuannya adalah menjaga penskalaan dari menyerahkan kontrol ke sekelompok kecil aktor profesional.

Bitcoiner telah melihat film ini.

Penskalaan sering menggeser kekuasaan ke tempat lain. Bagian tersulit adalah menjaga sistem tetap netral ketika peralatan menjadi mahal.

Seperti apa empat tahun ke depan

Tidak ada yang bisa menyatakan kemenangan dalam kripto tanpa beberapa pernyataan "jika", dan sumber Ethereum sendiri jelas bahwa keamanan zkEVM masih merupakan pekerjaan utama.

Jadi cara jujur untuk meliput ini adalah dengan skenario. Dampak pada Bitcoin berubah tergantung pada jalur mana yang terjadi.

Skenario satu: lambat dan hati-hati, lebih sedikit kejutan. PeerDAS terus memperluas kapasitas blob melalui fork parameter yang dijadwalkan. Tonggak keamanan zkEVM memakan waktu, dan validasi berbasis bukti tetap opsional lebih lama dari yang diinginkan penggemar.

Di dunia ini, Ethereum meningkatkan pengalaman biaya untuk rollup. Pasar secara bertahap memperlakukan ETH sebagai jaringan penyelesaian "kredibel netral" yang paling dapat diskalakan di luar Bitcoin.

Bitcoin tetap menjadi basis moneter paling konservatif. Ketegangan kompetitif tetap ideologis dan didorong investor.

Skenario dua: permintaan menarik peta jalan ke depan. Rollup menyerap kapasitas blob dengan cepat, penggunaan tetap tinggi setelah setiap langkah BPO, dan Ethereum terus memutar dial ke atas.

Di dunia ini, narasi "UX kripto murah" terkonsolidasi di sekitar tumpukan rollup Ethereum. Bitcoin menjadi lebih jelas lapisan penyelesaian dan tabungan.

Pasar mulai bertanya apakah ekosistem L2 Bitcoin dapat menawarkan pengalaman serupa sambil mempertahankan konservatisme sosial dan teknis Bitcoin.

Skenario tiga: bukti zk menjadi normal, dan argumen berubah. Ethereum mencapai target keamanannya, verifikasi bukti menjadi default untuk validator, dan batas gas yang lebih tinggi menjadi lebih layak tanpa meningkatkan persyaratan perangkat keras untuk semua orang.

Di dunia ini, klaim Ethereum untuk "desentralisasi bandwidth tinggi" menjadi lebih sulit untuk dibantah. Diferensiasi Bitcoin lebih bersandar pada kesederhanaan, keabadian, dan kebijakan moneter.

Percakapan investor bergeser ke arah dua lapisan dasar dengan filosofi berbeda, daripada satu lapisan dasar dan kerumunan rantai alt berlomba untuk kecepatan.

Apa yang sebenarnya dirasakan pengguna

Sebagian besar pengguna tidak bangun dengan semangat tentang pengambilan sampel ketersediaan data.

Mereka bangun frustrasi karena memindahkan uang terlalu mahal, atau swap gagal, atau pencetakan memecoin menghabiskan gaji dalam biaya.

Bitcoiner juga tahu rasa sakit ini, terutama ketika mempool menjadi ramai, dan biaya menyingkirkan pengguna kasual.

Janji Ethereum di sini adalah masa depan di mana lapisan dasar tetap cukup terdesentralisasi untuk validator biasa, sementara pengalaman pengguna terjadi pada rollup dengan biaya yang terasa seperti biaya aplikasi, bukan biaya penyelesaian.

Jika itu terjadi, itu tidak membunuh Bitcoin. Ini mengklarifikasi Bitcoin.

Bitcoin menjadi hal yang Anda percayai ketika Anda ingin keluar dari kasino.

Ethereum menjadi jaringan yang mencoba membuat kasino menskalakan tanpa runtuh menjadi operator tunggal.

Risikonya adalah bahwa jalur Ethereum memerlukan lebih banyak bagian yang bergerak, lebih banyak kriptografi, pasar yang lebih canggih untuk membangun dan membuktikan blok, dan lebih banyak peluang untuk konsentrasi masuk melalui pintu belakang.

Vitalik hampir mengatakannya ketika ia menyoroti pembangunan blok terdistribusi sebagai bisnis yang belum selesai.

Risiko Bitcoin berbeda. Ini tetap lambat, tetap langka, dan tetap mahal ketika permintaan naik.

Industri terus mencoba membangun kembali dunia di lapisan di atasnya.

Garis bawah

Garis "trilemma terpecahkan" Vitalik adalah headline. Substansinya adalah peta jalan, dengan kode nyata yang sudah diterapkan di sisi data dan dorongan keamanan keras di sisi bukti.

Bitcoin harus peduli karena argumen terkuat untuk Bitcoin sebagai satu-satunya lapisan dasar yang kredibel netral kripto melemah jika Ethereum dapat menskalakan tanpa menyingkirkan validator reguler.

Bitcoin juga harus tetap tenang. Proposisi nilai Bitcoin bukan throughput.

Ini adalah pengekangan, prediktabilitas, dan lapisan dasar yang tetap terbaca di bawah tekanan.

Semakin banyak Ethereum berevolusi ke arah kain penyelesaian bandwidth tinggi, semakin banyak peran Bitcoin sebagai jangkar moneter konservatif terlihat disengaja daripada ketinggalan zaman.

Itulah jenis kompetisi yang dibutuhkan kripto: dua jaringan mendorong definisi kepercayaan yang berbeda, dan memaksa sisa pasar untuk berhenti membingungkan kecepatan dengan desentralisasi.