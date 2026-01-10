Cara Menjual Kripto dan Mendapatkan Fiat pada Kartu Kredit

Pada dasarnya ada dua metode untuk menjual kripto dan mendapatkan fiat di kartu kredit Anda.

Metode pertama jauh lebih sederhana, tetapi kurang menguntungkan, sementara metode kedua lebih menguntungkan jika didekati dengan hati-hati, meskipun sedikit lebih menantang.

Selain itu, metode kedua ini pada gilirannya mencakup dua jenis penarikan yang sedikit berbeda.

Sebelum menjelaskan kedua mode secara menyeluruh, namun, beberapa klarifikasi diperlukan.

Cryptocurrency dan Fiat

Penggunaan cryptocurrency bersifat anonim dan tidak memerlukan verifikasi identitas.

Sebaliknya, penggunaan mata uang fiat, seperti euro atau dolar, dalam format elektronik hampir selalu memerlukan verifikasi identitas dan praktis tidak pernah anonim.

Ini berarti ada alat untuk beroperasi dalam kripto tanpa verifikasi identitas, tetapi pada kenyataannya, tidak ada alat yang memungkinkan untuk beroperasi dalam mata uang fiat secara elektronik dengan cara anonim.

Dengan demikian, hampir semua metode yang Anda pilih untuk menjual kripto menjadi fiat akan memerlukan verifikasi identitas.

Selain itu, secara teknis operasi yang dijelaskan dalam artikel ini sebenarnya tidak menyangkut kartu kredit, tetapi kartu debit, artinya kartu yang tidak memungkinkan pengeluaran fiat yang tidak dimiliki (yaitu, dengan kredit), tetapi hanya fiat yang sudah harus disimpan di kartu.

Secara teknis, kartu kredit dan kartu debit berfungsi dengan cara yang sangat mirip, dengan satu-satunya perbedaan adalah kartu debit hanya memungkinkan Anda menghabiskan uang yang sudah Anda miliki (dan mereka adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk mencairkan hasil fiat dari penjualan kripto).

Metode Pertama: Kartu Kripto

Cara yang paling sederhana dan tercepat untuk menjual kripto dan mendapatkan fiat di kartu adalah dengan menggunakan kartu debit berbasis kripto.

Ini adalah kartu debit yang memungkinkan pembayaran dalam mata uang fiat, tetapi tidak harus didanai dengan mata uang fiat.

Dengan kata lain, cukup menyetor kripto ke kartu tersebut untuk membelanjakannya dalam mata uang fiat berkat konversi otomatis pada saat pembelian.

Dengan cara ini, pengguna membayar dalam kripto, tetapi penerima menerima fiat, karena kartu itu sendiri secara otomatis mengkonversi pada saat pembayaran.

Pada kenyataannya, dari sudut pandang teknis yang ketat, bukan kartu yang melakukan konversi, tetapi platform tempat kartu tersebut berbasis. Faktanya, tidak semua kartu debit memungkinkan operasi dengan cara ini.

Untuk menggunakan metodologi ini, perlu mendapatkan kartu debit berbasis cryptocurrency dari platform kripto tertentu.

Sayangnya, tidak banyak platform yang memungkinkan ini, meskipun mereka telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, platform yang sepenuhnya terdesentralisasi, yang tidak dapat mendukung mata uang fiat, tidak menawarkan kemungkinan ini kecuali mereka mengandalkan platform eksternal yang mendukung mata uang fiat dan memerlukan verifikasi identitas.

Cara Beroperasi dengan Kartu Kripto

Untuk menggunakan kartu kripto untuk pembayaran dalam mata uang fiat, seringkali cukup menyetor cryptocurrency di platform yang terhubung dengannya. Pada saat itu, Anda dapat membayar dalam fiat dengan kartu, karena konversi akan ditangani secara otomatis oleh platform.

Namun, dua klarifikasi penting harus dibuat.

Poin pertama adalah bahwa tidak semua platform kripto menawarkan kemungkinan ini, dan bahkan yang menawarkannya tidak pernah mendukung setiap kripto.

Oleh karena itu, sebelum menyetor cryptocurrency Anda di platform yang juga menawarkan kartu kripto untuk pembayaran fiat, perlu memverifikasi cryptocurrency mana yang didukungnya. Selain itu, platform ini sering mendukung banyak kripto, tetapi hanya beberapa dari mereka yang dapat digunakan untuk mendanai kartu debit kripto (biasanya stablecoin utama seperti USDT dan USDC).

Poin kedua adalah bahwa penjualan kripto, untuk memfasilitasi pembayaran fiat, dijalankan secara otomatis pada saat pembayaran dan dengan demikian pada harga pasar saat ini.

Untuk alasan ini, tidak disarankan untuk mendanai kartu ini dengan cryptocurrency aktual, seperti Bitcoin atau Ethereum, tetapi lebih baik dengan stablecoin, dengan mengkonversi kripto secara manual menjadi stablecoin sebelum melakukan pembayaran dalam mata uang fiat.

Sayangnya, sering kali ada sedikit stablecoin yang didukung oleh kartu kripto, sehingga mereka yang tidak melakukan pembayaran fiat dalam dolar AS, tetapi mungkin dalam euro atau mata uang fiat lainnya, juga harus mempertimbangkan bahwa nilai tukar akan ditentukan oleh platform pada saat pembayaran.

Dengan demikian, setelah metode ini disempurnakan, metode ini menjadi sangat sederhana dan cepat digunakan, dapat diakses oleh semua orang.

Metode Kedua: Menjual dalam Fiat

Metode kedua sedikit kurang mudah, tetapi memungkinkan untuk resolusi mendasar dari masalah nilai tukar otomatis.

Metode ini memang berencana untuk melakukan penjualan kripto menjadi fiat secara manual, pada saat yang dianggap paling menguntungkan, dan dengan demikian pada nilai tukar yang ditentukan oleh pengguna sendiri daripada platform.

Meskipun demikian, benar bahwa pengguna tidak dapat sewenang-wenang memutuskan nilai tukar, tetapi hanya waktu penjualan. Namun, ini sering cukup untuk menghindari kejutan yang tidak menyenangkan.

Secara teknis, ini melibatkan penyetoran dan penjualan cryptocurrency di platform kripto yang juga mendukung mata uang fiat.

Ini praktis tidak pernah mungkin di platform terdesentralisasi, kecuali mereka menggunakan alat terpusat yang terhubung, karena platform terdesentralisasi tidak mendukung mata uang fiat.

Tetapi secara umum, sekarang, di hampir semua platform terpusat, mata uang fiat didukung, asalkan Anda dapat lulus verifikasi identitas.

Meskipun metode kedua ini kurang langsung daripada yang pertama, sebenarnya hanya melibatkan dua langkah tambahan.

Metode pertama melibatkan satu langkah sebelum pembayaran fiat, yaitu penyetoran kripto. Metode kedua, bagaimanapun, melibatkan tiga langkah.

Cara Beroperasi dengan Penjualan Fiat

Langkah pertama sama dengan metode lainnya: menyetor kripto. Namun, ini tidak boleh dilakukan langsung ke akun kartu, tetapi lebih umum ke akun platform.

Langkah kedua adalah yang disebutkan sebelumnya, yaitu penjualan langsung kripto yang disetor menjadi fiat untuk menerima mata uang fiat langsung ke akun Anda di platform itu sendiri.

Sejujurnya, langkah kedua ini tidak semudah yang mungkin terlihat pada analisis yang dangkal, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati, berisiko menghadapi masalah yang sama dengan pertukaran otomatis pada saat pembayaran dalam metode pertama.

Sebaiknya pastikan Anda tahu persis bagaimana cara melanjutkan.

Setelah menjual kripto dan mencairkan fiat di platform, hanya ada satu langkah terakhir sebelum Anda dapat menghabiskan mata uang fiat di kartu debit: penarikan.

Dua Jenis Penarikan

Menarik kripto sangat mudah, tetapi menarik fiat terkadang bisa sedikit lebih rumit.

Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa ada prosedur hukum khusus yang harus diikuti, yang berarti ada batasan dan terkadang bahkan masalah.

Selain itu, di platform kripto, sering kali hanya ada sangat sedikit opsi penarikan yang tersedia dalam mata uang fiat.

Secara khusus, ada dua: transfer bank dan penarikan langsung ke kartu debit atau platform fiat yang menawarkan pengeluaran melalui kartu debit (seperti Paypal).

Secara umum, transfer bank ditawarkan oleh semua platform yang mendukung mata uang fiat, dan ini adalah metode penarikan yang direkomendasikan karena biasanya dikenakan biaya terendah. Saat ini, ini juga telah menjadi lebih cepat.

Setelah penarikan melalui transfer bank selesai, mata uang fiat yang ditarik harus segera tersedia di rekening bank Anda, dan jika ini terhubung ke kartu debit, juga harus segera tersedia untuk dibelanjakan dengan kartu itu sendiri.

Metode penarikan kedua lebih cepat, tetapi sering tidak tersedia.

Ini melibatkan penarikan langsung ke kartu debit, atau di platform yang menawarkan kemampuan untuk menghabiskan dengan kartu debit. Sayangnya, setiap platform kripto memiliki kebijakannya sendiri tentang masalah ini, jadi perlu memeriksa platform demi platform mana yang menawarkan kemungkinan ini, dan jika demikian, pada kartu atau platform fiat mana mereka mengizinkan penarikan.

Kesimpulan

Sebelum melakukan operasi ini, disarankan untuk memeriksa biaya di setiap platform secara individual.

Secara khusus, metode pertama, yaitu kartu kripto, selalu dikenakan biaya tambahan, sering kali dalam bentuk spread pada nilai tukar.

Selain itu, ada platform terpusat yang tidak menerapkan biaya tambahan pada metode kedua, kecuali biaya penjualan biasa.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk jumlah yang terbatas, perbedaannya umumnya tidak cenderung sangat signifikan.

Selalu penting untuk memperhatikan masalah keamanan, dan disarankan untuk tidak meremehkan masalah terkait kepatuhan yang potensial.