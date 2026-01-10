ICO Mana Yang Akan Memimpin di Tahun Baru?

Pasar kripto baru saja menemukan pijakannya di tahun 2026 tetapi nadanya sudah berubah. Hal ini dapat dirasakan oleh siapa saja yang mengikuti percakapan kripto di internet: suasana optimis tahun sebelumnya dengan cepat memudar. Para pemegang saham menjadi tidak sabar dengan konsep yang terdengar bagus tetapi pengirimannya lambat. Yang penting sekarang adalah bukti.

Para ahli top mencatat bahwa token spekulatif sekarang kehilangan perhatian investor karena volatilitas meningkat, komoditas seperti Silver memimpin bull run baru dan regulasi menjadi lebih ketat. Modal beralih ke sistem yang menangani masalah aktual, khususnya, menghubungkan alat kripto ke layanan keuangan sehari-hari.

Dengan kripto semakin dekat dengan penggunaan arus utama, platform berorientasi utilitas mengambil alih dialog, dan kesenjangan antara janji dan kinerja menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Mari kita lakukan analisis mendalam tentang dua altcoin yang sedang berkembang: Bitcoin Hyper dan Remittix yang saat ini berada di garis depan setiap daftar pantauan hari ini.

Bitcoin Hyper: Bintang yang Memudar atau Raksasa yang Tertidur?

Di satu sisi ring, kami memiliki Bitcoin Hyper (HYPER). Akhir tahun lalu, proyek ini ada di mana-mana, menjanjikan untuk merevolusi teknologi blockchain dengan solusi Layer-2 yang dirancang untuk membuat Bitcoin lebih cepat dan lebih murah. Ini mengikuti model presale hype tinggi klasik, dan untuk sesaat, terlihat seperti Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang.

Namun, saat kami memasuki tahun 2026, keretakan mulai terlihat. Meskipun konsep meningkatkan utilitas Bitcoin masuk akal, sentimen pasar bisa berubah-ubah. Harga presale telah merayap naik, tetapi aktivitas on-chain menunjukkan bahwa minat whale semakin dingin.

Analis khawatir bahwa tanpa peluncuran produk konkret untuk menyamai peluncuran Remittix di bulan Februari, HYPER mungkin terlalu bergantung pada nama merek "Bitcoin" daripada keunggulannya sendiri.

Bitcoin Hyper tetap merupakan permainan berisiko tinggi, imbalan tinggi. Jika bull run kripto menjadi parabolik, HYPER tentu bisa mendapat tawaran. Tetapi dengan regulasi kripto yang mendekat dan investor menuntut transparansi, kurangnya aplikasi langsung atau tanggal peluncuran platform yang dikonfirmasi membuatnya menjadi taruhan yang lebih berisiko dibandingkan dengan pesaingnya yang berfokus pada utilitas.

Remittix: Raksasa PayFi yang Terbangun (Plus Bonus Return Besar)

Mari jujur, sebagian besar presale adalah tipuan belaka. Remittix (RTX) memecah pola itu dengan memposisikan dirinya sebagai ekosistem keuangan yang sah daripada hanya token spekulatif lainnya. Berita kripto terbesar yang beredar minggu ini adalah konfirmasi resmi bahwa platform PayFi Kripto-ke-Fiat Remittix diluncurkan pada 9 Februari 2026.

Ini bukan godaan "segera hadir". Wallet RTX sudah aktif di App Store (dengan Android akan segera hadir), membuktikan pengembang menjalankan lebih cepat dari jadwal. Langkah menuju utilitas aktual ini, memungkinkan pengguna untuk menjembatani aset digital ke rekening bank dunia nyata, adalah persis apa yang dicari analis saat menentukan Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang.

Dengan lebih dari $28,6 Juta terkumpul, Remittix memenuhi setiap kriteria untuk tahun yang melejit:



Jangkauan Global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara.

Utilitas Dunia Nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi.

Keamanan Pertama: Diaudit oleh CertiK, salah satu perusahaan keamanan blockchain teratas.

Integrasi Bisnis: API dirancang untuk memperkenalkan gelombang baru likuiditas B2B.

Utilitas & Penggunaan Dunia Nyata: Mendukung 40+ kripto dan 30+ mata uang fiat saat peluncuran.

Untuk investor kripto yang lelah menunggu "hal besar berikutnya," Remittix mengirimkannya bulan depan.

Peluncuran Remittix 9 Februari Membuat Investor ICO Berebut Alokasi Diskon

Berita terbesar yang dibicarakan komunitas Remittix saat kami memasuki Tahun Baru sepenuhnya, adalah pembaruan signifikan dari tim: bonus 200% yang sangat diinginkan yang habis terjual hanya dalam beberapa hari terakhir kali ditawarkan telah kembali.

Penawaran yang dibuat kali ini terbatas, karena diperkirakan hanya 5.000.000 token yang dialokasikan untuk putaran Tahun Baru sehingga seseorang harus mulai lebih awal dalam partisipasi mereka atau ada kemungkinan memasuki tahun 2026 tanpa momentum. Bonus akan diaktifkan dengan bantuan kode promo RTX2026 setelah investor check out, tetapi tidak akan ada perpanjangan atau pembukaan kembali segera setelah alokasi terisi, kesempatan itu hilang.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini:



Website: https://remittix.io/

Sosial: https://linktr.ee/remittix

FAQ



1. Apakah Bitcoin Hyper investasi yang baik saat ini?

Bitcoin Hyper mungkin menarik bagi investor yang bullish pada solusi penskalaan Bitcoin, tetapi membawa risiko lebih tinggi dan sangat bergantung pada eksekusi, adopsi, dan kondisi pasar yang lebih luas.

2. Jadi, apa cryptocurrency yang paling tepat untuk dibeli saat ini?

Ini akan didasarkan pada tujuan Anda, tetapi inisiatif berbasis utilitas seperti Remittix, yang telah dikonfirmasi untuk meluncurkan produk (9 Feb) dan memiliki bonus yang berjalan saat ini akan menempati peringkat lebih tinggi daripada koin spekulatif.

3. Apakah presale kripto merupakan investasi yang berharga?

Mereka memiliki potensi untuk sangat menguntungkan ketika Anda cukup awal, tetapi berisiko; Anda harus mencari tim yang diaudit (seperti audit CertiK) dan produk yang berfungsi.