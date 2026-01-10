Tether Bermitra Dengan UNODC untuk Memperkuat Pencegahan Kejahatan Siber di Seluruh Afrika

Tether telah bermitra dengan United Nations Office on Drugs and Crime dalam upaya mencegah kejahatan siber di Afrika. Kemitraan ini akan berfokus pada kekhawatiran yang meningkat terhadap penipuan digital di wilayah tersebut seiring dengan adopsi mata uang kripto. Upaya tersebut memprioritaskan edukasi dan perlindungan.

Salah satu sektor yang paling cepat berkembang di Afrika terkait aset digital kini terancam oleh penipuan, fraud, dan kejahatan berteknologi tinggi. Munculnya solusi pembayaran berbasis mobile dan platform berbasis blockchain menciptakan peluang yang tidak hanya dimanfaatkan oleh bisnis yang sah, tetapi juga menjadi target sindikat kejahatan.

Tether Mendukung Visi Strategis UNODC 2030

Dalam pengaturan kemitraan ini, Tether akan menyinkronkan kemampuan teknologinya sesuai dengan Visi Strategis UNODC untuk Afrika 2030, menurut postingan terbaru dari WuBlockchain. Dalam kerangka visi strategis tersebut, pertimbangan utama yang dicakup mulai dari memastikan perdamaian hingga inklusi ekonomi dan keberlanjutan kelompok rentan.

Kolaborasi ini juga menekankan pembangunan kapasitas bagi lembaga penegak hukum, lembaga regulator, dan pembuat kebijakan. Inisiatif yang direncanakan mencakup pelatihan keamanan siber, bantuan teknis, dan berbagi pengetahuan terstruktur.

Dengan meningkatkan kemampuan investigasi dan pemahaman kepatuhan, para mitra bertujuan untuk mendukung adopsi aset digital yang lebih aman sambil mengurangi peluang bagi penjahat untuk mengeksploitasi teknologi keuangan yang sedang berkembang. Di Senegal, kemitraan ini akan memungkinkan inisiatif edukasi keamanan siber multi-fase untuk generasi muda.

Meningkatkan kesadaran tentang edukasi keamanan siber publik untuk generasi muda melalui inisiatif multi-fase yang melibatkan sesi pembelajaran dan bootcamp, menampilkan kuliah Plan B Foundation, dalam kemitraan dengan Tether dan Kota Lugano, dilengkapi dengan coaching, mentorship, dan micro-grants untuk membantu pengembangan ide lebih lanjut.

