WazirX menerbitkan token pemulihan kepada pengguna yang memenuhi syarat di bawah skema restrukturisasi

WazirX telah mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan token pemulihan kepada pengguna yang memenuhi syarat seiring dengan berlanjutnya skema restrukturisasi mereka. Dalam pernyataannya, bursa tersebut menyebutkan bahwa token pemulihan telah diterbitkan kepada semua pengguna yang memenuhi syarat dalam jangka waktu 60 hari yang dijanjikan sebelumnya, dengan mengalokasikannya secara pro-rata.

Bursa tersebut memulai kembali operasi perdagangannya pada 24 Oktober 2025, setelah peretasan besar-besaran pada tahun 2024. Peretasan tersebut mengakibatkan lebih dari $234,9 juta dicuri dari bursa, memaksa mereka untuk menutup operasi untuk sementara waktu.

WazirX menghabiskan sebagian besar tahun ini dan tahun lalu untuk memperbaiki keadaan dan mencoba memulai kembali operasinya. Namun, mereka memulai kembali operasinya dengan perdagangan tanpa biaya selama 30 hari dan pengembalian bertahap pasangan perdagangan INR, memilih untuk memulai dengan USDT.

WazirX menyelesaikan penerbitan token pemulihan

Dimulainya kembali operasi menandai langkah pertama yang diambil oleh WazirX di bawah skema pembatasan yang disetujui pengadilan. Bursa tersebut diwajibkan untuk membuka kembali platformnya, memulai perdagangan dasar, dan memulai pemulihan pengguna.

Menurut bursa tersebut, distribusi pertama diselesaikan dalam 10 hari kerja pertama setelah dibuka kembali. Pengguna yang memenuhi syarat menerima sekitar 85% dari klaim yang disetujui, dengan aset dinilai pada tanggal penetapan harga referensi yang ditetapkan dalam skema tersebut.

Pembayaran tersebut mengurangi kerugian bagi sebagian besar pengguna dan menetapkan dasar untuk fase pemulihan berikutnya. Sisa bagian dari klaim masuk ke dalam proses pemulihan yang lebih panjang yang terkait dengan pemulihan aset dan keuntungan di masa depan.

Dengan perkembangan ini, WazirX kini telah menyelesaikan pencapaian berikutnya. Token telah diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati, dan dilakukan dengan cara di mana alokasi sesuai dengan bagian dari total klaim yang disetujui dari setiap pengguna. Bursa tersebut mencatat bahwa tidak ada kasus khusus dan tidak ada preferensi dalam penanganannya.

Token Pemulihan terlihat di halaman Dana dalam aplikasi WazirX. Menurut bursa tersebut, pengguna tidak dapat memperdagangkannya pada tahap ini. Nischal Shetty, pendiri dan chief executive officer WazirX, menyebutkan bahwa langkah selanjutnya adalah bursa harus bekerja keras, menghasilkan pendapatan yang cukup, dan menciptakan keuntungan untuk semua orang.

Token Pemulihan mewakili klaim atas pembelian kembali di masa depan oleh perusahaan. Pembelian kembali akan tergantung pada keuntungan dan pemulihan aset tidak likuid dalam tiga bulan.

Rencana untuk mengganti rugi investor sedang berjalan

Menurut bursa tersebut, WazirX akan meninjau pemulihan di akhir setiap periode. Jika setidaknya $10 juta dalam nilai tanpa beban direalisasikan, sebagian dari jumlah tersebut akan difokuskan untuk membeli kembali Token Pemulihan. Ini akan bertindak sebagai distribusi pengguna berikutnya.

Jika pemulihan turun di bawah garis $10 juta dalam suatu periode, nilai tersebut akan bergulir dan terakumulasi hingga bursa memenuhi ambang batas. Perdagangan Token Pemulihan mungkin akan diperkenalkan kemudian, tetapi bursa tersebut mencatat bahwa itu akan tetap tunduk pada persetujuan hukum.

WazirX menyebutkan bahwa jika pengadilan menyetujui perdagangan RT, itu akan memungkinkan pengguna untuk keluar lebih awal dengan menjual hak pemulihan di masa depan.

Selain pemulihan, WazirX telah mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri hubungannya dengan penyedia kustodian sebelumnya. Bursa tersebut menyelesaikan pemutusan pada Agustus 2024 dan sejak itu telah memindahkan operasi kustodian ke BitGo. WazirX menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menargetkan infrastruktur inti atau hot wallet mereka.

Menurut laporan, pelanggaran terjadi melalui situs web eksternal yang digunakan untuk manajemen dana. Meskipun penyelidikan masih berlangsung, manajemen telah menyebutkan bahwa hasil lengkap akan memakan waktu dan memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, WazirX saat ini sesuai jadwal dengan rencana restrukturisasi mereka yang disetujui oleh pengadilan. Perusahaan menantikan masa depan dan berharap dapat mempercepat pembayaran kembali sesegera mungkin.

