EverTrust Group Inc Meluncurkan Sistem Kuantitatif Pintar ETG, Mendefinisikan Ulang Manajemen Kekayaan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

EverTrust Group Inc hari ini mengumumkan peluncuran resmi mesin investasi AI tingkat militer, yaitu ETG Smart Quantitative Trading System (Engine Trading Generation Quantitative System), bersamaan dengan peluncuran strategi ekspansi global. Sistem ETG bertujuan untuk membuat layanan investasi profesional dapat diakses oleh audiens yang lebih luas, menandai pergeseran dalam manajemen kekayaan dari model tradisional yang didorong oleh penasihat ke pendekatan transparan berbasis data yang memberdayakan pengguna untuk mengambil kendali.

"Memilih jalan ini tidaklah mudah, tetapi hanya mereka yang berani percaya bahwa mereka dapat mengubah dunia yang benar-benar dapat membuat perbedaan," kata Michael Anderson, CEO EverTrust Group Inc.

Tentang Michael Anderson

Michael Anderson diakui sebagai pelopor dalam perdagangan kuantitatif dan pendiri Market Relativity Theory, yang telah memberikan dampak mendalam pada industri keuangan global. Memegang gelar ganda dari MIT dan Rotman School of Management, ia sebelumnya menjabat sebagai eksekutif senior di divisi kekayaan bersih tinggi di Wall Street, mengumpulkan lebih dari 27 tahun pengalaman dalam manajemen aset global dan pasar modal. Setelah mendirikan EverTrust Group Inc, ia memimpin tim untuk mengembangkan sistem ETG, menerapkan teknologi kuantitatif mutakhir ke pasar modal global untuk mendorong inovasi investasi dan manajemen risiko.

Tim Inti dan Keunggulan Teknis

Anggota inti John Edward Parker bergabung dengan EverTrust Group Inc pada tahun 2020. Sebelum bergabung, ia bekerja sebagai insinyur di Invesco dan pada proyek pertahanan AS. Sistem ETG awalnya dikembangkan untuk proyek pertahanan AS dan menampilkan mesin investasi AI tingkat militer. Setelah dioptimalkan oleh Michael Anderson dan Parker, sistem ini kini diadaptasi untuk pasar sipil, memberikan responsivitas pasar global yang dinamis dan manajemen risiko yang ditingkatkan.

Mendobrak Hambatan Manajemen Kekayaan Tradisional

Untuk waktu yang lama, manajemen kekayaan dianggap sebagai layanan eksklusif untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi. Namun, model tradisional sering mengalami aksesibilitas terbatas, saran subjektif, dan biaya tinggi. Anderson mencatat: "Jika Anda tidak dapat menjelaskan keputusan Anda dengan model, Anda mungkin tidak benar-benar memahami logika investasi Anda."

Tiga Prinsip Inti Sistem ETG

·Eksekusi Otomatis 24/7 – Beroperasi terus menerus tanpa intervensi manusia

·Logika Berbasis Data – Setiap keputusan didasarkan pada model dan algoritma transparan

·Kustomisasi Strategi yang Dipersonalisasi – Penyesuaian fleksibel sesuai preferensi risiko dan tujuan pengguna

Pengguna dapat dengan bebas mengontrol eksekusi, melihat logika strategi, dan menyesuaikan portofolio mereka secara real time, sambil menerima analisis pasar, peringatan risiko, dan dukungan optimisasi strategi.

Ekspansi Global dan Pengembangan Bisnis

Didirikan pada tahun 2020 dan berkantor pusat di Manhattan, New York, EverTrust Group Inc terdaftar di Colorado dan menyediakan layanan manajemen aset, perencanaan kekayaan, dan konsultasi keuangan. Perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan SEC AS dan pengajuan MSB, memberikan solusi manajemen kekayaan yang kuat dan transparan di seluruh Amerika Utara dan pasar internasional.

Hingga saat ini, perusahaan telah memberikan layanan yang disesuaikan kepada lebih dari 15.000 keluarga dan 3.000 UKM, mengintegrasikan kelas aset yang beragam termasuk ekuitas, real estat, ekuitas swasta, dan cryptocurrency. Platform pendidikan keuangan online juga telah diluncurkan untuk meningkatkan literasi keuangan klien. Hub strategis telah didirikan di Kanada, Singapura, dan Jerman, masing-masing mewakili Amerika Utara, Asia, dan Eropa. EverTrust berkolaborasi dengan beberapa lembaga yang diatur untuk memastikan manajemen aset lintas batas yang patuh, aman, dan transparan.

Manajemen Aset Cerdas dan Tanggung Jawab Sosial

EverTrust Group Inc mengintegrasikan AI, analisis kuantitatif, dan teknologi big data untuk memberikan dukungan investasi yang dapat dilacak dan dijelaskan, dengan kemampuan untuk beralih antara mode manajemen otomatis dan manual. Perusahaan telah menyumbangkan lebih dari USD 20 juta untuk mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur komunitas, yang menguntungkan lebih dari 50.000 individu yang kurang terlayani di seluruh dunia.

EverTrust Group Inc menekankan pendekatan yang berpusat pada klien, menggabungkan keahlian profesional, visi global, dan inovasi teknologi untuk mempromosikan transparansi, stabilitas, dan keberlanjutan dalam manajemen aset. Perusahaan bertujuan untuk membantu individu, keluarga, dan perusahaan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang stabil di pasar global.

Informasi Kontak:

Nama Perusahaan:EverTrust Group Inc

Email: [email protected]

Situs Web: https://www.evertrustgroup.org

Alamat:28 Liberty Street, Financial Center Building, Manhattan, New York, NY 10005, USA