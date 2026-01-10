BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada tanggal 10 Januari bahwa, menurut pemantauan BlockSec, transaksi mencurigakan terjadi pada kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum, denganPANews melaporkan pada tanggal 10 Januari bahwa, menurut pemantauan BlockSec, transaksi mencurigakan terjadi pada kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum, dengan

BlockSec: Kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum diretas, mengakibatkan kerugian hampir $400.000.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 22:09
Notcoin
NOT$0.0006553-5.35%
USDCoin
USDC$1-0.01%
OpenLedger
OPEN$0.17485+2.21%
The Root Network
ROOT$0.00026+22.06%
MAY
MAY$0.01393-2.79%

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut pemantauan BlockSec, transaksi mencurigakan terjadi di kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum, dengan perkiraan kerugian sekitar $395.000. BlockSec menyatakan bahwa mereka telah mencoba menghubungi tim tetapi belum menerima tanggapan. Penyerang tampaknya telah mencuri dana melalui beberapa operasi changePosition, yang akhirnya menarik USDC. Karena kontrak tidak bersifat open source, penyebab pasti masih memerlukan investigasi lebih lanjut. Berdasarkan perilaku on-chain, diduga insiden tersebut mungkin terkait dengan perubahan tak terduga pada saldo stabil selama pembaruan posisi awal, yang mengakibatkan pelepasan USDC selama pengurangan posisi atau likuidasi.

Peluang Pasar
Logo Notcoin
Harga Notcoin(NOT)
$0.0006546
$0.0006546$0.0006546
-10.67%
USD
Grafik Harga Live Notcoin (NOT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22