BlockSec: Kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum diretas, mengakibatkan kerugian hampir $400.000.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut pemantauan BlockSec, transaksi mencurigakan terjadi di kontrak FutureSwapX on-chain Arbitrum, dengan perkiraan kerugian sekitar $395.000. BlockSec menyatakan bahwa mereka telah mencoba menghubungi tim tetapi belum menerima tanggapan. Penyerang tampaknya telah mencuri dana melalui beberapa operasi changePosition, yang akhirnya menarik USDC. Karena kontrak tidak bersifat open source, penyebab pasti masih memerlukan investigasi lebih lanjut. Berdasarkan perilaku on-chain, diduga insiden tersebut mungkin terkait dengan perubahan tak terduga pada saldo stabil selama pembaruan posisi awal, yang mengakibatkan pelepasan USDC selama pengurangan posisi atau likuidasi.