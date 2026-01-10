Altcoin Mencapai 50% Volume Kripto, Mengalahkan Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.600 pada saat penulisan, mencatat kenaikan mingguan sedikit sebesar 1,05% sambil tetap terkunci dalam kisaran sempit $89.000–$94.000. Stabilitas harga pada level ini bertepatan dengan perubahan tajam dalam perilaku perdagangan di seluruh pasar kripto.

Saat Bitcoin berhenti sejenak, trader mengalihkan aktivitas menuju kripto alternatif, mendorong lonjakan signifikan dalam volume perdagangan altcoin.

Altcoin Melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam Volume

Data pasar per 10 Januari menunjukkan bahwa altcoin kini menyumbang sekitar 50% dari total volume perdagangan cryptocurrency. Bitcoin mewakili sekitar 27% dari aktivitas, sementara Ethereum berkontribusi mendekati 23%. Ini menandai pertama kalinya dalam beberapa bulan altcoin melampaui pangsa perdagangan gabungan dari dua aset digital terbesar.

Sumber: CryptoQuant

Pergeseran ini mencerminkan rotasi daripada pelarian modal. Partisipasi pasar total tetap tinggi, namun likuiditas telah bergerak menuju aset volatilitas lebih tinggi yang cenderung berkinerja lebih baik selama fase konsolidasi.

Pola historis menunjukkan rotasi volume serupa ketika Bitcoin diperdagangkan sideways setelah reli kuat. Apa yang menonjol kali ini? Kecepatan transisi telah menarik perhatian trader.

Sumber: X

Token High-Beta Mendorong Rotasi

Beberapa altcoin telah mencatat keuntungan luar biasa selama periode ini. Polygon naik lebih dari 50% dalam seminggu setelah peluncuran Open Money Stack-nya, menarik minat spekulatif baru. Memecoin berbasis Solana juga mendapatkan daya tarik, dengan BONK naik 28% seiring aktivitas decentralized exchange melonjak.

Token ekosistem Binance juga berpartisipasi. BNB naik sekitar 3,4% selama tujuh hari di tengah laporan Binance memperluas operasi di seluruh Asia. Langkah-langkah ini membantu mengangkat Altcoin Season Index dari terendah Desember, menandakan momentum meningkat menuju aset non-Bitcoin.

Meskipun terjadi lonjakan volume, dominasi Bitcoin berdasarkan kapitalisasi pasar tetap tinggi di 58,51%. Divergensi antara volume dan kapitalisasi pasar ini menunjukkan aktivitas perdagangan jangka pendek daripada perubahan kepemimpinan struktural. Apakah rotasi ini taktis daripada transformatif? Data saat ini menunjukkan ke arah itu.

Ethereum Menjadi Jangkar Likuiditas tetapi Menghadapi Arus Keluar ETF

Ethereum terus bertindak sebagai tulang punggung likuiditas untuk pasar altcoin. Volume perdagangan harian mendekati $15,2 miliar masih melampaui $2,1 miliar milik Solana dengan margin yang lebar. Namun, data ETF mengungkapkan tren yang kontras. Pada 9 Januari, ETF ETH spot AS mencatat arus keluar bersih $93,82 juta, menandai hari ketiga berturut-turut penarikan.

Sumber: X

ETHE milik Grayscale kehilangan $10 juta lagi, sementara ETHA milik BlackRock memimpin eksodus dengan hampir $85 juta. Arus ini sejalan dengan pengambilan keuntungan setelah rebound 113% Ethereum dari terendah April 2025. Aset ETF yang dikelola kini berada sekitar 7,6% di bawah puncak Desember mereka, yang telah membatasi penemuan harga jangka pendek.

Sentimen Pasar Mencerminkan Selera Risiko Selektif

Data on-chain dari CoinCodex menunjukkan altcoin mengungguli Bitcoin dalam jangka pendek, didukung oleh volume yang meningkat dalam DeFi, memecoin, dan token infrastruktur. Pada saat yang sama, eksposur institusional tetap terkonsentrasi di Bitcoin dan Ethereum melalui produk teregulasi.

Fear and Greed Index berada di dekat 41, menandakan sentimen netral daripada euforia. Bitcoin diperdagangkan di bawah simple moving average 200 hari dan menunjukkan momentum yang teredam meskipun stabilitas harga. Kondisi ini sering mendorong trader untuk mencari imbal hasil lebih tinggi di tempat lain, memperkuat ketidakseimbangan volume saat ini.

Apa yang Ditandakan oleh Pergeseran Volume

Dominasi volume perdagangan secara historis mendahului fase rotasi modal yang lebih luas, namun belum menjamin reli altcoin yang berkelanjutan. Analis mencatat bahwa Ethereum sering memimpin siklus ini, diikuti oleh altcoin berkapitalisasi besar sebelum token yang lebih kecil berpartisipasi.

Untuk saat ini, konsentrasi volume tetap selektif, tidak berbasis luas.

Jika Bitcoin menembus secara decisif dari kisarannya, keseimbangan bisa berubah dengan cepat. Sampai saat itu, altcoin tampaknya memegang sorotan perdagangan, meskipun Bitcoin mempertahankan mahkota kapitalisasi pasarnya. Berapa lama dinamika terpisah ini bisa bertahan? Struktur pasar selama beberapa minggu mendatang mungkin memberikan jawabannya.