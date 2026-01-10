ETF Kripto Spot AS Mengalami Rotasi Modal Tajam saat Bitcoin dan Ethereum Hadapi Arus Keluar Berkelanjutan

Wawasan Utama:

ETF kripto spot AS menunjukkan arus modal campuran di awal Januari, menunjukkan rotasi tajam di antara dana besar. Produk ETF Bitcoin mengalami arus keluar berkelanjutan meskipun ada minat kuat di awal minggu. Pada saat yang sama, ETF Ethereum terus menghadapi tekanan penarikan, meskipun aktivitas perdagangan tetap stabil.

ETF Spot Bitcoin Perpanjang Arus Keluar dengan Eksodus $250 Juta, Data SoSoValue Menunjukkan

ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $250 juta pada 9 Januari, menandai hari keempat berturut-turut penarikan bersih, berdasarkan data dari SoSoValue. Eksodus terbaru terjadi setelah awal tahun yang kuat, menandakan posisi yang lebih selektif oleh investor institusional daripada penarikan luas dari pasar.

Di antara ETF Bitcoin, FBTC milik Fidelity mencatat arus masuk bersih satu hari terbesar, menarik $7,87 juta. Dan dengan putaran investasi terbaru ini, total arus masuk bersih historis kendaraan tersebut kini mencapai $11,72 miliar.

Sementara FBTC mengumpulkan dana terbanyak pada hari itu, IBIT milik BlackRock mencatat arus keluar harian terbesar sebesar $251,9 juta. Meski demikian, arus masuk kumulatif ke dalam dana tetap substansial di $62,41 miliar, menjadikannya ETF Bitcoin terbesar berdasarkan modal.

Setelah penutupan Jumat oleh produk ETF BTC, total nilai aset bersih di semua ETF spot Bitcoin mencapai $116,86 miliar. Dan dengan itu, aset ETF sekarang mewakili sekitar 6,48% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin. Arus masuk bersih kumulatif historis di seluruh segmen mencapai $56,40 miliar.

Awal minggu, ETF Bitcoin mencatat rotasi modal kuat ke sektor ini. Pada hari Senin arus masuk bersih mencapai sekitar $697 juta, pemasukan satu hari terkuat sejak 7 Oktober 2025. Lonjakan tersebut menandai kembalinya pembelian institusional setelah kuartal akhir tahun lalu yang tenang, menurut berbagai pengamat tren.

Kendaraan investasi terdaftar AS menarik $1,5 triliun pada 2025, naik lebih dari $400 miliar dari tahun sebelumnya. Total aset yang dikelola oleh sektor ini naik ke rekor $13,4 triliun, mendorong nilai pasar keseluruhan menjadi $3 triliun.

ETF Ethereum Hadapi Arus Keluar Besar Meskipun Arus Masuk Historis $12,4 Miliar

ETF spot Ethereum menghadapi sesi pasar menantang lainnya, mencatat total arus keluar bersih harian sebesar $93,82 juta. ETHA milik BlackRock paling menderita, mencatat arus keluar bersih satu hari sebesar $83,78 juta. Meskipun ada arus keluar harian, arus masuk bersih historis kumulatif ETHA tetap di $12,72 miliar, menjadikannya ETF spot Ethereum terbesar berdasarkan total arus masuk.

Arus keluar bersih satu hari terbesar kedua berasal dari ETHE milik Grayscale, yang mengalami arus keluar bersih $10,04 juta pada hari itu. Arus masuk bersih historis kumulatif ETHE berada di –$5,14 miliar, mencerminkan rotasi modal berkelanjutan keluar dari dana tersebut.

ETF spot Ethereum lainnya, termasuk FETH milik Fidelity, ETHW milik Bitwise, ETHV milik VanEck, dan QETH milik Invesco, melaporkan nol arus masuk atau keluar bersih untuk sesi tersebut.

Namun, dari perspektif jangka panjang, total arus masuk bersih kumulatif di semua ETF spot Ethereum telah mencapai $12,43 miliar.

Pada saat penerbitan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum mencapai $18,70 miliar, mencakup sekitar 5,04% dari total kapitalisasi pasar Ethereum. Sementara itu, total nilai yang diperdagangkan mencapai $1,11 miliar, menunjukkan partisipasi pasar berkelanjutan meskipun ada arus keluar jangka pendek.

