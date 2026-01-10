BursaDEX+
Inisiatif UNODC Tether pada 9 Januari menargetkan aliran penipuan Afrika dan pelatihan siber pemuda seiring meningkatnya jumlah perdagangan USDT di wilayah tersebut.

PBB, Tether Bermitra untuk Melawan Penipuan Kripto, Perdagangan Manusia di Afrika

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/10 23:37
Tether mengatakan telah meluncurkan inisiatif bersama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) pada 9 Januari. Program ini akan menargetkan penipuan kripto, fraud, dan aliran keuangan terkait perdagangan manusia di seluruh Afrika. Program ini akan diperluas ke Papua Nugini melalui mitra universitas.

Bagaimana Tether Berencana Membantu PBB

Tether membingkai program ini sebagai dukungan untuk Visi Strategis UNODC untuk Afrika 2030. Organisasi ini memposisikannya sebagai langkah untuk melawan kejahatan terorganisir, korupsi, terorisme, dan aliran keuangan gelap melalui kerja sama analitik dan teknis.

Tether mengaitkan kemitraan ini dengan operasi Interpol yang mengungkap $260 juta kripto dan fiat ilegal di seluruh Afrika, angka yang telah beredar dalam narasi penegak hukum tentang fraud yang difasilitasi kripto dan penyaringan pembiayaan teror di benua tersebut.

Negara-negara Afrika dalam Program

Hasilnya terbagi dalam tiga kelompok. Untuk Senegal, UNODC dan Tether menguraikan jalur keamanan siber pemuda "multi-fase". Ini dimulai dengan modul pembelajaran dan bootcamp virtual, kemudian berlanjut ke pembinaan dan hibah mikro. Satu sesi melibatkan Plan B Foundation, sebuah inisiatif terkait Lugano yang direferensikan oleh Tether.

Kedua, sebuah "Proyek Afrika" akan mendanai kelompok masyarakat sipil yang memberikan dukungan langsung kepada korban di Senegal, Nigeria, DRC, Malawi, Ethiopia, dan Uganda. Ini menempatkan modal Tether ke dalam jalur yang sama yang digunakan badan-badan PBB untuk layanan korban perdagangan manusia.

Berikutnya adalah Papua Nugini. Tether mengatakan akan bekerja sama dengan Universitas Papua Nugini dan Universitas Kepulauan Solomon dalam kesadaran pencegahan fraud dan kompetisi mahasiswa untuk alat pencegahan kejahatan berbasis blockchain dan inklusi keuangan.

Pengaturan pasar di sini terletak pada data. Chainalysis mencatat $205 miliar nilai on-chain yang diterima di Afrika Sub-Sahara dari Juli 2024 hingga Juni 2025. Volume meningkat sekitar 52% year-on-year. Ini menjaga rel stablecoin tetap sentral untuk aliran lintas batas dan membuat kapasitas pencegahan fraud menjadi kendala throughput, bukan item PR.

Postingan UN, Tether Bermitra Melawan Penipuan Kripto, Perdagangan Manusia di Afrika muncul pertama kali di Coinspeaker.

