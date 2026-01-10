BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Juru Bicara Resmi CES Menyoroti Produk Unggulan UOG Memperkenalkan Teknologi Kesehatan Fusion Karbon Black Diamond & Nano Silver Pertama di Dunia LAS VEGASJuru Bicara Resmi CES Menyoroti Produk Unggulan UOG Memperkenalkan Teknologi Kesehatan Fusion Karbon Black Diamond & Nano Silver Pertama di Dunia LAS VEGAS

UOG (United One Group) Meraih Tiga Penghargaan Industri Bergengsi di CES 2026

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/10 23:30
Whalebit
CES$0.8071-1.24%
BLACKHOLE
BLACK$0.04917-1.85%
SILVER
SILVER$0.000000000000162-14.73%

Juru Bicara Resmi CES Menyoroti Produk Unggulan UOG

Memperkenalkan Teknologi Kesehatan Fusion Black Diamond Carbon & Nano Silver Pertama di Dunia

LAS VEGAS, 10 Januari 2026 /PRNewswire/ — United One Group Healthcare (UOG), pengembang teknologi kesehatan fusion Black Diamond Carbon & Nano Silver pertama di dunia, mengumumkan hari ini bahwa perusahaan telah meraih tiga penghargaan industri besar di CES 2026, sekaligus secara resmi ditampilkan oleh juru bicara CES selama acara berlangsung.

Di CES 2026, produk kesehatan wearable terobosan UOG menerima pengakuan sebagai berikut:

  • Dua TWICE Picks Awards untuk
    • UOG 5-in-All Wellness Foot Pain Relief Socks, dan
    • UOG 5-in-All Wellness Band, dan
  • Satu TechRadar Pro Picks Award untuk
    • UOG 5-in-All Wellness Band.

Selain itu, selama CES 2026, juru bicara resmi CES secara publik memperkenalkan dan menyoroti produk unggulan UOG, mengakui inovasi dan aplikasi kesehatan dunia nyata mereka di hadapan peserta dan media global.

Penghargaan dan pengakuan resmi ini menempatkan UOG sebagai salah satu dari sedikit perusahaan teknologi kesehatan di CES 2026 yang menerima berbagai penghargaan editorial, termasuk pengakuan silang dari TWICE dan TechRadar Pro, bersama dengan pengakuan resmi di panggung CES.

Pengakuan Industri di CES 2026

TWICE Picks Awards dipilih oleh editor TWICE, sebuah publikasi industri elektronik konsumen dan ritel terkemuka di AS. Penghargaan ini mengakui produk yang menunjukkan kesiapan pasar, kinerja, dan nilai konsumen praktis.

TechRadar Pro Picks Awards dipilih oleh editor TechRadar Pro, publikasi teknologi dan solusi profesional yang dihormati secara global, menghormati produk yang memberikan inovasi bermakna, kegunaan, dan dampak dunia nyata.

Penghargaan ini adalah pilihan editorial, bukan dukungan berbayar, yang menggarisbawahi kredibilitas UOG dan efektivitas teknologi kesehatannya.

PRODUK UNGGULAN DI CES 2026

Semua produk unggulan mengintegrasikan nanoteknologi Black Diamond Carbon & Nano Silver milik UOG, yang dirancang untuk meningkatkan mikrosirkulasi, mengaktifkan jalur listrik alami tubuh, dan mendukung pemulihan non-invasif dan kesehatan sehari-hari.

1. UOG 5-in-All Wellness Band

Pemenang TWICE Picks Awards & Pemenang TechRadar Pro Picks Awards – CES 2026

Band kesehatan lembut, fleksibel, satu ukuran yang dirancang untuk meningkatkan tidur nyenyak, meredakan sakit kepala, mengurangi ketegangan kranial, dan mendukung relaksasi leher dan bahu. Wearable non-invasif ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, mengurangi stres dan meningkatkan aliran darah—tanpa elektronik atau obat-obatan.

Ideal untuk: individu dengan insomnia, migrain, kelelahan mata, pelancong sering, dan profesional yang stres.

2. UOG 5-in-All Wellness Foot Pain Relief & Diabetic Support Socks

Pemenang TWICE Picks Awards – CES 2026

Dirancang untuk meredakan plantar fasciitis, neuropati, pembengkakan, dan kelelahan kaki kronis. Kaus kaki ini meningkatkan sirkulasi, mengurangi mati rasa, dan mendukung fungsi saraf melalui sistem lengkung tiga zona dan bantalan yang ditargetkan.

Ideal untuk: individu dengan nyeri kaki, neuropati, diabetes, atau masalah sirkulasi.

3. UOG 5-in-All Wellness Performance Sports Socks

Dirancang untuk meningkatkan sirkulasi, mengurangi kelelahan, dan mendukung pemulihan harian. Zona kompresi yang ditingkatkan dengan nanotek, stabilisasi lengkung, bantalan penyerap benturan, dan ventilasi penyerap kelembapan membantu mendukung stabilitas, keseimbangan, dan kenyamanan untuk pengguna aktif maupun sehari-hari.

Ideal untuk: atlet, pelari, pekerja yang berdiri, dan individu yang mencari pemulihan harian non-invasif.

4. UOG 5-in-All Wellness Knee Sleeves

Direkayasa untuk menstabilkan sendi, mengurangi peradangan, dan mendukung pemulihan alami. Teknologi Black Diamond Carbon & Nano Silver membantu meningkatkan sirkulasi dan keselarasan sendi, sementara kompresi anatomi 3D meredakan ketidaknyamanan tanpa membatasi gerakan.

→ Ideal untuk: atlet, lansia, dan individu dengan ketidaknyamanan atau pembengkakan lutut.

5. UOG 5-in-All Wellness Arm Sleeves

Dirancang untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, propriosepsi, dan daya tahan. Struktur kompresi ergonomis meningkatkan mikrosirkulasi, mengurangi kelelahan lengan dan siku, dan mendukung kesehatan tendon.

Ideal untuk: atlet, angkat beban, pekerja kantoran, dan individu yang mengalami kelelahan lengan.

Visi untuk Masa Depan

Misi UOG adalah mendefinisikan ulang kesehatan global dengan menggabungkan nanoteknologi canggih dengan solusi non-invasif yang dapat diakses. Membangun di atas pengakuan CES 2026-nya, perusahaan berencana untuk memperluas teknologinya ke pakaian pemulihan generasi berikutnya, sistem terintegrasi biosensor, dan platform kesehatan berbasis AI, membentuk masa depan kesehatan preventif.

UOG di CES 2026

Booth #56227 — Venetian Expo, Las Vegas
Demonstrasi langsung, pengujian kinerja, dan uji coba produk tersedia sepanjang acara.

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/uog-united-one-group-wins-three-prestigious-industry-awards-at-ces-2026-302657740.html

SUMBER United One Group (UOG) America

Peluang Pasar
Logo Whalebit
Harga Whalebit(CES)
$0.8071
$0.8071$0.8071
-0.46%
USD
Grafik Harga Live Whalebit (CES)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22