Dalam perkembangan yang menggembirakan, Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan telah menetapkan tanggal markup untuk CLARITY Act, yang mewakili sebuah langkah signifikan

CLARITY Act: Komite Perbankan Senat Menetapkan Tanggal Mark-Up – Detail

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/10 23:30
Dalam perkembangan yang menarik, Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan telah menetapkan tanggal markup untuk CLARITY Act, yang mewakili kemajuan signifikan dalam penciptaan kerangka regulasi federal untuk penggunaan dan operasi cryptocurrency di Amerika Serikat.

Saatnya Memajukan Legislasi Kripto – Ketua Komite Perbankan Senat 

CLARITY Act diperkenalkan pada Mei 2025 dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli. Ini adalah RUU struktur pasar kripto AS yang bersejarah yang dirancang untuk mendefinisikan tanggung jawab regulasi antara SEC dan CFTC, mengklarifikasi klasifikasi aset, dan menetapkan jalur kepatuhan untuk pasar aset digital. RUU tersebut telah dipindahkan ke Senat AS untuk dipertimbangkan, dimulai dengan revisi oleh Komite Senat yang relevan. Dalam postingan X pada 10 Januari, Reporter Fox Eleanor Terrett menyatakan Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, yang dipimpin oleh Ketua Partai Republik Tim Scott, telah menetapkan sesi markup untuk CLARITY Act pada pukul 10 pagi EST pada Kamis, 15 Januari 2026.  Untuk konteks, markup mewakili proses legislatif kunci di mana para pembuat undang-undang di komite terkait meninjau, memperdebatkan, mengamandemen, dan menulis ulang RUU yang diusulkan sebelum disajikan ke ruang sidang penuh. Berkomentar tentang perkembangan ini, Ketua Tim Scott menjelaskan pentingnya potensial CLARITY Act, menekankan perannya dalam mengubah AS menjadi ibukota kripto dunia. Partai Republik tersebut mengatakan:

Yang patut dicatat, pengumuman Komite Perbankan telah menerima banyak reaksi positif dari para penggemar kripto. Ini karena CLARITY Act diharapkan membawa kejelasan regulasi dan juga memperkenalkan pagar pembatas yang diperlukan yang akan mendorong adopsi aset digital yang lebih mainstream di kalangan individu dan institusi.

Bacaan Terkait: Pembaruan Senat Tentang RUU Struktur Pasar Kripto—Inilah Yang Terjadi Sekarang

CLARITY Act Akan Disahkan Menjadi Undang-Undang Pada Maret

Dalam perkembangan lain, Eleanor Terrett memprediksi CLARITY Act dapat diratifikasi dalam dua bulan ke depan secara konservatif. Reporter Fox tersebut menjelaskan RUU tersebut kemungkinan akan dimajukan minggu depan, menyusul markup yang dijadwalkan untuk digabungkan dengan bagian dari Komite Pertanian sebelum dibacakan ke ruang sidang Senat untuk pemungutan suara. Setelah disetujui, RUU tersebut dikirim kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat dan akhirnya ke meja Presiden Donald Trump untuk persetujuan. Mengingat proses-proses ini dan panjang masing-masing, Terrett mengharapkan CLARITY Act mendapatkan persetujuan penuh paling cepat pada Maret.

