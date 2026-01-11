Kinaset Therapeutics Mengumumkan Pembiayaan Seri B Senilai $103 Juta yang Kelebihan Permintaan untuk Memajukan Kandidat Terapi Inhalasi Novel untuk Penyakit Pernapasan

Putaran pendanaan dipimpin oleh RA Capital Management dan Forge Life Science Partners, dengan kontribusi dari investor baru dan yang sudah ada

Dana akan digunakan untuk memajukan frevecitinib, inhibitor pan-JAK hirup dengan potensi untuk mengobati populasi asma berat yang luas, melalui studi Fase 2

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Kinaset Therapeutics, perusahaan biofarmasi tahap klinis yang mengembangkan kandidat terapi hirup yang baru dan berbeda untuk mengobati penyakit pernapasan serius, hari ini mengumumkan penutupan pendanaan Seri B sebesar $103 juta. Investor baru RA Capital Management dan Forge Life Science Partners memimpin pendanaan, dengan partisipasi dari investor baru EQT Life Sciences, Vivo Capital, Schroders Capital, Willett Advisors, Pictet Alternative Advisors, Sixty Degree Capital dan investor yang sudah ada, Atlas Venture, 5AM Ventures dan Gimv.

"Sejak hari pertama, tujuan kami adalah mengembangkan terapi terbaik di kelasnya untuk pengobatan penyakit pernapasan inflamasi berat. Yang penting, dan tidak seperti mayoritas terapi yang ada, frevecitinib memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi semua pasien dengan asma berat, termasuk mereka dengan fenotipe non-eosinofilik yang terus menderita karena tidak adanya terapi yang aman dan efektif," kata Robert Clarke, PhD, CEO Kinaset Therapeutics. "Pendanaan ini menandai tonggak penting bagi Kinaset untuk melaksanakan visi kami memajukan frevecitinib melalui studi klinis rentang dosis Fase 2 pada pasien dengan asma berat, dan berpotensi lebih jauh. Partisipasi investor ilmu hayat terkemuka menggarisbawahi baik kekuatan tim kami maupun kebutuhan kritis yang belum terpenuhi yang kami tujukan dengan frevecitinib."

Dana dari pendanaan ini direncanakan akan digunakan untuk memajukan frevecitinib, bubuk kering hirup yang baru dalam pengembangan untuk pasien dengan asma yang tetap tidak terkontrol secara memadai oleh terapi pemeliharaan hirup standar perawatan. Frevecitinib diformulasikan secara unik untuk mengantarkan konsentrasi terapi di paru-paru melalui inhaler bubuk kering kapsul tunggal, dirancang untuk meminimalkan paparan sistemik.

"Asma adalah salah satu kondisi pernapasan kronis yang paling umum di seluruh dunia, mempengaruhi jutaan individu dengan proporsi besar tidak terkontrol secara memadai dengan perawatan standar. Frevecitinib memiliki potensi untuk menjadi mekanisme baru pertama, agen anti-inflamasi hirup untuk pasien asma dalam beberapa dekade. Kami bangga mendukung Kinaset dan pengembangan berkelanjutan dari inhibitor JAK hirup yang bekerja luas untuk membawa perawatan yang sangat dibutuhkan ini kepada semua pasien dengan asma berat," kata Henry Stusnick dari RA Capital Management.

"Dengan data klinis awal yang menarik, profil keamanan yang sangat baik dan potensi untuk mengatasi kebutuhan penting yang belum terpenuhi untuk pasien asma, Kinaset mewakili jenis perusahaan yang kami cari untuk diinvestasikan," kata Anand Mehra, MD, Managing Partner, Forge Life Sciences. "Kami yakin Kinaset berada dalam posisi yang baik untuk sukses saat memajukan frevecitinib melalui studi klinis, dan kami sangat antusias mendukung bab berikutnya dalam pertumbuhannya."

Bersamaan dengan pendanaan, Henry Stusnick dari RA Capital Management, Daniela Begolo dari EQT Life Sciences, dan Peter B. Silverman, dari Forge Life Science Partners dan mantan Chief Operating Officer Merus N.V., telah bergabung dengan Dewan Direksi Kinaset.

Tentang frevecitinib

Frevecitinib adalah inhibitor pan-JAK hirup yang baru dan terbaik di kelasnya (JAK1, JAK2, JAK3, TYK2) yang dikembangkan sebagai perawatan pemeliharaan untuk pasien yang asmanya tetap tidak terkontrol secara memadai dengan terapi hirup standar. Dengan mekanisme kerja yang luas, frevecitinib memiliki potensi untuk kemanjuran di penyakit yang didorong oleh Th2 dan Th1, mengatasi keterbatasan utama terapi asma yang ada. Melalui strategi kimia dan formulasi terintegrasi yang unik, frevecitinib telah mengatasi tantangan pengiriman obat yang telah membatasi upaya sebelumnya untuk mengembangkan inhibitor JAK hirup. Molekul ini diformulasikan sebagai bubuk kering untuk inhalasi, dan berbeda dengan kandidat JAK hirup lainnya, mengantarkan dosis aktif secara farmakologis melalui kapsul tunggal yang menghasilkan konsentrasi obat terapi di jaringan paru-paru sambil meminimalkan paparan sistemik.

Tentang Kinaset Therapeutics, Inc.

Kinaset Therapeutics adalah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang mengembangkan terapi hirup baru untuk penyakit pernapasan berat. Program utamanya, frevecitinib, adalah inhibitor pan-JAK hirup yang berbeda yang dirancang untuk mengantarkan aktivitas anti-inflamasi luas langsung ke paru-paru sambil meminimalkan paparan sistemik, dengan potensi untuk mengatasi asma yang tetap tidak terkontrol secara memadai oleh terapi pemeliharaan hirup standar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Perusahaan.

Kontak

Kontak Perusahaan

Roger Heerman – Chief Business Officer



[email protected]

+1 (508) 858-5810

Kontak Media

LA Communications



Lauren Arnold



[email protected]

+1 (617) 694-5387