BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Pasar saham Venezuela melonjak 124% dalam lima hari, reli paling langka dalam sejarah modern kapitalisme muncul di BitcoinEthereumNews.com. Utama VenezuelaPostingan Pasar saham Venezuela melonjak 124% dalam lima hari, reli paling langka dalam sejarah modern kapitalisme muncul di BitcoinEthereumNews.com. Utama Venezuela

Pasar saham Venezuela melonjak 124% dalam lima hari, reli paling langka dalam sejarah modern kapitalisme

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 01:36
Index Cooperative
INDEX$0.5147-0.44%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.49-3.59%
Luckify
LUCK$0.0058-30.78%
Capverse
CAP$0.13138-1.15%
ChangeX
CHANGE$0.00138058-0.58%

Indeks saham utama Venezuela (IBVC) melonjak 124% hanya dalam lima hari minggu lalu, jenis reli yang hampir tidak pernah terjadi di ekonomi mana pun, apalagi yang hampir tidak memiliki pasar yang berfungsi.

Semua ini tentu saja dimulai tepat setelah pasukan Trump secara ilegal menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada akhir pekan dan membawanya langsung ke Washington untuk "menghadapi hukum."

Broker mengatakan klien internasional terus menelepon tanpa henti, menanyakan cara untuk masuk ke Venezuela sebelum harga naik lebih tinggi. Tetapi bahkan jika Anda punya uang untuk dibelanjakan, semoga beruntung menggunakannya, karena pasarnya sangat kecil, ada kurang dari 40 perusahaan yang terdaftar, dan total kapitalisasi pasar hanya $22,5 miliar menggunakan nilai tukar resmi.

Itu uang receh menurut standar Wall Street. Kemudian tentu saja ada masalah uang, karena selama keberadaannya, Venezuela masih terputus dari sebagian besar sistem keuangan global.

Hanya mengonversi dolar menjadi bolivar saja sudah menyusahkan. Dan jika Anda investor asing, Anda harus melalui badan pajak negara tersebut, yang terkenal lambat dan terkubur dalam birokrasi.

Todd Sohn, seorang ahli strategi ETF di New York, mengatakannya dengan blak-blakan: "Jika Anda ingin mencoba mendapatkan akses ke aset Venezuela, saya yakin Anda bisa menemukan cara, tetapi terlalu kecil." Namun, Todd mengatakan ada potensi untuk mengemasnya untuk investor ritel. Dan sekarang ada yang mencoba. Minggu ini, pengajuan ETF baru diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Ini dibangun di sekitar perusahaan yang terkait dengan Venezuela; tidak hanya saham di Caracas, tetapi juga perusahaan yang berbisnis di sana. Pada dasarnya, apa pun yang menyentuh negara itu.

Obligasi dan saham naik drastis, tetapi perdagangan tetap kecil

Semua ini tidak normal untuk Venezuela. Dulu, pasar sangat ramai. Tetapi kontrol mata uang, hiperinflasi, dan kebijakan sosialis selama beberapa dekade di bawah Hugo Chavez dan Maduro menghancurkannya. Bahkan dengan tanda-tanda pemulihan, sanksi dan undang-undang yang ketat membuat bank dan perusahaan asuransi tidak masuk, mencekik likuiditas. Itu tidak berubah.

Jadi meskipun dengan semua hiruk pikuk minggu ini, total perdagangan saham dan obligasi Venezuela masih sangat kecil. Menurut satu sumber lokal, angkanya едва mencapai $200.000 menggunakan nilai tukar paralel. Dan itu dengan pasar yang sedang dalam mode roket penuh.

Penangkapan Maduro menyalakan sumbu. Dia sekarang menghadapi tuduhan narkoba di AS, dan dengan Donald Trump kembali ke Gedung Putih, semuanya berubah dengan cepat. Pemecatannya mendorong obligasi dolar Venezuela ke harga tertinggi sejak 2018. Itu setelah sanksi pasar sekunder dilonggarkan pada 2023. Orang-orang sudah bertaruh pada restrukturisasi utang penuh.

Indeks saham Caracas tidak hanya naik. Ia melonjak. Kenaikan 124% hanya dalam beberapa hari bahkan memicu penghentian perdagangan otomatis untuk 13 saham berbeda. Berdasarkan aturan bursa, setiap perubahan harga lebih dari 20% dalam sehari menghentikan aksi.

Sementara itu, bolivar kembali jatuh. Turun lebih dari 20% minggu ini di pasar paralel, dan kesenjangan antara nilai resmi dan jalanan lebih lebar dari sebelumnya.

Broker sekarang berebut mencari solusi. Beberapa menawarkan sekuritas yang terkait dengan real estat. Yang lain membangun kesepakatan pendapatan tetap dalam denominasi dolar. Beberapa mendorong saham perusahaan energi yang masih memiliki eksposur ke Venezuela, tetapi tidak banyak yang tersisa.

Diego Celedon di JPMorgan merangkumnya: "Pada 2013, kami mengidentifikasi 12 perusahaan dengan operasi langsung di Venezuela; setengah dari mereka telah keluar dari negara itu atau dihapus dari daftar." Tidak banyak yang tersisa di rak.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/venezuela-stock-market-surges-124-five-days/

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0.5147
$0.5147$0.5147
-0.30%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06