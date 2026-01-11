Pasar saham Venezuela melonjak 124% dalam lima hari, reli paling langka dalam sejarah modern kapitalisme

Indeks saham utama Venezuela (IBVC) melonjak 124% hanya dalam lima hari minggu lalu, jenis reli yang hampir tidak pernah terjadi di ekonomi mana pun, apalagi yang hampir tidak memiliki pasar yang berfungsi.

Semua ini tentu saja dimulai tepat setelah pasukan Trump secara ilegal menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada akhir pekan dan membawanya langsung ke Washington untuk "menghadapi hukum."

Broker mengatakan klien internasional terus menelepon tanpa henti, menanyakan cara untuk masuk ke Venezuela sebelum harga naik lebih tinggi. Tetapi bahkan jika Anda punya uang untuk dibelanjakan, semoga beruntung menggunakannya, karena pasarnya sangat kecil, ada kurang dari 40 perusahaan yang terdaftar, dan total kapitalisasi pasar hanya $22,5 miliar menggunakan nilai tukar resmi.

Itu uang receh menurut standar Wall Street. Kemudian tentu saja ada masalah uang, karena selama keberadaannya, Venezuela masih terputus dari sebagian besar sistem keuangan global.

Hanya mengonversi dolar menjadi bolivar saja sudah menyusahkan. Dan jika Anda investor asing, Anda harus melalui badan pajak negara tersebut, yang terkenal lambat dan terkubur dalam birokrasi.

Todd Sohn, seorang ahli strategi ETF di New York, mengatakannya dengan blak-blakan: "Jika Anda ingin mencoba mendapatkan akses ke aset Venezuela, saya yakin Anda bisa menemukan cara, tetapi terlalu kecil." Namun, Todd mengatakan ada potensi untuk mengemasnya untuk investor ritel. Dan sekarang ada yang mencoba. Minggu ini, pengajuan ETF baru diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Ini dibangun di sekitar perusahaan yang terkait dengan Venezuela; tidak hanya saham di Caracas, tetapi juga perusahaan yang berbisnis di sana. Pada dasarnya, apa pun yang menyentuh negara itu.

Obligasi dan saham naik drastis, tetapi perdagangan tetap kecil

Semua ini tidak normal untuk Venezuela. Dulu, pasar sangat ramai. Tetapi kontrol mata uang, hiperinflasi, dan kebijakan sosialis selama beberapa dekade di bawah Hugo Chavez dan Maduro menghancurkannya. Bahkan dengan tanda-tanda pemulihan, sanksi dan undang-undang yang ketat membuat bank dan perusahaan asuransi tidak masuk, mencekik likuiditas. Itu tidak berubah.

Jadi meskipun dengan semua hiruk pikuk minggu ini, total perdagangan saham dan obligasi Venezuela masih sangat kecil. Menurut satu sumber lokal, angkanya едва mencapai $200.000 menggunakan nilai tukar paralel. Dan itu dengan pasar yang sedang dalam mode roket penuh.

Penangkapan Maduro menyalakan sumbu. Dia sekarang menghadapi tuduhan narkoba di AS, dan dengan Donald Trump kembali ke Gedung Putih, semuanya berubah dengan cepat. Pemecatannya mendorong obligasi dolar Venezuela ke harga tertinggi sejak 2018. Itu setelah sanksi pasar sekunder dilonggarkan pada 2023. Orang-orang sudah bertaruh pada restrukturisasi utang penuh.

Indeks saham Caracas tidak hanya naik. Ia melonjak. Kenaikan 124% hanya dalam beberapa hari bahkan memicu penghentian perdagangan otomatis untuk 13 saham berbeda. Berdasarkan aturan bursa, setiap perubahan harga lebih dari 20% dalam sehari menghentikan aksi.

Sementara itu, bolivar kembali jatuh. Turun lebih dari 20% minggu ini di pasar paralel, dan kesenjangan antara nilai resmi dan jalanan lebih lebar dari sebelumnya.

Broker sekarang berebut mencari solusi. Beberapa menawarkan sekuritas yang terkait dengan real estat. Yang lain membangun kesepakatan pendapatan tetap dalam denominasi dolar. Beberapa mendorong saham perusahaan energi yang masih memiliki eksposur ke Venezuela, tetapi tidak banyak yang tersisa.

Diego Celedon di JPMorgan merangkumnya: "Pada 2013, kami mengidentifikasi 12 perusahaan dengan operasi langsung di Venezuela; setengah dari mereka telah keluar dari negara itu atau dihapus dari daftar." Tidak banyak yang tersisa di rak.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.