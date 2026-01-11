BursaDEX+
Metrik pembakaran Shiba Inu telah melonjak secara signifikan, kembali ke level yang terlihat pada awal tahun baru, karena jutaan SHIB telah dikirim keluar dari peredaranMetrik pembakaran Shiba Inu telah melonjak secara signifikan, kembali ke level yang terlihat pada awal tahun baru, karena jutaan SHIB telah dikirim keluar dari peredaran

Pembakaran SHIB Meledak Lagi Dengan Lonjakan 38.043%, Apa Selanjutnya untuk Harga?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 00:35
Metrik pembakaran Shiba Inu melonjak signifikan, kembali ke level yang terlihat di awal tahun baru, karena jutaan SHIB telah dikeluarkan dari sirkulasi dalam 24 jam terakhir.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

