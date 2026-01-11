Ethereum – Berikut 3 alasan mengapa ETH bisa mencapai $4,4K segera

Ethereum saat ini menghadapi dilema karena bergulat dengan akumulasi massal dan permintaan token yang rendah. Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan sekitar $3.092, dengan hampir tidak ada fluktuasi selama 24 jam terakhir.

Analisis berikut dari AMBCrypto akan menguraikan bagaimana Ethereum dapat berkinerja di Q1 2026.

SharpLink Gaming sepenuhnya berkomitmen pada staking ETH

Institusi telah merangkul fitur staking ETH akhir-akhir ini. Misalnya, SharpLink Gaming (SBET), perbendaharaan ETH terbesar kedua, telah masuk sepenuhnya.

Selama tujuh bulan terakhir, SBET telah menerima hadiah staking total 10.657 ETH – Bernilai sekitar $33 juta. Minggu sebelumnya, ia menambahkan 438 ETH ke perbendaharaannya – Membawa total menjadi 864.840 ETH pada saat penulisan.

Sumber: SharpLink

SBET melakukan restake $170 juta lagi dalam ETH di jaringan Linea. Meskipun keterlibatan mereka dalam ETH yang menghasilkan, saham SBET diperdagangkan pada $10, dengan penurunan sejak pertengahan Juli.

Aktivitas-aktivitas ini, secara bersama-sama, merupakan pembaruan bullish untuk ETH.

Leverage short yang berat membangun tekanan mendekati $3,4k

Dari sisi likuiditas, leveraged long Ethereum yang berjumlah hampir $7 miliar ditempatkan pada $2.730.

Ini berkontribusi pada harga naik melewati $3.000. Namun, kurangnya sinkronisasi di seluruh pasar kripto menggagalkan apresiasi harga yang berkelanjutan di seluruh grafik.

Sumber: Coinglass

Di sisi atas, sekitar $3 miliar dalam short Ethereum terkelompok pada $3.400. Sentuhan pada level ini dapat membawa ETH ke dalam short squeeze, memicu apresiasi harga lebih lanjut.

Apakah whale bersiap untuk mengakumulasi, atau minat sedang mati?

Meskipun sinyal-sinyal bersifat bullish, total biaya transaksi memberikan perspektif yang berbeda. Biaya sangat rendah pada saat penulisan, menunjukkan ada permintaan yang rendah.

Biasanya, blockspace yang murah diterjemahkan menjadi ketenangan di jaringan. Meskipun biaya rendah, sentimen pasar kripto telah bergeser secara bertahap. Terutama sejak awal tahun.

Sumber: Alphractal

Keheningan di jaringan bisa berarti dua hal. Entah whale sedang mengakumulasi dengan tenang, atau minat pada Ethereum sedang mengering.

Melihat data dari HyperLiquid DEX, yang pertama tampaknya sedang terjadi. Menurut Hyperbot, seorang whale membuka posisi ETH $62 juta dengan leverage 3x. Perdagangan tersebut menghasilkan profit lebih dari $29k pada saat penulisan.

Sumber: Hyperbot

Namun, itu bukan akhir. Whale lain menempatkan taruhan $104,5 juta dalam ETH dengan leverage 15x. Whale ini juga memiliki posisi pada Bitcoin (BTC), Solana (SOL), dan Ripple (XRP).

Sementara itu, aksi harga Ethereum membalikkan saluran menurun multi-bulan, sejalan dengan aksi bullish. Menurut NekoZ, target ditetapkan pada $4.400, tetapi harga perlu mengkonfirmasi breakout dengan pengujian ulang resistensi sebagai support.

Perlu ditunjukkan, bagaimanapun, bahwa breakout seperti itu tidak akan menjamin apresiasi harga mulai dari titik ini. Sebaliknya, itu akan menunjukkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.

Pemikiran Akhir

Sinyal bull Ethereum adalah SBET yang sepenuhnya berkomitmen pada staking ETH, likuiditas short yang masif di cakrawala, dan aktivitas whale.

Harga ETH memerlukan pengujian ulang yang jelas untuk memastikan bias arah pada grafik.