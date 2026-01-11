Prediksi Harga AVAX: Menargetkan Pemulihan $15,50-16,50 pada Februari 2026



Felix Pinkston



Avalanche diperdagangkan pada $13,83 dengan RSI netral dan target analis $15,50-16,50. Indikator teknis menunjukkan potensi kenaikan meskipun momentum MACD bearish.

Avalanche (AVAX) menunjukkan sinyal campuran saat diperdagangkan pada $13,83, turun 0,57% dalam 24 jam terakhir. Meskipun ada kelemahan jangka pendek, analisis teknis dan prediksi analis terbaru menunjukkan potensi pemulihan dalam beberapa minggu mendatang.

Ringkasan Prediksi Harga AVAX

• Target jangka pendek (1 minggu): $14,15-14,48

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $15,50-$16,50

• Level breakout bullish: $14,94

• Support kritis: $13,32

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Avalanche

Sentimen analis terbaru menunjukkan optimisme berhati-hati terhadap trajektori harga Avalanche. Peter Zhang memperkirakan pada 3 Januari 2026: "Prediksi harga AVAX menunjukkan potensi kenaikan 12-19% ke kisaran $15,50-$16,50 dalam 2-3 minggu karena momentum MACD bullish dan breakout RSI memberi sinyal kelanjutan pemulihan."

Melanjutkan momentum ini, Tony Kim menambahkan pada 6 Januari 2026: "Avalanche menunjukkan momentum MACD bullish dan potensi breakout RSI, dengan analis memperkirakan target harga AVAX $18-20 dalam jangka menengah saat level resistance kunci mendekat."

Prediksi ini selaras dengan pola teknis yang menunjukkan potensi pemulihan berkelanjutan, meskipun kondisi pasar saat ini memerlukan pemantauan yang cermat terhadap level support kunci.

Rincian Analisis Teknis AVAX

Lanskap teknis saat ini untuk AVAX menunjukkan gambaran campuran namun berpotensi konstruktif. RSI berada di 54,61, menunjukkan momentum netral dengan ruang untuk pergerakan naik sebelum mencapai kondisi overbought. Posisi ini menunjukkan bahwa tekanan beli dapat muncul tanpa resistensi langsung dari indikator momentum.

Histogram MACD di 0,0000 menunjukkan momentum bearish telah terhenti, yang sering mendahului pembalikan tren. Meskipun belum bullish, stagnansi ini menunjukkan tekanan jual baru-baru ini mungkin menguras dirinya sendiri. Garis MACD di 0,2453 yang cocok dengan garis sinyal menunjukkan titik keputusan kritis mendekat.

Posisi Avalanche dalam Bollinger Bands menceritakan kisah yang menarik. Diperdagangkan pada 0,68 dari lebar band menempatkan AVAX lebih dekat ke band atas ($14,94) daripada band bawah ($11,47), menunjukkan kekuatan mendasar meskipun ada kelemahan harga baru-baru ini. Band tengah di $13,20 berfungsi sebagai support dinamis, saat ini bertahan di atas level ini.

Moving average menunjukkan gambaran kompleks dengan SMA 7 hari di $14,13 memberikan resistensi langsung, sementara SMA 20 hari di $13,20 menawarkan support. Kesenjangan signifikan ke SMA 200 hari di $20,59 menunjukkan ruang substansial untuk pemulihan ke level tren jangka panjang.

Target Harga Avalanche: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam skenario optimis, AVAX menghadapi resistensi langsung di $14,15, diikuti oleh resistensi lebih kuat di $14,48. Menembus di atas level ini akan menargetkan batas atas Bollinger Band di $14,94. Keberhasilan pada level ini membuka jalan menuju target analis $15,50-16,50, mewakili potensi keuntungan 12-19% dari level saat ini.

Kasus bullish memerlukan RSI untuk bertahan di atas 50 dan MACD untuk berubah menjadi positif secara definitif. Ekspansi volume di atas rata-rata harian $14 juta saat ini akan memberikan konfirmasi tambahan momentum naik.

Skenario Bearish

Kasus bearish melihat AVAX gagal bertahan di atas support langsung di $13,57. Penembusan di bawah level ini menargetkan zona support yang lebih kuat di $13,32. Kelemahan lebih lanjut dapat menguji moving average 20 hari di $13,20, dengan penembusan berpotensi mengarah ke batas bawah Bollinger Band di $11,47.

Faktor risiko termasuk kelemahan pasar cryptocurrency yang lebih luas, kekhawatiran regulasi, dan kegagalan mempertahankan level support teknis kunci. Kesenjangan lebar antara harga saat ini dan moving average jangka panjang menunjukkan kerentanan terhadap koreksi yang lebih dalam.

Haruskah Anda Membeli AVAX? Strategi Masuk

Untuk pembeli potensial, kisaran harga saat ini $13,80-14,00 menawarkan titik masuk yang wajar dengan parameter risiko yang terdefinisi. Investor konservatif mungkin menunggu pullback ke level support $13,32 untuk posisi risk-reward yang lebih baik.

Order stop-loss harus ditempatkan di bawah $13,20 untuk membatasi eksposur downside, mewakili risiko sekitar 4-5% dari level saat ini. Pendekatan ini selaras dengan support moving average 20 hari dan memberikan perlindungan terhadap kelemahan pasar yang lebih luas.

Trader yang mencari entri probabilitas lebih tinggi mungkin menunggu penembusan di atas $14,48 dengan volume yang menyertai, mengonfirmasi awal pemulihan yang diprediksi menuju target $15,50-16,50.

Kesimpulan

Prediksi harga AVAX menunjuk ke arah potensi pemulihan ke $15,50-16,50 pada Februari 2026, didukung oleh perkiraan analis dan indikator teknis yang membaik. Meskipun momentum saat ini tetap campuran, RSI netral dan MACD yang stabil menunjukkan kondisi sedang selaras untuk pergerakan naik.

Namun, keberhasilan perkiraan Avalanche bergantung pada mempertahankan support di atas $13,20 dan menembus resistensi di $14,48. Investor harus memantau level kunci ini dengan cermat dan mempertahankan strategi manajemen risiko yang tepat.

Penafian: Prediksi harga cryptocurrency sangat spekulatif dan tunduk pada volatilitas signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berinvestasi.

Sumber gambar: Shutterstock