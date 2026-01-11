Tether Bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Kejahatan Siber dan Mendukung Korban Perdagangan Manusia di Afrika

Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, mengumumkan kemitraan besar dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) pada 9 Januari 2026.

Kemitraan ini menangani kebutuhan mendesak di Afrika, yang telah menjadi wilayah cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat ketiga secara global. Menurut data Chainalysis, Afrika Sub-Sahara menerima nilai on-chain lebih dari $205 miliar antara Juli 2024 dan Juni 2025, menandai peningkatan 52% dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya Kejahatan Siber Menciptakan Kebutuhan Mendesak

Kolaborasi ini muncul setelah operasi penegakan hukum besar mengungkap skala kejahatan terkait kripto di benua tersebut. Operasi Catalyst INTERPOL, yang dilakukan antara Juli dan September 2025, mengungkap $260 juta cryptocurrency dan mata uang fiat ilegal di enam negara Afrika.

Operasi tersebut menghasilkan 83 penangkapan, termasuk 21 orang yang didakwa dengan kejahatan terkait terorisme, 28 dengan penipuan keuangan dan pencucian uang, 16 dengan penipuan berbasis siber, dan 18 dengan penggunaan aset virtual ilegal. Penyelidik mengidentifikasi 160 orang lain yang menarik perhatian dan menyita $600.000, dengan penyelidikan terus berlanjut untuk memulihkan lebih banyak dana.

Sumber: @tether

Satu kasus yang sangat parah melibatkan skema Ponzi berbasis cryptocurrency besar-besaran yang menyamar sebagai platform perdagangan yang sah. Operasi penipuan tersebut mempengaruhi lebih dari 100.000 korban di setidaknya 17 negara, termasuk Nigeria, Kamerun, dan Kenya, mencuri diperkirakan $562 juta. Beberapa dompet kripto bernilai tinggi yang terkait dengan skema ini menunjukkan potensi koneksi dengan aktivitas pendanaan terorisme.

Tiga Program Menargetkan Pendidikan dan Perlindungan

Melalui kemitraan ini, Tether akan mendukung Visi Strategis UNODC untuk Afrika 2030, yang berfokus pada penguatan pencegahan kejahatan, peningkatan keadilan, dan penanganan kejahatan terorganisir di seluruh benua. Kolaborasi ini mencakup tiga inisiatif yang berbeda.

Proyek Senegal berpusat pada pendidikan keamanan siber untuk kaum muda melalui program multi-fase. Ini mencakup peluang belajar, bootcamp, dan sesi yang disediakan oleh Plan B Foundation, kolaborasi antara Tether dan Kota Lugano. Peserta menerima pelatihan, pendampingan, dan hibah mikro untuk mengembangkan proyek dan ide mereka. Ini mewakili kemitraan tripartit yang menyatukan PBB, sektor swasta, dan otoritas Senegal untuk mendukung Kesepakatan Baru Digital Senegal.

Proyek Afrika mendanai organisasi masyarakat sipil yang memberikan bantuan langsung dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Kelompok-kelompok ini beroperasi di Senegal, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Malawi, Ethiopia, dan Uganda. Mereka menawarkan layanan perlindungan dan bantuan pemulihan sambil bekerja untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang sering memungkinkan eksploitasi.

Proyek Papua Nugini bermitra dengan Universitas Papua Nugini dan Universitas Kepulauan Solomon. Program ini meningkatkan kesadaran pemuda tentang inklusi keuangan dan pencegahan penipuan aset digital. Ini mencakup kompetisi mahasiswa yang berfokus pada pengembangan solusi blockchain untuk inklusi keuangan dan pencegahan kejahatan, mendorong inovasi di kalangan mahasiswa.

Pemimpin Industri dan PBB Mendukung Inisiatif

Paolo Ardoino, CEO Tether, menekankan perlunya tindakan terkoordinasi. "Mendukung korban perdagangan manusia dan membantu mencegah eksploitasi memerlukan tindakan terkoordinasi di berbagai sektor," katanya. "Melalui kolaborasi kami dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, kami mendukung inisiatif yang menggabungkan inovasi dan pendidikan untuk memberdayakan komunitas dan membantu menciptakan peluang yang lebih aman dan inklusif bagi mereka yang paling membutuhkannya."

Sylvie Bertrand, Perwakilan Regional UNODC untuk Afrika Barat dan Tengah, menyoroti potensi transformatif aset digital. "Aset digital membentuk kembali cara dunia berinteraksi dengan uang dan memainkan peran vital dalam membuka potensi pembangunan Afrika, sambil berkontribusi pada agenda perdamaian dan keamanan PBB," katanya. "Saya sangat antusias dengan prospek kemitraan tripartit, yang menyatukan PBB, sektor swasta, dan otoritas Senegal."

Adopsi Kripto Afrika yang Berkembang Mendorong Kebutuhan Keamanan

Adopsi cryptocurrency yang cepat di Afrika telah menciptakan peluang dan kerentanan. Pertumbuhan pasar kripto benua ini berasal dari beberapa faktor, termasuk akses terbatas ke layanan perbankan tradisional, devaluasi mata uang, dan kebutuhan akan solusi pembayaran lintas negara.

Transfer bernilai kecil membentuk fondasi ekspansi ini. Lebih dari 8% dari semua nilai on-chain yang ditransfer di Afrika Sub-Sahara terdiri dari transaksi di bawah $10.000, jauh lebih tinggi dari rata-rata global 6%. Ini menyoroti adopsi akar rumput yang mendalam di mana aset digital terintegrasi ke dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Nigeria memimpin wilayah dengan $92,1 miliar dalam nilai yang diterima selama periode dua belas bulan, hampir tiga kali lipat dari Afrika Selatan. Skala negara ini tidak hanya terkait dengan populasi besar dan pemuda yang paham teknologi, tetapi juga dengan inflasi yang terus-menerus dan masalah akses mata uang asing yang telah membuat stablecoin menjadi alternatif yang menarik.

Stablecoin, khususnya USDT, memainkan peran penting di wilayah ini. Mereka menyumbang sekitar 43% dari total volume transaksi kripto di Afrika Sub-Sahara, berfungsi sebagai pengganti dolar digital untuk tabungan dan akses valuta asing informal di ekonomi yang menghadapi kesenjangan mencolok antara kurs resmi dan pasar gelap.

Bergerak Maju Bersama

Kemitraan Tether-UNODC mewakili langkah signifikan menuju penciptaan infrastruktur keuangan digital yang lebih aman di Afrika. Dengan menggabungkan keahlian teknologi blockchain dengan jaringan yang sudah mapan dari PBB dan kemitraan lokal, inisiatif ini mengatasi ancaman keamanan siber sambil mendukung inklusi ekonomi dan melindungi populasi rentan dari eksploitasi. Kekuatan keuangan Tether, dengan laba bersih $13 miliar untuk tahun 2024 dan melayani lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia, memposisikan perusahaan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada inisiatif-inisiatif kritis ini di seluruh benua.