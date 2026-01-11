Hedera (HBAR) Menarik Perhatian Institusional: Bisakah Ini Mendorong Harga Melampaui $0,14?

Canary Capital juga telah memperkuat kehadirannya di jaringan Hedera. Ini bukan contoh pertama atau satu-satunya peristiwa dalam tren institusionalisasi yang berkembang terkait aset blockchain. Per tanggal 9 Januari 2026, HBR ETF yang dikelola oleh Canary Capital memegang 479,8 juta token HBAR, mata uang kripto asli di jaringan Hedera.

Sumber: X

Dengan sekitar 0,96% dari pasokan maksimum token Hedera sebesar 50 miliar, HBR ETF memegang jumlah token HBAR yang signifikan meskipun merupakan investor institusional tunggal. Fakta ini menunjukkan meningkatnya keyakinan institusional terkait prospek jangka panjang Hedera. Akuisisi yang stabil melalui produk tingkat institusional seperti ini menggambarkan bahwa HBAR semakin diakui sebagai aset blockchain yang sah di ruang kripto.

Baca Juga: Hedera Hashgraph (HBAR) Weekly Breakdown Signals Possible Move Toward $0.072 Level

HBAR Menargetkan Support Kritis saat Bulls Bersiap untuk Pembalikan

Namun, analis kripto, Crypto Pulse, mengungkapkan bahwa pengujian penting yang saat ini dilakukan oleh HBAR berada di level $0,10, yang di masa lalu telah berfungsi sebagai basis yang solid untuk kenaikan lebih lanjut. Analis menunggu untuk melihat apakah pengujian titik penting ini berhasil, yang mungkin membuka jalan untuk pergerakan lebih tinggi ke $0,14.

Sumber: X

Pelaku pasar bersikap hati-hati dan menunggu konfirmasi sebelum melakukan langkah mereka. Jika level support ini bertahan dan pelaku pasar melakukan pembelian, HBAR dapat kembali memicu momentum pasar bullish, karena ini menunjukkan bahwa pasar siap untuk membalikkan tekanan.

Teknikal HBAR Menunjukkan Kondisi Oversold

Secara teknis, cukup jelas bahwa token telah bergerak ke arah yang lebih rendah sejak akhir 2025. Harga saat ini sedang menguji EMA 200-minggu di sekitar $0,142. Ini telah menjadi level support yang kuat di periode sebelumnya. Penembusan di sini akan menghasilkan level support yang kuat di $0,11. Level resistance berada di $0,158-$0,16, pada EMA 20-minggu dan 50-minggu.

Sumber: TradingView

Selain itu, indikator RSI (14) berada di sekitar 36,7, yang hampir di wilayah 40-an. Jadi, dapat dikatakan bahwa HBAR akan segera memasuki wilayah oversold, tetapi tidak sepenuhnya. Ini berarti bahwa meskipun penjual mendominasi pasar, masih ada kemungkinan bahwa HBAR dapat beralih ke counter-trend jika permintaan meningkat di pasar. Pada contoh sebelumnya, nilai RSI 30 hingga 35 diamati di sekitar titik terendah.

Baca Juga: Hedera (HBAR) Price Could Reach $0.30 Amid Growing RWA Adoption