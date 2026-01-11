BursaDEX+
Postingan Chainlink – Akankah berita Nasdaq CME mendorong harga LINK ke $15 lagi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam siaran pers terbaru mereka, Nasdaq dan CME

Chainlink – Akankah berita Nasdaq CME mendorong harga LINK ke $15 lagi?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 05:01
Dalam siaran pers terbaru mereka, Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran Nasdaq CME Crypto Index. Indeks ini berfokus pada aset digital teratas seperti Bitcoin, Ethereum, dan Chainlink.

Untuk LINK, pembaruan ini datang pada waktu yang secara teknis sensitif. Dan, ini dapat mempengaruhi pergerakan arah altcoin dalam waktu dekat.

Cara mendekati kesenjangan pasar utama

Pada saat penulisan, harga altcoin sedang melakukan retracement ke zona ketidakseimbangan pasar utama di sekitar $13. Level harga ini telah bertindak sebagai landasan peluncuran selama rally LINK sebelumnya.

Saat harga kembali ke zona ini, tekanan jual mulai menunjukkan beberapa tanda kelelahan, menampilkan kesenjangan pasar sebagai zona ketidakseimbangan utama untuk pembalikan yang diantisipasi. Faktanya, pembeli tampaknya sedang menguji pasar daripada terburu-buru masuk.

Itu belum semuanya karena indikator momentum tampaknya juga memperkuat kasus tersebut. Pada grafik, Stochastic RSI bergerak menuju wilayah oversold – Zona yang sering dikaitkan dengan kelelahan dari penjual.

Dalam kebanyakan kasus, ketika Stochastic RSI mencapai level seperti itu selama stabilitas pasar yang lebih luas, pembalikan menjadi semakin mungkin.

Sumber: TradingView

Pengamatan metrik on-chain

Sementara itu, aktivitas on-chain menambahkan lapisan lain pada cerita ini.

Perputaran token yang beredar dari LINK meningkat sekitar 5% selama 24 jam terakhir. Biasanya, peningkatan perputaran yang beredar selama fase retracement adalah tanda posisi taktis di antara investor, bukan panic selling.

Dalam kasus LINK, peningkatan aktivitas menunjukkan bahwa peserta mungkin sedang mempersiapkan pergerakan arah.

Sumber: Token Terminal

Semua tentang kluster likuiditas di $15

Analisis AMBCrypto terhadap data likuiditas token juga menunjukkan target jangka pendek yang jelas. Data heatmap likuiditas LINK mengungkapkan kluster likuiditas yang signifikan senilai sekitar $1,32 juta berada di dekat level $15.

Kluster seperti itu cenderung bertindak seperti magnet harga. Jika momentum terbentuk dari zona $13, zona likuiditas itu bisa menjadi tujuan berikutnya.

Sumber: Coinglass

Di sini, sudut pandang institusional juga tidak bisa diabaikan. Nasdaq bekerja sama dengan CME untuk peluncuran indeks ini menempatkan Chainlink tepat di jantung keuangan yang teregulasi.

Lebih penting lagi, LINK berada dalam keranjang yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum mengubah narasi. Ini bukan lagi sekadar altcoin eksperimental lainnya. Sebaliknya, ini mulai terlihat seperti bagian dari infrastruktur inti crypto.

Meskipun demikian, grafik harga masih memiliki keputusan akhir. LINK perlu tetap di atas zona ketidakseimbangan harian untuk menjaga antisipasi pembalikan tetap hidup.

Pemikiran Akhir

  • LINK telah stabil di dekat $13 saat berita institusional tiba di zona ketidakseimbangan yang secara teknis sensitif.
  • Likuiditas yang signifikan di dekat $15 menetapkannya sebagai target utama jika momentum mengonfirmasi pembalikan.
Selanjutnya: Dominasi Bitcoin, altcoin, dan peluang breakout INI pada grafik

Sumber: https://ambcrypto.com/chainlink-will-nasdaq-cme-news-push-links-price-to-15-again/

