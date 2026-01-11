Uquid Menampilkan Kartu Kripto Sekali Pakai untuk Pembayaran Online yang Lebih Aman

Uquid, infrastruktur belanja web3 terkenal, dengan bangga menyoroti kartu kripto sekali pakai, menawarkan solusi yang lebih pintar dan aman untuk pembayaran online di seluruh dunia. Melalui inisiatif ini, Uquid menekankan bahwa kartu sekali pakai adalah salah satu solusi terbaik untuk mengatasi kebocoran data, tagihan tidak sah, dan penyalahgunaan kartu dalam ruang digital dan e-commerce yang terus berkembang. Uquid telah mengungkapkan berita perintis ini kepada komunitas kripto melalui platform media sosial resminya, akun X.

Kartu Kripto Sekali Pakai Uquid Menghilangkan Kekurangan Metode Pembayaran Tradisional

Seiring belanja Web3 berkembang di tingkat global, kartu pembayaran tradisional lebih rentan terhadap risiko. Selain itu, sudah pasti bahwa kartu-kartu ini sering digunakan kembali di berbagai platform, informasi pengguna disimpan oleh pedagang, dan tetap rentan untuk waktu yang lama bahkan setelah transaksi selesai. UQUID mengungkapkan bahwa model pembayaran lama dan tidak dapat diandalkan ini menciptakan paparan yang tidak perlu bagi pengguna, terutama saat berbelanja di situs web belanja online yang tidak dikenal atau internasional.

Uquid memastikan bahwa kartu pembayaran kripto sekali pakai ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan keamanan langsung ke dalam siklus hidup pembayaran online. Tidak seperti kartu tradisional lainnya, kartu kripto sekali pakai dan virtual-only ini dirancang untuk penggunaan terbatas atau dalam beberapa kasus untuk sekali pakai.

Kartu Kripto Sekali Pakai Dilengkapi dengan Masa Berlaku Tertentu untuk Menjaga Keuangan dan Data Pengguna

Setiap kartu diterbitkan dengan nomor kartu unik dengan periode kedaluwarsa yang ditentukan, CVV sekali pakai, yang terpisah dari dompet utama pengguna atau sumber pendanaan. Dengan melakukan ini, kartu-kartu ini akan memiliki tanggal kedaluwarsa otomatis yang bervariasi yang memberikan kepercayaan lebih kepada pengguna bahwa keuangan dan detail mereka aman.

Setelah saldo yang dimuat dalam kartu benar-benar habis, kartu kripto kedaluwarsa secara instan tanpa melakukannya secara manual. Ini membantu pengguna menghindari biaya tersembunyi, dan bahkan pembayaran berulang diblokir. Seluruh mekanisme ini secara efektif menjaga keuangan dan informasi rahasia pengguna.

Uquid Memastikan Kontrol Pengeluaran dan Pembayaran Kripto Cepat Tanpa Batas

Selain keamanan, kartu kripto sekali pakai Uquid juga memastikan kontrol pengeluaran yang lebih baik kepada pengguna. Kartu kripto sekali pakai dibuat dengan saldo tetap yang memastikan bahwa pengeluaran berlebihan tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada biaya tersembunyi dan formalitas, kartu-kartu ini ideal untuk pembelian sekali pakai, uji coba gratis, dan pengeluaran kripto yang terkontrol.

Uquid juga memastikan kecepatan tinggi dan aksesibilitas kartu kripto sekali pakainya. Kartu dapat dibuat secara instan dan langsung digunakan untuk pembayaran online saat ditambahkan ke Apple Pay atau Google Pay. Selain itu, kartu kripto ini diterima di mana pun kartu kredit atau debit diizinkan. Kartu sekali pakai ini didanai dengan kripto sehingga pengguna dapat membelanjakan aset digital secara langsung tanpa bergantung pada keuangan tradisional (TradFi).