Antrean Staking Ethereum Bertambah saat Keluarnya Validator Sepenuhnya Terhapus

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 05:38
  • Antrean masuk staking ETH mencapai $5,5 miliar, waktu tunggu terlama sejak Agustus 2023.
  • Validator yang keluar melonjak lalu bersih, sementara permintaan masuk kembali naik ke 1.800.
  • Harga ETH stabil di $3.088 karena RSI dan MACD menunjukkan pemulihan momentum bertahap.

Antrean staking Ethereum Beacon Chain telah mencapai backlog terbesar dalam lebih dari setahun, menunjukkan partisipasi jaringan yang meningkat meskipun pergerakan harga berkurang. Data dari ValidatorQueue menunjukkan bahwa 1,759 juta ETH, senilai sekitar $5,5 miliar, kini menunggu aktivasi, angka tertinggi sejak Agustus 2023. 

Calon validator menghadapi perkiraan waktu tunggu 30 hari dan 13 jam sebelum deposit mereka diproses. Sebaliknya, antrean keluar telah turun ke nol, menunjukkan pembersihan penuh permintaan penarikan.

Data validator terbaru menunjukkan rebalancing dalam lingkungan staking Ethereum. Pada awal periode yang diamati, antrean masuk melonjak di atas 3.000 validator yang tertunda, menunjukkan arus masuk peserta baru yang kuat. Gelombang tersebut kemudian mereda menjelang akhir 2024 ketika backlog hampir hilang, menandakan permintaan staking yang lebih rendah atau percepatan onboarding validator.

Terkait: Ethereum Tetap di Bawah Tekanan karena Arus Keluar ETF $560 Juta Membebani Pasar

Sepanjang bulan-bulan pertengahan periode, aktivitas masuk dan keluar tetap rendah, menunjukkan keadaan keseimbangan sementara antara validator yang bergabung dan keluar. Fase ini menunjukkan kecepatan pemrosesan yang konsisten dan sentimen staking yang stabil di seluruh jaringan.

Sumber: X

Namun, tren berubah lagi di segmen akhir grafik. Aktivitas keluar melonjak melampaui 2.500 validator, menunjukkan gelombang penarikan jangka pendek. Ini bertepatan dengan kebangkitan volatilitas antrean masuk, yang kembali berlanjut, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat.

Pada akhir dataset, tekanan keluar mereda ke nol sementara permintaan masuk meningkat menjadi sekitar 1.500–1.800 validator, menunjukkan minat yang kembali dalam partisipasi jaringan setelah fase penarikan singkat.

Terkait: Ethereum Mengaktifkan Upgrade BPO #2 Meningkatkan Kapasitas Blob

Pasar ETH dan Pergerakan Teknikal

Pada saat penulisan, Ethereum diperdagangkan di $3.088,30, mewakili penurunan harian 0,17%. Grafik intraday menunjukkan stabilisasi harga di atas $3.080 setelah penurunan mendekati $3.060. Kapitalisasi pasar Ethereum berada di $372,74 miliar.

Pembacaan teknikal menggambarkan stabilitas terbatas. RSI mencatat 51,33, dengan tren naik dari level sub-40 sebelumnya, mengisyaratkan pemulihan lambat. 

Sementara itu, MACD tetap di wilayah positif di 28,90, dengan garis sinyal mendekati 17,90 dan histogram positif sekitar 11,00, menunjukkan momentum bullish yang terbentuk perlahan.

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informatif dan pendidikan. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/ethereum-staking-backlog-grows-as-validator-exits-fully-clear/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

