Tether Mengumumkan Investasi Ekuitas Strategis pada Pemberi Pinjaman Bitcoin Ledn

Poin Utama: Investasi strategis Tether meningkatkan pinjaman berbasis Bitcoin Ledn.

Fokus pada perluasan akses kredit tanpa menjual Bitcoin.

Investasi menandakan minat Tether pada bisnis off-chain.

Tether mengumumkan kemitraan strategis dengan Ledn, pemberi pinjaman konsumen berbasis Bitcoin, pada bulan November, menandai kemajuan signifikan dalam ekspansi merger dan layanan keuangannya.

Aliansi ini dapat meningkatkan akses kredit global tanpa likuidasi Bitcoin, berpotensi memperkuat pengaruh Tether dalam keuangan terdesentralisasi dan meningkatkan permintaan untuk layanan stablecoin USDT.

Tether Berinvestasi untuk Memperkuat Solusi Pinjaman Bitcoin

Tether secara resmi mengumumkan investasi strategis dan kemitraan dengan Ledn, pemberi pinjaman terpusat yang menawarkan pinjaman berbasis Bitcoin dan produk tabungan. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas akses kredit tanpa mengharuskan pengguna menjual aset digital mereka, sejalan dengan strategi fintech Tether yang berkembang.

Perubahan diharapkan dalam jangkauan operasional Ledn, berpotensi mengintegrasikan produk Tether seperti USDT. CEO Ledn, Adam Reeds, menyatakan, "Kami mengharapkan permintaan untuk layanan keuangan Bitcoin terus meningkat, dan kolaborasi dengan Tether ini memastikan bahwa Ledn tetap berada di posisi yang baik untuk memimpin seiring pasar terus berkembang dan tumbuh. Kami sangat antusias dengan peluang yang ada di depan untuk berkolaborasi dan berinovasi di bidang ini." Tether | Raptor Group Press Release

Pelaku pasar menunjukkan optimisme yang hati-hati mengenai apa arti kolaborasi ini bagi pasar pinjaman kripto yang lebih luas. Menurut Paolo Ardoino, CEO Tether, memperluas akses kredit global sangat penting, sebagaimana disoroti dalam komunikasi kemitraan resmi.

Pasar Pinjaman Kripto Siap Tumbuh Seiring Ekspansi Tether

Tahukah Anda? Meskipun terdapat kemitraan strategis dengan Ledn, tidak ada konfirmasi sumber utama mengenai Tether yang memegang saham di Adecoagro dan Juventus, mencerminkan sifat spekulatif yang sering terlihat dalam pelaporan ruang kripto.

Wawasan yang diperoleh dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa tindakan terbaru Tether dapat meningkatkan persaingan di sektor pinjaman kripto.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 22:41 UTC tanggal 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli memprediksi integrasi Tether yang lebih dalam ke dunia keuangan tradisional dan kripto dapat mempengaruhi pengawasan regulasi dan mendorong solusi keuangan inovatif.