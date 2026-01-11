Aktivitas Paus Menguras Likuiditas USDT Binance, Pasar Bereaksi

Likuiditas USDT di Binance menurun karena dompet whale menyerap stablecoin, mempengaruhi dinamika perdagangan di platform karena tidak ada pengumuman resmi yang membahas kejadian pasar ini.
Penurunan likuiditas ini menandakan order book yang lebih tipis, peningkatan tekanan jual, dan potensi volatilitas di pasar terkait, menyoroti dinamika yang berubah dalam lanskap perdagangan kripto.
Binance mengalami penurunan likuiditas USDT karena dompet whale menyerap stablecoin, mendorong pergeseran dalam dinamika pasar.
Perubahan likuiditas ini menyoroti risiko yang meningkat bagi trader kripto dengan cadangan stablecoin terbatas untuk menyerap rotasi aset.
Likuiditas USDT di Binance mengalami penurunan karena dompet whale secara aktif memposisikan ulang aset mereka. Aktivitas ini meningkat karena keterbatasan kedatangan stablecoin baru, mengubah kondisi pasar yang ada. CryptoOnchain Insights
Pelaku utama termasuk infrastruktur exchange Binance dan dompet whale besar, yang bertanggung jawab atas pergeseran yang diamati. Pergerakan ini tidak dikaitkan dengan pengumuman resmi dari Binance. Seperti yang dicatat oleh Yi He, Co-founder Binance, "Dompet smart money sedang melepas, sementara whale terus membeli... menunjukkan bahwa perkembangan mendatang akan lebih lambat... whale diam-diam mengakumulasi ketika harga lemah."
Kontraksi likuiditas USDT memberikan tekanan pada pasar, khususnya mempengaruhi penetapan harga aset dan volatilitas perdagangan. Trader mengalami spread yang lebih lebar dan slippage yang meningkat karena kedalaman pasar yang terbatas.
Likuiditas stablecoin yang berkurang berdampak pada lingkungan keuangan yang lebih luas, dengan peningkatan tekanan pada harga BTC/ETH dan potensi risiko sisi jual. Para ahli memantau implikasi terhadap kesehatan pasar. Wawasan Richard Teng tentang kelelahan likuiditas menyoroti kekhawatiran yang meningkat dalam konteks pasar saat ini.
Peristiwa saat ini memiliki kemiripan dengan kejadian masa lalu di mana stablecoin keluar dari exchange, menyebabkan penyusutan order book. Seperti sebelumnya, akumulasi whale tetap menjadi kunci dalam lanskap keuangan ini. Market Analysis by Binance Research
Mengingat tren sebelumnya, ketersediaan stablecoin yang terbatas menunjukkan tekanan pasar yang berkelanjutan, dengan potensi peningkatan volatilitas. Analis merekomendasikan kewaspadaan dalam mengamati potensi pergeseran dalam likuiditas dan perdagangan.
