Saham Strategy Menunjukkan Ketahanan Perbendaharaan Bitcoin di Tengah Volatilitas Pasar

Portofolio saham strategi sedang menguji ketahanannya melalui fluktuasi pasar, sebagaimana dibuktikan oleh analisis terbaru dari penulis Adam Livingston. Saat ini, per 4 Januari 2026, portofolio tersebut memiliki 673.783 Bitcoin dalam cadangannya, yang dikatakan cukup untuk pembayaran dividen.

Livingston menunjukkan bahwa dalam kondisi harga Bitcoin yang ekstrem sekalipun, perbendaharaan Strategy terlihat siap untuk mendanai pembayaran tahunan, yang menghilangkan keraguan tentang kemampuan pendanaan saham tersebut.

Cadangan Bitcoin Strategy Mengamankan Pembayaran Dividen

Strategi ini memiliki kebutuhan kas tahunan sekitar $823 juta untuk memenuhi dividen kepada para pemegang sahamnya. Livingston menganalisis berapa banyak Bitcoin yang harus dijual perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ini pada berbagai titik harga.

Dengan harga $90.000 per Bitcoin, Strategy akan menjual sekitar 9.100 Bitcoin setiap tahun. Penurunan harga menjadi $45.000 meningkatkan jumlah ini menjadi 18.300 Bitcoin, atau 45.700 pada harga $18.000. Bahkan pada kejatuhan drastis sebesar 90% menjadi $9.000, hanya 91.400 Bitcoin yang perlu dilikuidasi.

Selain memegang Bitcoin, Strategy juga menyimpan dana dalam USD yang cukup untuk membiayai bisnis selama sekitar 2,7 tahun tanpa menjual BTC dalam cadangan. Seperti yang ditegaskan Livingston, dividen hanya terancam jika dua peristiwa ekstrem terjadi bersamaan, yang sangat tidak mungkin.

Strategy STRC Memastikan Stabilitas Dividen

Struktur saham preferen Strategy (STRC) dimaksudkan untuk berkelanjutan selama harga mendekati nilai nominal. Diperkirakan dividen tahunan sebesar $110 juta untuk setiap $1 miliar STRC akan terealisasi, yang berarti $9,17 juta dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan hanya menyimpan 11% dari hasil STRC dalam dana cadangan USD-nya untuk pembayaran di muka dividen satu tahun. Strategy memiliki penerbitan sebesar $25 juta per hari; oleh karena itu, Strategy dapat mengumpulkan sekitar $6,25 miliar dalam 250 hari perdagangan, menyisakan $5,56 miliar untuk pembelian Bitcoin dan aktivitas sehari-hari.

Ini memungkinkan Strategy memanfaatkan pendapatan program ATM untuk tujuan korporat umum dan membeli Bitcoin. Sistem dividen bertingkat STRC memastikan bahwa NPV tetap mendekati nilai nominal, dengan kekuatan pasar daripada kemampuan perusahaan untuk membayar menjadi pembatasnya. Ini mengatasi masalah yang diangkat oleh kekhawatiran ketidakpastian pasar yang mempengaruhi dividen, menurut Livingston.

Kinerja Saham Strategy Menonjol

Ini terutama berlaku untuk saham perusahaan, karena telah meningkat hampir sepuluh kali lipat sejak dimulainya rencana perbendaharaan pada Agustus 2020. Mike Novogratz, CEO Galaxy Digital, memperkirakan bahwa hanya 3 dari 50 perusahaan yang berfokus pada perbendaharaan yang berhasil dengan pendekatan semacam itu.

Perusahaan ini melibatkan kepemilikan bitcoin yang besar, pembayaran dividen yang didanai di muka, dan rencana saham yang dapat disesuaikan, yang menjadikan perusahaan ini salah satu dari sedikit yang dapat menahan fluktuasi pasar sambil terus memberikan imbalan kepada pemegang sahamnya.

