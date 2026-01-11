Spokane Memberlakukan Larangan untuk ATM Cryptocurrency

Poin Penting: Dewan Kota Spokane melarang ATM cryptocurrency, dengan alasan kekhawatiran penipuan.

Tindakan ini mewakili larangan tingkat kota pertama di negara bagian tersebut.

Kerugian nasional sebesar $5,6 miliar dilaporkan dari penipuan ATM pada tahun 2023.

Spokane, Washington, telah memberlakukan larangan total terhadap ATM cryptocurrency, menyoroti kekhawatiran yang meningkat atas penipuan yang terkait dengan mesin-mesin ini, menurut peraturan dewan kota yang baru.

Larangan ini mencerminkan tren regulasi yang berkembang karena otoritas di seluruh negeri bereaksi terhadap penipuan ATM kripto yang meningkat, berdampak pada aksesibilitas pasar dan perlindungan konsumen.

Spokane Memimpin dengan Larangan ATM Kripto yang Bersejarah

Spokane, Washington, kini melarang ATM cryptocurrency setelah Dewan Kota dengan suara bulat mengesahkan Peraturan C36704, dengan alasan kekhawatiran penipuan yang meningkat. Paul Dillon, Anggota Dewan Kota, Dewan Kota Spokane berkomentar, "Peraturan ini akan melindungi penduduk Spokane yang rentan dari penipuan yang melibatkan kios mata uang virtual, dan saya bangga kami adalah kota pertama di negara bagian ini yang memajukan undang-undang ini." Laporan FBI yang menunjukkan hampir $5,6 miliar kerugian di AS menjadi faktor dalam keputusan tersebut. Detektif Tim Schwering dari Departemen Kepolisian Spokane menekankan kerugian yang dihadapi banyak penduduk, menyebutnya sebagai langkah pertama dalam perlindungan publik. Peraturan tersebut mengharuskan operator untuk menghapus ATM karena 80% mesin di dunia berada di AS. Belum ada negara bagian AS yang menyamai tindakan Spokane, tetapi diskusi sedang berlangsung di yurisdiksi lain. Spokane melarang kios mata uang virtual untuk keselamatan publik.

Sebagai hasil dari peraturan tersebut, semua ATM cryptocurrency harus dihapus dari kota, menetapkan preseden bagi kotamadya lain yang mempertimbangkan tindakan serupa.

Analis Coincu melihat potensi pergeseran dalam cara kerangka regulasi menargetkan infrastruktur kripto, dengan penekanan pada perbedaan dalam respons negara bagian vs federal. Ini dapat mendorong modifikasi terhadap operasi layanan kripto secara nasional.

Tren Pasar Bitcoin Saat Ini di Tengah Perubahan Regulasi

Tahukah Anda? Spokane adalah kota besar pertama di AS yang memberlakukan larangan total terhadap ATM cryptocurrency, menyoroti tren yang berkembang menuju regulasi yang lebih ketat di tengah kekhawatiran penipuan yang meningkat.

Bitcoin (BTC), diperdagangkan pada $90.525,39 dengan kapitalisasi pasar $1.808.182.628.273,09, menunjukkan sedikit peningkatan 3,37% dalam 24 jam menurut CoinMarketCap. Penurunan 67,97% dalam volume perdagangan menyertai penurunan 21,49% selama 90 hari. Pasokan yang beredar adalah 19.974.315 BTC, mendekati maksimum 21.000.000.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 01:11 UTC pada 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis Coincu melihat potensi pergeseran dalam cara kerangka regulasi menargetkan infrastruktur kripto, dengan penekanan pada perbedaan dalam respons negara bagian vs federal. Ini dapat mendorong modifikasi terhadap operasi layanan kripto secara nasional.